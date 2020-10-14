人民网>>教育>>滚动新闻

东部校长在西部：台江民族中学校长陈立群

2020年10月14日08:44  来源：中国青年报
 

陈立群与学生

文昌宫

陈立群与学生

陈立群做家访。

9月5日，展福村召开表彰会。

陈立群做家访。

陈立群在杭州当了30多年校长，阅学生无数，送走的清北生有几百个。可2016年第一次来贵州黔东南苗族侗族自治州时，他还是被当地校长的“吐槽”惊呆了。

一个2200多人口的寨子，直到2014年才考出第一个大学生。

一些乡村孩子天不亮就出发去学校，一是路远，二是一旦被邻居家发现，是要被拉回来的——“我们的孩子不读书，他们去读书了，今后回来是要欺侮我们的。”

一些家长双休日到学校给孩子送生活用品，会给孩子带上自制的土烟。在家长看来，“能够抽烟、喝酒，是男子汉的标志。”

4个月后，退休的陈立群，被请来贵州任台江民族中学校长，义务支教4年。台江县县长曾在一次会上夸他，说给钱他也不要。陈立群打趣，“想要的你们给不起，能给的又太少，干脆不要，说起来还好听一点。”

这所原本成绩在全州垫底的学校交了新成绩单——作为全县唯一一所普高，2008年和2011年，全校仅1人考上一本。2020年，全校1047名考生，270人上一本线，829人达本科线，本科上线率从原来的10%增至79%。

很多人找陈立群取经。他说，在东部，一所好学校主要靠校长，但在西部，一个好县长比一个好校长更重要。

一开学，60多个辍学了

台江县地处云贵高原东部，有“天下苗族第一县”之称，是国家级贫困县，G60高速公路和320国道线穿县而过，至今没有通火车，全城目前没有一个红绿灯，98%人口是苗族。

在东部畅谈怎样培养“未来领军人才”的老校长，没想到来台江民族中学后，变身“保姆”。全校师生3000多人，食堂才800多个座位，操作间只有一口锅，电线上苍蝇叠着苍蝇，有人说，“我们这里的孩子夏天不吃几只苍蝇，是要生病的”。用餐时间铃声一响，很多学生涌向校门，去县城大街小巷觅食。

晚自习教室“吵得跟菜市场一样”。回宿舍，几十个人住一个大房间，有人躲着打“吃鸡”游戏，每层楼只有一个卫生间，气味扑鼻。

他督促原本未验收的宿舍楼开始重新动工，从一个食堂一口锅增至三个食堂六口锅。得知全校留守孩子比例近一半，学生一放假有一餐没一餐，等同“散养”，他规定实行全封闭寄宿。

他去一个高二班级听课，教室“愿景墙”贴着五颜六色的纸条，一张心形纸片上写着“娶一个老婆回家”。

这个男生告诉他，他们村寨里很多光棍儿，父母告诉他读书差一点没关系，一定要娶个老婆回家。

这些事对陈立群“刺激很大”。在他担任3年校长的学军中学，学生中考成绩在杭州市排名前5%，他们被寄望成为教授、医生、科学家。但在这里，读书只是为了娶个老婆。

陈立群收到一封学生的匿名信，信中说高三月考全年级至少有500人手机作弊，有人读高中只是为拿毕业证，有的为找老婆，“不想学的学生太多了”。

信的结尾，这位表示“全是心里话”的学生说，自己梦想创业开一家公司，身家百亿，开豪车、住别墅，打算下学期辍学出去打拼，“学历只是一张纸”。

2017年春节后开学，60多个学生没来校报到。陈立群急得连忙给县教科局局长龙峰打电话，龙峰安慰他，这是近年来最少的，往年年后通常有100人以上辍学。陈立群对如此“令人心惊的数字”感到吃惊。

他坐不住了，和班主任一起打电话，一个个劝，想着“拉住一个是一个”。 只有少数人被劝了回来，也有回来读又离开的。

陈立群问一个女生为什么不想读书，女孩说吃饭钱没了，家中父母双亡，是在外打工的哥哥不定期给她打钱，供她读书，临近春节，她没有收到钱，只能借钱吃饭。陈立群听后，立即给她1000元，让她充卡买饭。

