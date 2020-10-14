中职教育助力少数民族学生发展

四川凉山州的彝族姑娘沙玛日喜，目前在广东省佛山市容桂职业技术学校机电技术专业就读。沙玛日喜有四个兄弟姐妹，父母在家务农，家庭经济条件拮据。“选择离开家乡，来广东读中职，就是看中了国家的优惠政策。”沙玛日喜说。

2016年起，国家启动职业教育东西协作行动计划，以职业教育和培训为重点，以就业脱贫为导向，瞄准建档立卡贫困人口精准发力。实施东西中职招生协作兜底行动，东部地区兜底式招收西部地区建档立卡贫困家庭子女接受优质中职教育。

刚到佛山，在这座离家1000余公里的校园里，沙玛日喜有些不适应，“这里的气温、饮食和家乡都不一样”。在老师和同学的帮助下，她花了一个月，逐渐适应了新环境。如今，她同当地学生一道学习、实习。

在佛山就读，沙玛日喜等凉山学生不仅免除了学费，还能获得当地提供的每年16000元助学补贴，其中包括住宿费、教材等费用，甚至包括了床上用品的费用。

沙玛日喜的班主任张军和，一周有6天都待在学校里，他的宿舍在2楼，凉山学生们的宿舍就在楼上，“有任何事情，他们都可以随时找到我”。张军和每年寒暑假都到凉山，接送学生们往返校园。他发现，愿意来佛山就读中职的凉山孩子越来越多，2017年只有2个，2018年有10个，去年有16个，其中大部分是彝族学生，“中职教育在民族地区帮助贫困家庭学生提升综合素质、就业创业技能的作用十分明显，吸引力也越来越大”。

接受了免费的中职教育，未来求职就有了新机会。

现在，贵州省黔东南州台江县苗族兄弟姜非明、姜非林正在浙江杭州实习。他们都是台江职校高三学生。和哥哥一样，姜非林的计划是“在杭州找到一份工作，为家庭减轻负担”。

近两年，杭州市专门对黔东南州建档立卡贫困学生出台优惠政策。2018年以来，黔东南州累计输送345名学生前往杭州就读中职学校或杭州企业顶岗实习，提升了少数民族学生的职业技能和就业竞争力。

台江职校校长张帆是来自杭州的挂职干部，他细数近几年学校的变化：2019年台江职业学校毕业生有368名，其中有60人升入高职继续就读，303人就业，就业率超过90%，毕业生平均月收入2800元。

大批杭州优秀教师来苗侗学校支教，得到了黔东南州学生和家长的充分认可。“2020年秋季我校完成招生1142人，是往年的两倍。”张帆希望，“在接受中职教育后，这些少数民族孩子也有能力应对劳动力市场对知识与技术型劳动力的需求，具备适应未来职业发展的技能与素养。”

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