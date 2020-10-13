新西兰：部分持有签证的国际学生可豁免入境

人民网北京10月13日电 据新西兰驻华使馆教育处官方微信消息，新西兰政府12日宣布设立一项最新的入境豁免类别，将允许250名就读博士课程和研究生课程的国际学生入境新西兰，以帮助他们在疫情时期继续完成学业。

此次豁免类别允许入境的学生包括：现持有或曾持有2020年有效签证，但因新冠疫情被迫中断其长期学习计划的学生。入境名额将优先考虑需要在新西兰进行实践研究和学习的学生。首批学生将有望在今年11月抵达新西兰，更多学生则预计在2021年抵达。新西兰教育国际推广局和新西兰教育部将与各高校密切合作，完成学生身份确认与人选确定等事宜。学生如有任何疑问，可在第一时间联系所在学校了解详情。

新西兰教育部长克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）表示，严格的入境管控对于保护新西兰人免受新冠疫情侵袭以及确保新西兰公民及居民能够重返家园，仍然至关重要。此次设立的入境豁免类别，不仅可以满足严格管理隔离设施的需求，也能够处理国际学生入境新西兰涉及到的方方面面。

在此基础上，新西兰教育国际推广局作为重要的为国际学生服务的政府机构之一，也将继续与其他相关机构合作，制定一套安全完备的程序，确保国际学生顺利进入新西兰。

“这项豁免举措可以让一部分身处海外的国际学生返回新西兰完成他们的学习和工作，我们将努力确保这些进入新西兰的国际学生受到热情的欢迎，并获得充分的支持和关怀。”新西兰教育国际推广局首席执行官格兰特·麦克弗森（Grant McPherson）表示，新西兰的教育能够使学生获得全球化的前瞻思维，赋予其跨国界及跨文化的工作技能，并在开拓性的国际研究中发挥重要作用。随着全球在疫情带来的影响中逐步恢复，这些能力将变得更加重要。

新西兰各界期望尽快扩大这一入境豁免的适用范围，在确保安全的前提下尽可能使更多国际学生早日回归校园生活。

(责编：郝孟佳、熊旭)