但春节后，女孩又跟着表姐去东莞打工了。陈立群又给她转去2000元，让她表姐送她坐高铁回来。女孩晚上11点赶回学校时，陈立群很开心，拍拍她肩膀，让她不要为钱担心，静心读书。但暑假后，女孩再一次辍学打工，还有了男友。

一次次劝说让陈立群“感觉很失败”。从教30余年，他还没有为学生不上学这么苦恼过。还有女生考着试一声不响离开，老师找了两天没有音讯，第三天，女孩给班主任发来一张照片，照片上的她穿着苗族婚礼的盛装——她回家结婚去了。

他决定去学生们家里看一看。

理解了学生“娶一个老婆回家”的心愿

学校3000多名学生中，来自建档立卡贫困家庭的有1300多人。4年来，陈立群家访了其中180多户家庭，在盘山路上驶过五万里，最远一次家访要先开车一个半小时，再坐45分钟柴油船，下船再走半小时路才能到。

他能随口叫出所到村寨名字，往哪个山坡走住着自己的学生，寨子里今年考上几个大学生。陈立群戴眼镜，瘦高，总是一身西服，一双皮鞋，背着双肩包，走在一栋栋棕、黄色的苗寨吊脚楼间，格外醒目。寨里男人多数外出打工，女人留在家里种玉米、红薯，照顾老幼。

陈立群后来常提起一位女孩。女孩父亲因病去世，一家人生活靠在广东打工的妈妈每月寄回来的2000元。家里“桌不像桌，凳不像凳”，只有一张铁丝捆扎加固的木头床，上面铺着一条被子，因为家里棉被不够，兄妹五人挤在一张床上，冬天睡觉也不脱衣服。

陈立群看着心酸，在县城一家小百货店买了3条棉被给他们。女孩每月生活费200元，为了省钱，读高中后没吃过晚饭。陈立群每月供给她500元生活费，督促她吃晚饭。

兄妹几个争气，家里墙上贴满了奖状，陈立群感到欣慰，数了数，53张。细看，有两张贴倒了，一问才知道，原来孩子母亲不识字，不小心贴倒了。

起初每次家访，陈立群都会自掏500元钱给学生。贫困家庭太多了，他的红包从500元减至300元。

给得最多一次是五位数，那是今年一个高考生，他父亲去世，母亲改嫁，十几岁起，每逢寒暑假，他外出打工，为自己和两个弟弟挣生活费。

这个男生的家在海拔近1000米的山上，要乘车1个小时，再步行近20分钟，踏过一层比一层高的石头台阶才到。三层高的吊脚楼刚刚翻新，距离高考仅剩12天，房屋地基因为连日暴雨出现沉降，男生不得不赶回家处理。陈立群立马掏了1万元，让男生修补地基。

陈立群想起在杭州，学生们从小学习钢琴、美术、主持，寒暑假被各种课外班填满，回家后，家里比学校管得还严。而这里的很多孩子一年才能见父母一面，甚至还在为吃发愁，“吃好都谈不上”。高考完，很多孩子还要打暑假工，为自己挣大学学费。

陈立群渐渐理解学生为什么会写出“娶一个老婆回家”的心愿。

在十几年考不出大学生的村寨，山里的家长很多不会说汉语，面对的只有无尽的稻田和看不见头的远山，只盼孩子成家生子。在这里，家庭教育如此有限，学生眼睛也越不过大山。

陈立群想了很多方法。他在大操场，把那封“掏心窝”说500人考试手机作弊的匿名信念给大家听，告诫大家，不读书大概率会像他们的父母，沦为“农民工的后备军”，唯有靠读书，才能让下一代摆脱这种恶性循环，完成从“文盲、半文盲家庭”到“知识家庭”的跃升。

他研究苗寨文化，借助苗文化对树的崇拜，让学生写下高考目标和人生目标，放到心愿瓶，埋藏在学校的树林里。

以往冬天一下雪，学校就要放假。2017年冬天，气象部门刚预告下雪，放假的通知就来了，第二天的高三全州统考也被临时叫停。陈立群没放，雪最后也没下。2018年年底，下大雪，陈立群依然不放假。

