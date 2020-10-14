大学的恋爱课该教些什么

恋爱是可教的吗？尽管对于这一命题，学术上尚无统一定论，但大学生希望接受爱的教育、提升恋爱能力的需求不容忽视。近日，中青校媒面向全国1028名大学生发起问卷调查。调查结果显示，88.23%的大学生支持大学开设恋爱课。此后，相关话题也登上热搜，引发不少网友热议。

与几年前部分高校开设恋爱课的先驱性尝试相比，如今指责此举是大学“管得太宽”“不务正业”的评论已大大减少。公众逐渐对大学教育的目的达成共识：大学不只是青年智识的训练场，同样是帮助其更好地成人化、社会化的孵化器。与哈佛大学著名的《幸福课》一样，恋爱课的本质，也是引导学生培养收获、经营幸福的能力。在各类PUA搭讪技巧流传、情感诈骗层出不穷、离婚率有所攀升的当下，科学合理的恋爱教育显得尤为重要。

上大学以前，繁重的学业占据了学生的主要精力，与异性的良好相处之道成为一门“待修课”。笔者读大学时，看到过不少因拙于表达情感而错失良缘，因对抗性沟通而使误解步步加深的情况。恋爱课讲授沟通和表达技巧，不是破坏恋爱关系的自然发展，而是帮助学生辨别感情路障，培养积极处理问题的心态，避免陷在思维怪圈中出不来。与社会上流传的PUA搭讪技巧相比，二者也有本质区别：PUA是伪装成不是自己的人，通过精神操控、欺骗等方式获取他人的信任；恋爱课则应在尊重真实的基础上，教人如何更好地表达真心。

除了帮助学生“脱单”，大学恋爱课还可以培养情绪管理和共情能力，让学生学会经营好一段情感。恋爱关系不会是绝对理性的，大学校园中因情所致的抑郁、自杀和暴力行为，都是情绪失控下造成的情感悲剧。只有摆脱感情中的无意识状态，更好地管理自己的情绪、感知对方的心意，感情才能走得更长远。

除了“术”的传授，恋爱课更重要的任务其实是树立积极向上的恋爱观，提升自我认知和判断能力。虽然恋爱没有固定公式，每段关系有着不同的相处方式，但理想感情状态绝对不应该怎样，应当有所共识。比如，当情感关系中充满索取、羞辱、贬低、欺骗等负面因素时，就应果断地与对方说再见，而不是自我欺骗、继续忍耐。

近些年，不断有人打着女德、PUA、情感挽回等旗号，宣扬奇葩的恋爱观念。值得注意的是，这些教导女性自我物化、号称情感可以被操控的错误理论，却不乏年轻拥趸。这种现象，既反映了年轻人希望解决情感问题的现实需求，也暴露了相关教育存在一定缺失。而正确恋爱观的树立，恰恰是传统大学教育的薄弱地带。

正如周濂在《打开》一书中所说的：哲学可以让人看清到底谁在胡说八道。理想的大学恋爱课虽然不能保证每个同学都获得幸福，但至少能够培养学生的判断能力，不至于在遇到情感挫折时慌不择路，被社会上一些扭曲的恋爱观所误导。

很长一段时间以来，恋爱关系都停留在私人话语的范畴，在公共话语场，人们则多是心照不宣、避而不谈。其实，这本来是正常的人际交往，对爱情这一永恒母题的深入探讨，也能使人在面对情感时不再盲目、肤浅。大学恋爱课的设置，可以说是对这一话题的脱敏，进而塑造学生更加开放、坦然的恋爱心态。

当然，近日某高校在传统文化课上加入“女德课”，教授“妇德”“妇容”“男尊女卑”等内容的案例也提醒我们：大学恋爱课程的授课内容和方式必须科学合理，避免让腐朽、有毒害性的恋爱观念误导学生。在这个意义上，高校还需统筹规划和设计，别让好好的恋爱课变成“撩妹课”，也别沦为老师“放水”、学生凑学分的走过场。

任冠青

(责编：何淼、熊旭)