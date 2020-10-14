数据驱动教学改进 精准教育促进质量提升

人民网北京10月14日电 近日，2020-2021年郑州市义务教育质量提升项目全面启动。郑州市教育局专职督学王海花表示，“数据驱动教学改进”是义务教育学校深化教学改革与提高教学质量的有效路径，我们从基于经验的教学走向了基于证据的教学，教学更加科学、更有针对性、质量更高。

受郑州市教育局委托，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心建立郑州市义务教育质量提升项目组和相关专家团队。北京师范大学教育质量健康体检专家团队总负责人、中国基础教育质量监测协同创新中心首席专家刘坚介绍，自2012年以来，郑州市共开展了7次大规模教育质量监测与数据分析反馈活动，覆盖品德行为、学业成绩、身心健康、兴趣特长、学业负担等刻画学生综合发展的5大维度、14项具体指标。同时，还从个体、学校、家庭、社会等多方面探查了影响学生发展的各种因素，学习兴趣、高阶能力、师生关系、同伴关系、亲子行为、教师教学方式、校长领导力、学校归属感、校间学业均衡、家长教育满意度等成为衡量学校、区域教育发展的关键指数，绘制出的一份份教育质量雷达图，全面、直观地反映出不同学校或地区、不同年份教育质量的发展图谱 。

据介绍，该项目注重学习兴趣，强调培养学生应对复杂多变社会环境的高阶能力。中学英语通过阅读圈活动培养学生的阅读素养，提高学生自主阅读能力；中学科学突出综合科技创新实践，通过科技运动会等形式多样的活动激发学生的科学学习兴趣、提升学生科学探究与技术创造的意识和能力；小学数学基于学生学习轨迹的分析，提高学生问题解决能力；中学数学在教学设计中体现项目学习的特征，发展学生问题解决与代数推理能力；小学科学通过缜密的科学活动设计，提高学生的科学概念理解能力；中学道德与法治强调培养与提升学生的理解与判断能力；中学历史注重提升教师的叙事教学能力，丰富历史叙事教学策略；中小学语文学科聚焦阅读主题，调整阅读教学目标和落点，改进教师阅读教学指导策略，发展学习阅读素养。为了激发学生学习兴趣与培养其高阶能力，项目以提升教师教研水平和提高教师教学能力作为着力点与抓手，推动郑州义务教育质量再提升。

北京师范大学校务委员会副主任陈光巨说：“教育教学质量的健康体检只是发现与挖掘教育质量所存问题的方式与手段，基于教育质量健康体检的结果继而改进与提升教育质量才是终极目标。”

郑州市教研室主任姬文广表示，教育质量体检数据是显微镜、放大镜和望远镜，能发现问题、聚焦问题和规划解决问题，为教育质量提升指明方向。期待郑州市义务教育质量提升项目能作为一粒种子播撒在郑州教育改革的沃土上，生根发芽、茁壮成长，全面提升郑州市义务教育质量，惠及更多学生和教师，创造更好更光明的未来。

据悉，本项目共涉及9个学科、分别依托郑州的5个城区、10多所小学初中样本校，启动会由1场总启动会与9场分学科启动会组成，共有1500多名中小学校长、教师参与和见证。

(责编：郝孟佳、熊旭)