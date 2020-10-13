人民网>>教育>>滚动新闻

2020大学校长“开学第一课”

西南医科大学副校长张春祥：笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量书写人生华章

2020年10月13日09:07  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月13日电 11日，西南医科大学举行2020级新生开学典礼，西南医科大学主持行政全面工作副校长张春祥发表了题为《笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量书写人生华章》的主题讲话，寄语新生：要树立远大理想，投身伟大事业。

把个人理想追求融入国家和民族的事业中，以浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感，勇担中华民族伟大复兴使命。要坚持脚踏实地，做合格建设者和可靠接班人。张春祥表示，以“德”为根，锤炼品格；以“智”增才，提升本领；以“体”为本，强健身心；以“美”启美，高雅情趣；以“劳”为载，知行合一。要吃得苦中苦，做更好的自己。学会感谢挫折与失败的出现，坚定目标、奋斗拼搏、坚持不懈。

西南医科大学副校长张春祥在2020级新生开学典礼上发表讲话（谢明雄 摄）

以下为张春祥题为《笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量书写人生华章》的讲话节选——

金秋是收获的季节，是充满喜悦的时节。今天，我们隆重举行新生开学典礼暨军训动员大会，热烈欢迎2020级的“小萌新”们加入西南医科大学温暖大家庭。首先，我谨代表学校党政和全校师生员工，向新同学们表示热烈的欢迎！向为你们的成长辛勤付出的老师们、家长们，致以崇高的敬意！同时，向承训本次军训任务的武警泸州支队表示衷心的感谢！

孩子们，面对“疫情”和“高考”双重大考，你们交出了令人满意的答卷。但是一切过往，皆为序章。今天，你们站在人生新的起点上，开启了新的征程。你们的到来为西南医科大学注入了新的活力，带来了新的动力，让西南医科大学的未来充满更多的期待。与此同时，面对全新的学习生活环境，相信很多同学既陌生又好奇，既满怀期待又对自己的选择存有些许疑虑。孩子们，请相信你们的选择。对于这一点，我想我是有发言权的。因为，我也是一年前，放弃国外奋斗20余年的事业，回到祖国，选择扎根在西南医科大学这片热土。西南医科大学是一所具有厚重历史底蕴、浓郁家国情怀、强烈责任担当和未来可期的医科大学。西南医科大学，你们，值得拥有！请坚定你们的选择！

69年前，传承着中国共产党和中国人民解放军的红色基因，学校诞生在新中国的怀抱，在祖国的西南小城开始播撒“仁爱济世”的种子。69年来，学校始终不忘为党育人初心，牢记救死扶伤使命，始终与国家、民族的命运紧密相连，与时代、社会发展同向同行，在医学人才培养、医疗科技创新、疾病预防与诊治、突发公共卫生事件和自然灾害应急救援等方面发挥了积极作用。特别是面对今年突如其来的新冠肺炎疫情，西南医大人视疫情为命令，把防控当责任，积极响应党中央、省市的号召，不畏艰险、主动请缨，怀揣着“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的医者担当，舍小家顾大家，义无反顾地奔赴抗击疫情和救治患者第一线，同时间赛跑、与病魔较量，成为这场抗击疫情硬仗中最美的“逆行者”和战斗者，护佑着人民健康。

孩子们，从今天开始，你们就是西南医科大学的一份子，在这里，你们将度过美好的大学时光，奠定一生的事业基础；在这里，与学校一起，同呼吸共命运，共同谱写学校事业发展新的篇章。面对即将开启的大学之旅、筑梦征程，作为你们的老师、朋友，我有几点希望与大家共勉：

一是树立远大理想，投身伟大事业。

家，人生开始的地方；国，人生理想的源泉。“家国情怀”是我们生命的自觉，是我们内心的精神归属。责任和担当，是家国情怀的精髓所在。 同学们，我们何其幸运，生逢其时。在百年未有之大变局下，我们国家正全力以赴决战脱贫攻坚、实现乡村振兴，坚定地向实现“两个一百年”目标迈进，为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗。希望你们能在西南医科大学寻找到“初心”，树立远大理想，勇担时代责任和历史使命，把个人理想追求融入国家和民族的事业，用中国梦激扬青春梦，用理想的灯照亮前行路，以浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感，勇担中华民族伟大复兴使命！

二是坚持脚踏实地，做合格建设者和可靠接班人。

青年是国家的希望、民族的未来。

希望同学们以“德”为根，锤炼品格。“国无德不兴，人无德不立。”一个人只有明大德、守公德、严私德，其才方能用得其所。同学们既要立志报效祖国、服务人民，还要做好小事、管好小节，踏实立德修身，自觉践行社会主义核心价值观。

希望同学们以“智”增才，提升本领。《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》中强调要“加强救死扶伤的道术、心中有爱的仁术、知识扎实的学术、本领过硬的技术、方法科学的艺术的教育，培养医德高尚、医术精湛的人民健康守护者。”同学们要尽快适应大学学习方式的转变，从被动接受知识向自主获取智慧转变，从理解、记忆知识向质疑、求证知识转变，注重实践能力和创新精神的培养，培养科学精神与人文精神，扎实打好基础，不断增强本领，为人民群众提供高质量健康服务。

希望同学们以“体”为本，强健身心。“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”。同学们要把坚持运动作为一种习惯，增强体魄、磨炼意志，凝聚精气神、传播正能量，做身心健康的筑梦者。

希望同学们以“美”启美，高雅情趣。马克思曾说“人类对美的追求,是社会进步的象征。”同学们，我们不仅要去发现美、塑造美、传播美，更要做到心灵美、行为美，将自己塑造成灵魂高尚、情趣高雅之人。

希望同学们以“劳”为载，知行合一。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。同学们要热爱劳动，积极投身实践，在实践中学真知、悟真谛，不断增强学以致用本领。

三是吃得苦中苦，做更好的自己。

任何伟大目标的实现都不会是一帆风顺的，学习也是如此。考上大学只是成才的起点，成长的路上还会遇到困难挫折。某种程度上说，我们应该感谢挫折与失败的出现。因为，只有经过它们的洗礼，我们的意志力才能更强、知识经验才会更加丰富，我们将从中获得更强的力量。所以，同学们要做好吃苦的准备，坚定信心、刻苦钻研，以奋斗的姿态拼搏出一个更好的自己。

亲爱的孩子们，人生是一场马拉松，需要坚定目标、奋斗拼搏、坚持不懈。你们正值青春芳华，宛如忠山上冉冉升起的红日，充满朝气和希望。你们是西南医科大学的今天，也是学校的未来。亲爱的同学们，让我们心手相牵、砥砺奋进，笃行前路，执着筑梦，以青春磅礴力量在西南医科大学这片热土上书写人生华章！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved