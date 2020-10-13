西南医科大学副校长张春祥：笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量书写人生华章

人民网北京10月13日电 11日，西南医科大学举行2020级新生开学典礼，西南医科大学主持行政全面工作副校长张春祥发表了题为《笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量书写人生华章》的主题讲话，寄语新生：要树立远大理想，投身伟大事业。

把个人理想追求融入国家和民族的事业中，以浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感，勇担中华民族伟大复兴使命。要坚持脚踏实地，做合格建设者和可靠接班人。张春祥表示，以“德”为根，锤炼品格；以“智”增才，提升本领；以“体”为本，强健身心；以“美”启美，高雅情趣；以“劳”为载，知行合一。要吃得苦中苦，做更好的自己。学会感谢挫折与失败的出现，坚定目标、奋斗拼搏、坚持不懈。

西南医科大学副校长张春祥在2020级新生开学典礼上发表讲话（谢明雄 摄）

以下为张春祥题为《笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量书写人生华章》的讲话节选——

金秋是收获的季节，是充满喜悦的时节。今天，我们隆重举行新生开学典礼暨军训动员大会，热烈欢迎2020级的“小萌新”们加入西南医科大学温暖大家庭。首先，我谨代表学校党政和全校师生员工，向新同学们表示热烈的欢迎！向为你们的成长辛勤付出的老师们、家长们，致以崇高的敬意！同时，向承训本次军训任务的武警泸州支队表示衷心的感谢！

孩子们，面对“疫情”和“高考”双重大考，你们交出了令人满意的答卷。但是一切过往，皆为序章。今天，你们站在人生新的起点上，开启了新的征程。你们的到来为西南医科大学注入了新的活力，带来了新的动力，让西南医科大学的未来充满更多的期待。与此同时，面对全新的学习生活环境，相信很多同学既陌生又好奇，既满怀期待又对自己的选择存有些许疑虑。孩子们，请相信你们的选择。对于这一点，我想我是有发言权的。因为，我也是一年前，放弃国外奋斗20余年的事业，回到祖国，选择扎根在西南医科大学这片热土。西南医科大学是一所具有厚重历史底蕴、浓郁家国情怀、强烈责任担当和未来可期的医科大学。西南医科大学，你们，值得拥有！请坚定你们的选择！

69年前，传承着中国共产党和中国人民解放军的红色基因，学校诞生在新中国的怀抱，在祖国的西南小城开始播撒“仁爱济世”的种子。69年来，学校始终不忘为党育人初心，牢记救死扶伤使命，始终与国家、民族的命运紧密相连，与时代、社会发展同向同行，在医学人才培养、医疗科技创新、疾病预防与诊治、突发公共卫生事件和自然灾害应急救援等方面发挥了积极作用。特别是面对今年突如其来的新冠肺炎疫情，西南医大人视疫情为命令，把防控当责任，积极响应党中央、省市的号召，不畏艰险、主动请缨，怀揣着“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的医者担当，舍小家顾大家，义无反顾地奔赴抗击疫情和救治患者第一线，同时间赛跑、与病魔较量，成为这场抗击疫情硬仗中最美的“逆行者”和战斗者，护佑着人民健康。

孩子们，从今天开始，你们就是西南医科大学的一份子，在这里，你们将度过美好的大学时光，奠定一生的事业基础；在这里，与学校一起，同呼吸共命运，共同谱写学校事业发展新的篇章。面对即将开启的大学之旅、筑梦征程，作为你们的老师、朋友，我有几点希望与大家共勉：

一是树立远大理想，投身伟大事业。

家，人生开始的地方；国，人生理想的源泉。“家国情怀”是我们生命的自觉，是我们内心的精神归属。责任和担当，是家国情怀的精髓所在。 同学们，我们何其幸运，生逢其时。在百年未有之大变局下，我们国家正全力以赴决战脱贫攻坚、实现乡村振兴，坚定地向实现“两个一百年”目标迈进，为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗。希望你们能在西南医科大学寻找到“初心”，树立远大理想，勇担时代责任和历史使命，把个人理想追求融入国家和民族的事业，用中国梦激扬青春梦，用理想的灯照亮前行路，以浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感，勇担中华民族伟大复兴使命！

二是坚持脚踏实地，做合格建设者和可靠接班人。

青年是国家的希望、民族的未来。

希望同学们以“德”为根，锤炼品格。“国无德不兴，人无德不立。”一个人只有明大德、守公德、严私德，其才方能用得其所。同学们既要立志报效祖国、服务人民，还要做好小事、管好小节，踏实立德修身，自觉践行社会主义核心价值观。

希望同学们以“智”增才，提升本领。《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》中强调要“加强救死扶伤的道术、心中有爱的仁术、知识扎实的学术、本领过硬的技术、方法科学的艺术的教育，培养医德高尚、医术精湛的人民健康守护者。”同学们要尽快适应大学学习方式的转变，从被动接受知识向自主获取智慧转变，从理解、记忆知识向质疑、求证知识转变，注重实践能力和创新精神的培养，培养科学精神与人文精神，扎实打好基础，不断增强本领，为人民群众提供高质量健康服务。

希望同学们以“体”为本，强健身心。“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”。同学们要把坚持运动作为一种习惯，增强体魄、磨炼意志，凝聚精气神、传播正能量，做身心健康的筑梦者。

希望同学们以“美”启美，高雅情趣。马克思曾说“人类对美的追求,是社会进步的象征。”同学们，我们不仅要去发现美、塑造美、传播美，更要做到心灵美、行为美，将自己塑造成灵魂高尚、情趣高雅之人。

希望同学们以“劳”为载，知行合一。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。同学们要热爱劳动，积极投身实践，在实践中学真知、悟真谛，不断增强学以致用本领。

三是吃得苦中苦，做更好的自己。

任何伟大目标的实现都不会是一帆风顺的，学习也是如此。考上大学只是成才的起点，成长的路上还会遇到困难挫折。某种程度上说，我们应该感谢挫折与失败的出现。因为，只有经过它们的洗礼，我们的意志力才能更强、知识经验才会更加丰富，我们将从中获得更强的力量。所以，同学们要做好吃苦的准备，坚定信心、刻苦钻研，以奋斗的姿态拼搏出一个更好的自己。

亲爱的孩子们，人生是一场马拉松，需要坚定目标、奋斗拼搏、坚持不懈。你们正值青春芳华，宛如忠山上冉冉升起的红日，充满朝气和希望。你们是西南医科大学的今天，也是学校的未来。亲爱的同学们，让我们心手相牵、砥砺奋进，笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量在西南医科大学这片热土上书写人生华章！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)