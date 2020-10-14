2021年国家公务员考试10月15日起报名

人民网北京10月14日电 （记者 郝孟佳）今天，国家公务员局网站发布中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员公告。报考者可在2020年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站，提交报考申请。

公告要求，报考者年龄要在18周岁以上、35周岁以下（1984年10月至2002年10月期间出生），2021年应届硕士研究生和博士研究生（非在职）人员年龄可放宽到40周岁以下（1979年10月以后出生）。

中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构主要招录高校应届毕业生。

市（地）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位）设置10%—15%的计划，用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员和在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵。

地处艰苦边远地区的县（区）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位），按照《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》要求，采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛，推动工作力量向基层一线和艰苦边远地区倾斜。

公告称，招考职位明确要求有基层工作经历的，报考者须具备相应的基层工作经历。基层工作经历，是指在县级及以下党政机关、国有企事业单位、村（社区）组织及其他经济组织、社会组织等工作的经历。在军队团和相当于团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役的经历，离校未就业高校毕业生到高校毕业生实习见习基地（该基地为基层单位）参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历，可视为基层工作经历。报考中央机关的，曾在市（地）直属机关工作的经历，也可视为基层工作经历。基层工作经历计算时间截止到2020年10月。

现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员，不能报考。

因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员被辞退未满5年的，以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，不得报考。

公告显示，本次考试主要采取网上报名方式。报考者只能选择一个部门（单位）中的一个职位进行报名，报名与考试时使用的本人有效居民身份证必须一致。报考者提供虚假报考申请材料的，一经查实，即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取考试资格的，将按照有关规定严肃处理。

报考者可于2020年10月15日至10月26日期间登录考录专题网站查询是否通过资格审查。通过资格审查的，不能再报考其他职位。

2020年10月15日8:00至10月24日18:00期间，报考申请尚未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。

2020年10月24日18:00至10月26日18:00期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

2020年10月28日8:00后，通过资格审查的报考者，可登录考录专题网站查询报名序号。

公共科目笔试时间为2020年11月29日。具体为：

11月29日上午 9:00—11:00 行政职业能力测验

11月29日下午 14:00—17:00 申论

8个非通用语职位外语水平测试时间为：

2020年11月28日下午 14:00—16:00

中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位，以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为：

2020年11月28日下午 14:00—16:00

报考者可于2021年1月登录考录专题网站查询笔试成绩和最低合格分数线。其中，8个非通用语职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩（考试成绩均按百分制折算，下同）分别占25%、25%、50%的比例合成。

中国银保监会及其派出机构职位和中国证监会及其派出机构职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。

公安机关人民警察职位按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。

在面试环节，中央公务员主管部门根据《招考简章》中规定的面试人数与计划录用人数的比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定各职位参加面试和专业能力测试的人选，并在考录专题网站上公布。达到笔试最低合格分数线的人数与计划录用人数比例低于规定面试比例的招考职位，将面向社会进行调剂。调剂公告、职位及相关事宜，通过考录专题网站发布。

面试和专业能力测试结束后，招录机关通过考录专题网站发布报考者的面试和专业能力测试成绩以及综合成绩。综合成绩的计算方法一般为：未组织专业能力测试的，按照笔试、面试成绩各占50%的比例合成；组织专业能力测试的，按照笔试成绩占50%、面试成绩和专业能力测试成绩共占50%的比例合成，其中，专业能力测试成绩一般不超过综合成绩的15%。

(责编：郝孟佳、熊旭)