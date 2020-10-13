地方需求就是办学方向

城市孕育大学，大学滋养城市。山东这所由县级市（寿光）兴办的大学——潍坊科技学院，正是如此。

山东寿光，中国蔬菜之乡、农圣贾思勰故里，蔬菜产业是创造“寿光模式”的温床。设施农业是潍坊科技学院扎根地方、服务地方着力打造的优势特色学科。“地方产业发展是学校发展的最大‘靠山’，地方经济社会的发展需求，就是我们的办学方向。”潍坊科技学院校长李昌武说，“我们围绕新农科建设，聚合涉农专业，整合师资教科研资源，打造设施农业特色学科，就是为了更好地培养新农科人才，服务寿光乃至全国的蔬菜产业发展。”

李昌武所说的设施农业是学校整合园艺、生物技术、设施与园林、高分子材料、化学工程、环境工程等9个本科专业，以及山东省高校设施园艺示范实验室、山东省设施蔬菜分子育种实验室、材料电化学工程与技术、智能保温新型材料实验室等10个省部级重点实验室打造的新农科。设施农业有博士教师47人，副高职称以上65人，组建了以泰山学者李兴盛、李文保等，泰山产业领军人才于广威等，国家A类博士孙小桉等高层次人才为学术带头人的专家博士团队，形成了“教室—实验室—基地—农田—市场”多位一体驱动式实践教学与成果转化体系；以潍科种业为依托，“育—繁—推”一体化种业平台；以学府蔬菜为载体，“转—产—销”综合发展平台。

寿光地处黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区交叉位置，是黄河流域高质量发展和蓝色经济等国家战略规划的先行区之一。“作为地方性高校，我们有责任也必须抓住国家战略发展机遇期，瞄准地方发展需求，实施教育供给侧结构性改革，既培养应用型专门人才，又要服务地方产业发展。”正如李昌武所说，潍坊科技学院围绕新工科、新文科建设和人才培养，又引进90多名高层次人才或博士团队，果断调整原有学科建制，整合山东半岛蓝色经济工程研究院、卤水资源综合利用、化工资源清洁利用、软件工程等5个省级重点实验室和工程技术中心、154个实验实训室和市级工程研究中心，发挥校内建设的国家级科技企业孵化器、国家小型微型企业创业创新示范基地、国家中小企业公共服务示范平台——寿光市软件园功能，积极与中科院、东软、华为、汇邦、腾讯等合作，又打造了海洋化工和智能制造两大特色学科，与山东省经济转型升级和产业布局，服务乡村振兴战略和新旧动能转换等重大工程形成紧密对接。

“我们坚持寿光产业拓展到哪里，人才引进就跟到哪里，学校服务就延伸到哪里。”潍坊科技学院党委书记李凤祥说，“展望未来，伴随国家实现‘两个一百年’奋斗目标的步伐，我们有决心到建校60周年时，建成全国知名的区域性、国际化、高水平应用型大学。”

赵秋丽

(责编：何淼、熊旭)