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2020大学校长“开学第一课”

西安工业大学校长雷亚萍：逆风成长 砥砺成才 不负青春好时光

2020年10月13日09:54  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月13日电 12日上午，西安工业大学2020级新生开学典礼拉开帷幕。5000余名2020级本科、硕士、博士新生汇聚在一起，共迎新学期。

西安工业大学校长雷亚萍在典礼上代表学校全体师生员工，向各位新同学表示欢迎和祝贺。她指出，同学们“生于非典”“考于新冠”，经历了疫情与高考的双重考验，练就了无私的品质、高尚的情怀和乐观向上的性格，成为民族和国家发展的希望。从今天起，同学们已经成为了西工大家庭中的一员，即将开启充满新奇而富有挑战的大学生活。

雷亚萍表示，成长需要明确目标，学会选择；成才需要开拓视野，创新作为。她勉励新同学们能够充分利用大学时光，尽可能地开拓国际视野，真正做到身在长安，心怀世界，目光所至皆是未来；能够充分利用学校搭建的新平台，真正做到问题导航、质疑开道，用行动成就创新作为；能够在明确目标、学会选择中成长，在开拓视野、创新作为中成才！

西安工业大学校长雷亚萍在2020级新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

校党委书记刘卫国教授以《忠诚进取 精工博艺 做担当民族复兴大任的时代新人》为题，给全体新生上了生动的开学第一课。开学第一课分为《大学是什么？》《工大什么样？》《我们怎么做？》三个部分，内容涉及大学的五大职能、与中学的三大区别；西安工大的军工背景、工程教育、军工精神；作为当代大学生，要涵养情怀、扛起担当、练就本领等等。

刘卫国强调，作为一所与军工有天然联系的高校，西安工业大学可以为同学们搭建献身国防事业的平台；同时，军工独有的无私奉献、顽强拼搏的精神，矢志创新、追求卓越的意识，也会为同学们进入市场厚植竞争优势。希望同学们积极融入军工，认真学习军工知识、积极参与军工项目、传承发扬军工精神，在西安工业大学提升综合素质，为实现家庭幸福、国家富强、民族复兴、人类进步打下基础。

刘卫国勉励广大同学，要把人生理想融入国家和民族的事业中，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量，让青春年华在为国家、为人民的奉献中焕发出绚丽光彩。希望大家能够树立信心，增强能力，争做有情怀、有担当、有本领的青年大学生！

西安工业大学校党委书记刘卫国在2020级新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为雷亚萍题为《逆风成长 砥砺成才 不负青春好时光》的讲话节选——

又到一年好风景，最是橙黄橘绿时。很高兴在这个秋高气爽的美好季节与大家相会在美丽的未央校区，一曲优美的旋律《少年》，将我们一起带入一个激情飞扬、充满活力的场景。此时此刻，请允许我代表西安工业大学的全体教职员工，向你们的到来致以最热烈的欢迎！

2020年，是极具特殊意义的一年。疫情之中，白衣天使逆行出征、全国上下共克时艰；疫情之外，科技竞争交锋对峙、经济势力博弈斡旋。你们“生于非典”“考于新冠”，经历了疫情与高考的双重考验，练就了无私的品质、高尚的情怀和乐观向上的性格，成为民族和国家发展的希望。感谢你们选择了西安工大，让我们能有一段美好的师生情缘和相聚时光，你们也将成为学校发展史上最为特别的一届学生。

年初，面对疫情带给我们的挑战，学校主动出击，化危为机，抓住了这个少有的校园空档期，完成了智慧教室建设、宿舍翻修、校园网改造等“硬件”升级工作，我们所做的一切都是为了迎接特别的你们。大家可以在刚刚成立的知行书院社区里体验多彩的大学生活，在崭新的智慧教室里碰撞绚丽的思想火花；在先进的智造创新工场里练就娴熟的动手本领。

同学们，从今天起，你们就成为了西工大家庭中的一员，即将开启充满新奇而富有挑战的大学生活。西安工业大学生于军工、长于军工，是著名的“兵工七子”之一。它在六十五载的办学历程中，积淀了“忠诚进取铸辉煌、精工博艺育英才”的精神财富，形成了鲜明的军工特色，获得了行业和社会的高度赞誉和认可，目前已经发展成为一所拥有本、硕、博人才培养体系完整的陕西省高水平大学。