陈立群解释，自己在挑战长久以来的“闲适文化”，“如果遇到下雪就放假，北方人一年多少时间放假？”他在全校开展堆雪人比赛，让学生们打雪仗。

上任不到两个月，连停了两个老师的课

陈立群刚到学校时，课堂一片混乱。有老师上课期间站在走廊上聊天，有的早读课打个卡就去吃早餐，有的监考到一半溜去办公室。他组织全校教师参加高三月考，老师敷衍对待，交头接耳，抄写其他老师答题卷，不当回事。陈立群亲自监考，结果有些老师没考及格。

上任不到两个月，陈立群连停了两个老师的课，在全县引起轰动。一位语文老师上课没有备课，还错把作文结尾讲成开头，陈立群当即将其退还给县里。一位数学老师没有备课，也被停课劝退。

在杭州的学军中学，一名被牛津大学录取的学生曾向陈立群回忆面试过程，说老师现场编了两道数学题给他做，但他们不关心答案，只关心每个步骤中思考的内容，并问他每写一步心里所想。

陈立群很受启发，认为相比重复机械地刷题，更应提高学生思维容量，学生脑瓜里装多少东西则取决于讲台上的人。陈立群常说，“三流的教师教知识，二流的教师教方法，一流的教师教思想。”他请凯里一中的很多老师，在全校开启“同课异构”。同一节课，两所学校老师各讲一次，互听、互评。一位数学老师说，听过凯里老师的课，才知道真正备好一堂课要花至少5天。

因为待遇低，学校每年都有几位教师离职，陈立群一趟趟跑县里，为老师争取资源。2018年4月，杭州市政府给台江帮扶1000万元，县里拨付给台江民中320万元，陈立群用来奖励老师，他又自费20多万元，设立教师奖教金。

但陈立群不希望老师将分数看得太重。他说，“教育不能只顾学生眼下这一阵子，要考虑学生长远一辈子。”

台江民中学生早、中、晚各有1小时活动时间，陈立群不同意压缩学生时间、搞“准军事化”管理，也不同意假期补课，认为这种做法只有“考分”，没有“人”，本质与培养“45天速成鸡”无异。

在陈立群看来，学会如何做人比考高分更重要。今年7月2日，学校一位高三女生父亲在广州建筑工地打工，被靠墙放着的玻璃砸中，抢救无效死亡。母亲为了不影响孩子高考，没告诉女孩，一人悄悄把骨灰带回家埋了。

陈立群听说了这件事，第二天就去了女生家里，他跟这位母亲说，高考没有那么重要，每年都有，但见一见骨灰，把父亲送回家的机会只有一次。9日上午，高考一结束，他跟女孩母亲商量，陪同学生一起去山上祭奠女孩父亲。

学校有一位贫困户家庭的女生，一直在接受陈立群资助，却又跟其他老师要钱，高考结束化着浓妆。陈立群感觉还欠这个学生最后一课，“要告诉她什么身份就该做什么事。”

“把教育氛围炒热”

他觉得欠得最多的课，是在村寨里。

他给村干部、驻村第一书记讲课，要重视教育。他说，只有“将社会最底层撬动起来”，形成尊师重教民风，台江的教育才会在真正意义上发生跃变。

2017年夏天，他开始带老师去考上一本的学生家里送喜报、放鞭炮，将录取名单贴在寨子最显眼墙面上。他要让全村人都看见，“把教育氛围炒热”。

9月5日，在台拱镇展福村的大学生表彰会上，那些重教育的家长也被奖励，他们有的穿着拖鞋，有的耳朵上夹着烟，有的穿着蓝色苗族刺绣服装。

不过，这个校长毫不客气地说，台江民中2020年考取一本学生270人，展福村12人考取本科，却都是二本，说明读书氛围还不够。

近两年，开表彰会的村寨越来越多，奖金也越来越高。

前不久，一位县领导问一位分管教育的副县长，愿不愿意拿270个一本换2个清华北大。副县长说不换，这位县领导又说，拿一半出来换呢，副县长也说不换。陈立群听说这件事后很恼火，他后来当着县领导的面直言这是“疯狂的想法”，本质是“穷人爱面子”，讲政绩。

