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校外补习，怎么变成了“拿钱买分”

姚晓丹

2020年10月13日08:32  来源：光明日报
 

沈阳市面向中小学生的校外培训机构线下一对一教学。赵敬东摄/光明图片

江西省南丰县一家少儿音乐培训机构。邓鹏摄/光明图片

国庆长假，对于很多有学童的家庭来说，应该是举家旅游的日子。但是北京西城区初中二年级学生家长孟颖并没有这样的安排，她趁着电商折扣，为儿子选择了数学辅导课，花费近三万元。

“这样直到寒假结束，我家小伙子的双休日都将有固定的一段时间在刷题中度过。孩子喜欢数学，这样的安排是把钱花在刀刃上。”孟颖告诉记者。

孟颖一家是工薪家庭，三万元是她和丈夫“一个月拿到手里的全部工资”。但是她缴起费来毫不犹豫，她说：“我们家基本实现了‘补习班自由’。为了实现这个自由，在其他方面，都可以‘吃土’，这是我们的共识。”

“一对一”“提分班”“竞赛班”“思维班”，补习班的种类繁多，还有“几位家长私下组班请学校老师下课后为孩子补习”的“熟人班”。北京市海淀区一位家长告诉记者，这样的班对师生来说“都是双赢”。“这相当于拿钱买分。”这位家长神秘地说。

补习，对学童来说意义何在？对他们成绩的提升是否有不可替代的作用？记者采访了一线教师和培训机构负责人。

“成绩提升了，但是‘毛病’也种下了”

“每次家长请教语文学习的秘诀，老师总是说‘多看书，不用着急上补习班’，然而，真正这样做的家长不多。家长的选择可以理解，但矛盾在于为什么有些人为了上好学校不惜大气力买学区房，而真正上了学，却不愿意在学校深挖，要接着上花费不菲的补习班呢？为什么一些家长宁愿花高价上补习班却不愿意花很少的钱，为孩子多买几本书呢？”

在学校读书之余，再来几个课外补习班，对于今天的学童来说是再正常不过的事情。北京市海淀区一所中学初中语文教师小鱼老师从教数十年，在他的班级，完全不上补习班的学生寥寥无几。

在他的观察中，一些孩子早上7点多到校，晚上5点多放学，来不及吃晚饭，就赶场一样背着书包一脚踏入补习班的大门。晚饭一般是家长或补习班老师订的快餐，就这样一下学到8点多。“等回到家里，正常情况下应该洗漱就寝了，但是还有四五科作业等着他们。”小鱼老师说。

这样辛苦，成绩确实有所提升。但是慢慢地，小鱼老师也发现学生身上出现了一些“滥用技巧的毛病”。有一次，他在班里出了个作文题《我因拼搏而成功》。一位学生这样写：“种子冲破岩层的禁锢，迎向光明；雄鹰穿过风暴的阴遏，飞向云霄……”连续几个排比句气势宏大，但是，就是不提“我”是怎样拼搏的，显得“言之无物”。紧接着，他看到了下一篇：“虽然我是涓涓细流，但终会拥抱大海；虽然我是稚嫩的幼苗，但终会成为参天大树……”不用说，这两个学生是一个补习班教出来的“成品”。他把学生叫到办公室一问，果然如此。学生告诉他，补习班老师说，作文开头必须抓人，几个排比句增加语势，生动形象。

小鱼老师认为，这种滥用技巧的毛病，反倒阻碍了学生在学好语文这条道路上走得更远：“种子、雄鹰、大树、溪流，和你有什么关系呢？尽管读者对于文字的欣赏各有不同，但是‘真诚’才是作文的生命力所在。”

小鱼老师也曾跟学生一起看过补习班的补课视频，他发现，就语文这科来说，一些补习老师讲解不规范。他举了这样一个例子，“一次，我跟学生一起看了十几分钟网课，挑出5个错。除了语法上的错误，一个老师还为了提分给学生出‘馊主意’。有一道中考作文题叫‘＿＿并没有结束’。有学生说要写‘爱并没有结束’，被老师制止了，说可以写‘奋斗并没有结束’或拼音顺序在后面的词语。原因是中高考老师改作文卷子是按音序从‘a到z’排列的，音序在前的会先批改。先批改的一般比较严，分给得‘紧’，后面的卷子给分会越来越‘松’，能‘占到便宜’。”“改卷有没有这个规则先放下不谈，如果就为了提分，什么招都想，到底对学生是好是坏呢？”谈到这里，小鱼老师哭笑不得。

每一次有家长向小鱼老师请教语文学习的秘诀，他总是说“多看书，不用着急上补习班”，然而，真正这样做的家长不多。他理解家长的选择，但矛盾在于：为什么有些人为了上好学校不惜大气力买学区房，但是真正上了学，却不愿意在学校深挖，而是要接着上花费不菲的补习班呢？为什么一些家长宁愿花高价上补习班却不愿意花很少的钱，为孩子多买几本书呢？

“不是谁来教，而是他们愿意被谁教”

