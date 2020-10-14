中国戏曲学院“京剧舞台监督高级人才培养”项目启动

人民网北京10月14日电 （记者 郝孟佳）13日，由中国戏曲学院主办的“京剧舞台监督高级人才培养”项目正式启动。中国戏曲学院院长尹晓东表示，京剧舞台监督是京剧艺术的重要组成部分，该类型人才需要具备良好的综合管理能力和深厚的艺术积淀。

与会嘉宾合影 校方供图

尹晓东向与会者展示了一本旧版书，他说，50多年前，一部样板戏出来后会出一本总结性的书，详细记录剧本、乐谱、剧照以及服装、道具、灯光等情况，这种规范值得今天的京剧舞台监督学习借鉴。

北京京剧院院长刘侗说，有一次在剧院举办的青年演员擂台赛中，《红鬃烈马》“武家坡”一折出现了像《白蛇传》中西湖的布景，显然与故事情境不符，舞台监督没有发挥应有的作用。

随着时代的发展，观众需要的是更多更好的艺术作品，京剧舞台监督也将发挥更为重要的作用，为新时代传统文化艺术保驾护航。

京剧系实践教研室主任徐小刚介绍，本次京剧舞台监督高级人才培养项目，受到了业界广泛关注，招收了来自17所院团（院校）的31名学员。该班特聘多名专家和领域内优秀教师组成导师团队，针对京剧舞台监督一线工作者，进行专业素质的补充和提升，从舞台实操能力，相关理论基础及艺术鉴赏力等方面进行深度指导。

此次研修班将以京剧经典剧目作为切入点、包括传统戏、新编历史剧、现代戏和一些的濒临失传的剧目，穿插涵盖了京剧伴奏音乐理论、服化道盔传统技艺应用，舞台调度、武戏创编以及现代化舞台管理等专业课程及讲座，目的是开阔学员眼界，总结经验，了解京剧艺术的规律，扎实理论基础，从而进一步提升实践工作能力。

中国戏曲学院京剧系主任舒桐表示，以京剧系为代表，中国戏曲学院始终以培养戏曲高端人才为己任，在相关学科的建设上积极开展探索，本项目的实施也将为京剧舞台监督人才的职业教育积累经验，在推进本科及研究生人才培养的基础上，形成更为完备的人才培养体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)