30多年来，陈立群送走的清北生有几百个。杭州学军中学一本上线率97%，清北录取人数每年约30人，还有学生提前考取牛津大学、耶鲁大学等国际名校。但陈立群说，在台江县这样的教育薄弱地区，不能将优质资源倾斜给少数人，当务之急，是让更多家庭尝到读书改变命运的“甜头”，“感受到教育的力量。”

2020年，台江县中考毕业生约2200名，只有一半学生进入台江民中。陈立群也想过，没来台江民中的学生出路在哪里。在一次谈话中，他对当地的领导说，台江还有一所职高，也应该扶持发展起来。

有人建议职高走校企合作，毕业后到一线城市的企业工作。但陈立群反对，“这无非是高级一点打工。”他建议职高重点发展科技农业、旅游、手工制作三个专业，培养符合有利于当地经济发展的人才，这种模式也在其他贫困县可复制。

在他眼里，西部的教育要有西部的模式。

在西部，好县长比好校长更重要

随着任校长时间越来越长，他发现有些事情是一名校长无能为力的。

据《中国教育报》报道，2016年，台江县全年财政收入2.7亿元，财政支出却有15亿元，主要靠中央财政转移支付。

刚任校长时，陈立群曾对县里直言，国家级贫困县办学经费相对欠缺，但他希望自己任校长期间保障能到位，可4年下来，他没少为钱发愁，学校班主任津贴、代课和超课时津贴经常被拖欠，临时工的工资也发不起。

2019年年末，学校60多个临时工5个月没发工资，一些人因无法忍受辞职。为食堂正常运转，学校只能到处托人找临时工。2015年起，对口帮扶台江县的浙江余杭区每年派4位教师到台江民中支教，由台江县政府每人每年拨付1万元用于支教食堂的开支，但支教老师走了一拨儿又一拨儿，钱至今还没有全拨给学校。

2017年底，学校行政校长带着一位银行工作人员找陈立群签字，说要把学校抵押给银行，贷款出来县里急用。

“如果出现还款违约，银行怎么收回学校，3000多名学生去哪里上学呢？”陈立群没有签字，第一反应是，“大概能抵押的已经抵押光了。”

经费没保障，基础设施也跟不上。陈立群来台江第一年，学校经常停水，最长一次停了5天，大热天，教学楼和宿舍全部瘫痪，臭气熏天。学校只能向消防队求助，拉水来保障食堂用水，保障学校不停课。因为经常停电，很多学生抽屉里都备着蜡烛。

县教科局局长龙峰也天天为钱发愁。一位乡小学校长向龙峰抱怨，学校电费交不起了，自己只好从工资里先拿2000多元垫付。他告诉记者，县里每月拨给教育局的资金只有2万元，办一场学校运动会都不够，他因此不敢去乡、村里的学校检查工作，校长们张口都是要钱，有的说烧饭锅坏了，有的说屋顶漏水了，自己却什么都解决不了，“太恼火了”。

这些困难是东部地区不会面临也无法想象的。2018年，余杭区教育局支持台江县第三幼儿园援建资金300万元。余杭区教育局局长来台江交流，听说建园总花费约1000万元，对龙峰表露惊讶，说同等规模幼儿园在杭州花费3000万到4000万元。

在东部理所当然的事，陈立群在这里需要一次次去争取。2017年，陈立群亲自去初中学校招生，往年，全县中考前100名留在台江的只有二十几个，这一年有95个。迎接新生成了全校上下的大事，陈立群决定重新维修一号宿舍楼，几次申请，县里决定出资维修，并负责监工。

暑假，学校明确告知施工方8月12日前完成维修，学生要开学报到军训，等到8月11日下午5点，学校总务处副主任匆匆跑到陈立群办公室，说学生宿舍还未完成维修。

陈立群连忙找龙峰商量对策，龙蜂找来施工队领导，施工队领导说自己也刚知道没维修完。陈立群当即提出推迟6天，通知学生推迟来校。本以为这次可以顺利开学。结果，8月17日下午5点，副主任又来到办公室，说卫生间没修好，不能入住。

陈立群一听，急得“人都要晕了”，他让副主任去找县里协商，施工方提出购买一批临时厕所，“那么大的量，一天时间到哪里去买，放哪里去？用完怎么处理？”陈立群的忍耐到了极点，“政府对教育如此儿戏，我必须有个态度。”他带上行李，开车去了凯里，县里的电话一概不回。