同学们，路在脚下，而脚下这方土地是你们人生征程的新起点，希望大家能够逆风成长，砥砺成才！

成长，需要明确目标，学会选择。

谁都未曾料到，今年的赶考路竟会如此艰辛曲折——超长寒假、云端开学、高考延期……在失去课堂约束和老师监管的情况下，大家忍住了“王者峡谷”的吸引，抵挡了“番剧更新”的诱惑，我们有理由为自己的“快速成长”感到骄傲和自豪。

但，这只是开始，真正的成长，不只是因为适应外部环境而做出的被动选择，未来，大家还将独自面对各种各样的选择和诱惑，有生活、学习、工作方面的，也包括感情方面的。学会主动选择，做出理性决策，能够在追求更加长远目标时，提高对短期利益诱惑的抵抗力，这是一个漫长、不断更新和循序渐进的过程，也是大家需要探索一生的命题。

对于2020级本科新生而言，今年，学校克服了重重困难，启动了机制体制改革，率先成立了新生学院，目的就是要给大家提供更好的成长空间，让同学们有一次新的机会去认识学校、认识专业，知晓自己的兴趣和爱好所在，让未来方向更加明确。希望大家要充分珍惜这个宝贵的机会，在这一年的时间里，不断提升自己的学习能力，学会思考和探索，并能理性地进行选择，明确未来发展目标，成为一名理性而富有内涵的现代大学生。

对于2020级研究生而言，大家做出了再次回到学校的重大选择，这个选择的机会成本很高，需要放弃很多其他选择的收益。所以，你们更应珍惜这次机会，刻苦努力学习，在学业上有所成就，在思想上有所启迪，要对得起我们的青春年华！

这就是我想与大家分享的第一个主题，在明确目标、学会选择中不断成长。

成才，需要开拓视野，创新作为

当今世界正处于百年未有之大变局。技术在进步，思想也在进步，人类社会每时每刻都在发生着变化，我国也正经历着从“制造大国”向“创造大国”的战略转型。社会对人才的要求已不仅仅是拥有丰富的知识和经验，更需要拥有面向全球、面向未来的开阔视野，具备问题导向、任务驱动的创新创造能力。

开阔的视野决定一个人能走多远。对于身处校园的大家来说，大学的开放程度决定了大家视野的开阔程度。为此，学校一直努力地在国际化办学方面进行探索：目前，学校已经与多所国外大学建立了海外研究生联合培养基地，培养了相当一批具有国际学术视野和研究能力的研究生；而正在申报的本、硕、博多层次的中外合作办学机构，也将成为培养未来高端智能制造专业人才的摇篮。

接下来的11月，大家会欣喜目睹到学校举办第九届世界大学女校长论坛的盛况，参会的嘉宾来自世界50多个国家，她们将带来不同的教育理念和先进的创新思维，在此盛会上，我们也将向全世界充分展示西安工大的风采，展示陕西乃至中国高等教育的风貌。可以说，西安工大一直在不断地开放自身，走向世界，努力地为大家提供更加广阔的平台，托起你们去看更大的天地和更远的未来。希望同学们能够充分利用大学时光，尽可能地开拓国际视野，真正做到身在长安，心怀世界，目光所至皆是未来。

创新的能力决定一个人能攀多高。大家知道，令我们骄傲的民族企业华为公司之所以能够站在世界的前列，正是因为它领跑了全球5G通讯技术的发展，具备了技术创新的竞争力。对于大家来说，如何成为专业领域的人才，就是要拥有通过创新来解决实际问题的专业竞争力。这也是我们学校建设智造创新工场的初衷，就是要为大家打造一个能够拓展创新创造思维，能够深度体验先进智能制造全过程的平台。希望大家在未来几年能够充分利用学校搭建的新平台，真正做到问题导航、质疑开道，用行动成就创新作为。

同学们，你们是勇敢挺过时代难关的特殊一代，也是即将见证实现中华民族伟大复兴的幸运一代。当懵懂的青涩渐渐褪去，现实的画卷徐徐展开，希望大家能够在明确目标、学会选择中成长，在开拓视野、创新作为中成才！

同学们！

浩浩宇宙，你若成长，必会自带星光。

茫茫人海，你若成才，终将乘风破浪。

最后，再次欢迎大家加入我们“西工”大家庭！

谢谢大家！ 

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)
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