“每每有家长问到我，孩子需不需要上补习班，我会告诉他们，你们的孩子如果认可补习老师的教学方式，可以去试试。因为学习靠的是自己形成完整的‘思维能力’，是自己的主观能动性在起作用。”

身处教育资源相对均衡的北京市西城区，孟颖孩子上的中学是传统意义上的“优质教育资源”。小鱼老师提出的问题，她给出了解答。“甭管以后高中去哪，都是要看学习成绩的。初中每次考试都排名，学校有各种暗地里的实验班，师资不是平均分配的，而是分层教学，尽管这样的安排有‘因材施教’的原因在，但是落到自己孩子身上，就会觉得普通班和实验班的师资没有办法比。所以，我们要抓紧每一次可以进步的机会。”孟颖告诉记者。

“儿子上初一的时候基本上是班级前五，年级前十到十五，这次考了班级第一，年级第四。刷题班还是有效果的。补习班老师帮忙查漏补缺，孩子的基础能打得更牢一点。而且就学习效果来说，在学校的环境更紧张一些，补习班脱离学校，和老师之间没有多少‘被管束’的感觉，相处更轻松自在一些。”孟颖说。

和她持相同观点的家长还有很多。记者在采访中了解到，在不少家庭，“补习班”的费用是家庭必备开支。

为什么补习班如此受家长追捧，甚至到了让家长宁愿“吃土”也不愿意舍弃的程度？新航道英语上海学校负责人邓碧云认为，“第一是大部分同步辅导培训机构都会超前学一些，让孩子在校内学得轻松一点，或者是深入一些，让孩子具备一些解答疑难题的能力。第二是辅导班大大提升了孩子在非校内时间的学习效率，比如孩子在家自己看书学习和在机构课堂上学习，是不一样的。第三是社会营造的恐慌情绪，被环境推着要去补习。”

哪些孩子适合补习？邓碧云给出的答案是，“中间层的学生补课都会有一些效果。学霸和学不进去的孩子，不适合补习。”邓碧云说，“当然，学习效果主要看孩子的学习能力和态度，能力和态度越好，家长花钱越少。”

这个观点也得到了北京市海淀区某中学班主任方玲的佐证。“适合上补习班的孩子，是有一定学习方法，但是还没有完全得心应手的孩子。其实对于这类孩子来说，不是谁来教的问题，是他们愿意被谁教的问题。每每有家长问到我，孩子需不需要上补习班，我会告诉他们，你们的孩子如果认可补习老师的教学方式，可以去试试。因为学习靠的是自己形成完整的‘思维能力’，是自己的主观能动性在起作用。”方玲说。

“学习不仅是比学赶超，更是逐步使学生知其然，又知其所以然”

“补习班讲的是提分，而最重要的‘学习方法’是学校里学到的。”

“好的校外培训机构环境应该是以‘培养和提高学习能力’为核心，而不是现在的‘以提升考试成绩’为唯一目标。”

不可否认的是，补习班的效果被“夸大”了。方玲曾发现这样一个现象，几乎所有的培训机构都会贴出“喜报”，某某学生中考全区第几，某某学生高考榜上有名。“这些说法完全是虚假宣传。孩子每天8小时在学校学习，哪怕每周天天去培训班，也不可能比在学校学习时间还长，孩子考得好，怎么全成了补习班的功劳了？”

小鱼老师也看到这个问题，每家机构都会对比，从一模到中高考，学生的单科成绩提高10分以上。“我建议家长关注一下孩子学校上一年的一模和中高考成绩对比，你会惊喜地发现，全校学生单科平均成绩差不多都提高10分。因为一模的出卷难度会比真题略难一些，这是平时训练，所以会从严要求。”小鱼老师告诉记者。

小鱼老师认为，补习班讲的是提分，而最重要的“学习方法”是学校里学到的。他在学生的物理课补习班发现，补习老师讲“滑动变阻器”时只会讲到变阻器的工作原理。他的同事，一位初中物理老师告诉他，课堂上，这个知识点要通过“如何改变电阻、改变电阻的弊端是什么”等七个严密逻辑联系的问题，逐步使学生知其然，又知其所以然。补习班三五分钟就解决的问题，课堂要讲上两节。“学习不仅是比学赶超，不是简单讲效率就能完成的。”小鱼老师说。

尽管课外和课内，一个急速快进，一个稳扎稳打，但是压力层层传导，补习的强度越来越大，家长花费的金额越来越多。良好的课外补习生态是什么样的？邓碧云坦言，机构也希望放缓，“好的校外培训应该是以‘培养和提高学习能力’为核心，而不是现在的‘以提升考试成绩’为唯一目标。培养能力是一个慢活，讲思维讲基本功；但是提分是一个短期见效的活，讲技巧讲捷径。”

小鱼老师认为，正常的校外补习环境应该是“校内的补充”，而不是重合，文化课尤其不要抢跑。

“总而言之，希望唯分数论的招生改革能进一步改变，当招生改革方式改变的时候，校内、校外都将为之改变，走向良性循环。”邓碧云说。

（文中采访对象部分为化名）

(责编：何淼、熊旭)
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