县里这才开始重视，分管副县长开始每天到现场督促施工，中午都是在现场吃盒饭。又过了3天，学校终于开学了。作为一个校长，正常开学都无法保证，陈立群自信心受到了挑战，“自身力量难以抗拒的因素太多了。”

陈立群也常听到校长们的苦水。在他看来，贫困地区缺的是对教育的真正重视。他多次公开讲，在东部地区，是否能办成一所好学校往往取决于一个好校长，但在西部，是否能办成一所好学校取决于一个好县长。

历史上，台江县也曾有重学崇教之风，在县城的东山坡，坐落着一座四合院木方建筑莲花书院，书院前建有文昌宫，两座建筑兴建于光绪年间，倡建者为时任台拱厅同知的周庆芝。

早在100多年前，周庆芝已意识到苗疆未来在教育，“苗民之梗化，实由智识浅陋，文字隔膜所致，决非性愚。”上任伊始，他兴办城乡32所义学，劝导苗家子弟入馆读书，尊师重教之风渐盛。然而，重教风气在他离任后渐衰。

如今，院内空空如也，书院凋零，由于年久失修，文昌宫宫顶向南倾斜了1.5米。

“当下领导对教育的认识，尚没有达到周庆芝的高度。”陈立群和县领导开玩笑，台江教育问题答案集中在莲花院、文昌宫，“这里理应是台江百姓的精神高地。”

在陈立群倡议下，县里重修了文昌宫和莲花书院。陈立群又自费8万多元，买来一尊孔子像，置于书院。他建议县里在殿外两厢房开设台江图书馆，这里热闹了，“也许台江教育的春天就到了”。

离不开的贵州

最初协议的1年支教时间延长到了4年。

陈立群也退任校长职务。4年里，他往返于杭州和台江不下70次，每次高铁要坐8个小时。他已经63岁，前两年，是爱人陪着一起，后来，小孙女出生，爱人去照顾孙女，他自己一人留在台江。

他一直不习惯台江饮食，苗族人喜吃酸辣，以肉多、酒满为荣，但他口味清淡，不喜辣，不喝酒，饭局上无处下筷子。西南湿气重，每天晚上，陈立群要沿河散步祛湿，并定期去按摩店刮痧。来台江前，他生了一场大病，医生告诉他要终身服用两种药，在台江，他每月要让家人把药从杭州寄过来。

以前，人们对这位总是穿着西装的校长没什么印象，如今，走在城区沿河路边，总有人要跟他合影，家访时，有老人热情喊他“陈校长”，说在电视里见过他。

他要离开的消息传遍了小城。人们都以为，过了这个夏天，就看不见他了。有老师给他送书留念，还有高三班级制作视频向他告别，视频里，学生们称自己为“陈家军”，有人说很怀念每周一的国旗下他的讲话，有人说，希望尽快走出大山看更美丽的世界，还有人给陈立群留言，希望他“常回来看看他们。”

他们不知道，9月刚过，在杭州休息几天的陈立群又来了。他又扎进了寨子里，这一次是走访今年高考的贫困生，为他们解决大学学费问题。一家杭州企业联系陈立群为学生捐款，陈立群拿着名单，挨个到学生家里，询问他们去哪里上大学，学费多少，告诉他们不必为学费担心，捐款人会在他们开学前将学费打进卡里。

即使退任校长，陈立群依然忙得“跟打仗似的”，不久前，他又飞去了甘肃，给那里的校长们开讲座。未来很长一段时间，他还将频繁来往于杭州和贵州，为这里的校长们义务讲课，台江人送给他一个新的身份——台江民中终身名誉校长。

陈立群说，台江不是自己的最后一站，没准“一激动”，自己又跑去哪个学校做校长，这些年，他出了16本谈教育的书，长时间伏案思索使他养成了抽烟习惯，一天能抽一包。汽车后备箱常放着几本书，他会在家访时签上名字，送给学生。

退任台江校长前，曾有一家媒体跟随陈立群去家访，以为他不会再回台江了，给拍摄视频起名“陈立群的最后一次家访”，陈立群很生气，他说，他从未要与这里告别。

记者 尹海月文并摄

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved