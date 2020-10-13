揭开“未来教育”的面纱

日前，江西省宜春市宜阳学校操场上，学生们复习线上课堂学习的动作，进行适当的体育锻炼。刘继刚摄/光明图片

新学期开学，在浙江省温岭市未来教育实践中心的拓展区，学生们观看学校展陈的机器人。江文辉摄/光明图片

【教育探索】

近年来，新一轮科技革命蓬勃兴起，正在掀起一场影响经济社会发展全局的系统性变革，为教育发展带来新的机遇和挑战。我国拥有独特的教育制度优势、完备的人才培养体系、坚实的网络基础设施以及成功实施大规模在线教育的实践经验，已经具备抢抓时代机遇的先决条件。

未来教育将向何处去？中国教科院课题组梳理政策文件和理论文章，分析未来教育发展形势，并提出政策建议。

重塑学习环境、跨越学科界限——

新科技革命给教育带来哪些机遇

教育智能化。作为新科技革命的重要驱动力量，人工智能正在推动教育体系从网络化向智能化加速跃升。一是重塑学习环境，借助物联网和情境感知技术全面了解教育运行状态，将学校变成万物互联、智慧感知、虚实融合的智慧学习空间；二是重构学习流程，利用学习分析技术跟踪学生学习过程，洞察学习规律，提供及时有效的学习支持，帮助学生开展个性化学习；三是创新教育管理，利用智能技术提升教育治理现代化水平，实现事项清单标准化、办事流程规范化、业务处理协同化。

教育数字化。随着5G技术的落地应用，教育数字化已经成为不可阻挡的时代潮流。一是在线教育加速普及，新冠肺炎疫情引发了在线教育的“井喷式”增长，直播课堂、网络点播、在线辅导等成为学校开展教学的重要方式；二是教育供给有效拓展，在线教育和智能教育新业态初现端倪，社会化教育服务市场不断发展，为学习者提供了丰富多元的教育机会；三是教育“在地国际化”成为常态，在国际秩序动荡调整和疫情全球蔓延的大背景下，人才跨境流动面临挑战，国际人文交流的主阵地从线下转移到线上，不出国门也能开展“留学”、国际交流和科研合作。

教育融合化。知识跨界融合已经成为全球科技创新的主导趋势，未来教育也将呈现出三种态势：一是学科融合，跨越学科专业的界限，注重跨学科课程建设，以交叉学科专业对接新兴产业集群发展；二是校内外融合，政府积极探索向社会力量购买教育服务，指导性目录不断优化，支持学校与科研机构、企业、社区、家庭等建立紧密的合作关系，构建校内外资源相互沟通、高度共享的办学格局；三是线上线下教育融合，在线教育正在成为学校教育的有机组成部分，混合教学逐步走向常态化。

教育终身化。当前，知识更新明显加速，新旧职业呈现结构性更替，终身学习能力成为新一代劳动者的核心竞争力。一是教育目标立体化，未来人才培养强调实践应用能力，发展互联网思维和跨界思维，注重人与社会的协调发展；二是教育对象全纳化，通过各类教育体系的有效衔接，为各行各业人员提供多样化的学习机会，让每个人都成为终身学习者；三是学习途径多元化，加强校园与职场的对接，面向重点人群开展“不脱产学习”“送教入企业”和“订单式培养”，畅通人才成长通道。

办学体系相对封闭、双师教学力量薄弱——

新形势下我国教育发展面临这些问题与挑战

人才培养重心转移。新科技革命引发了一场剧烈的社会分工调整，那些以机械性重复劳动为核心的职业将会被技术所替代，人才培养重心不再局限于固定的知识技能，更加注重知识学习与社会实践的有效联结，重点培养学生的创造力、意志力、责任感以及问题解决能力，并为终身学习打下基础。

教师角色面临转型。“双师教学”和“人机共教”将对“个体户”性质的教师工作模式带来严峻挑战，教师角色出现分化，学情分析师、教学设计师、学习指导师、情感引导师等角色受到社会关注。同时，具有跨学科教学能力的教师数量明显不足，全科教师、STEM教师等专门人才培养仍显薄弱。

教育信息化亟待升级。我国教育信息化建设取得了历史性成就，但以学习者为中心的智能学习环境建设还比较薄弱，缺乏统一的技术标准和数据标准，在线教学大多停留于传统讲授层面，对学生在线学习规律的研究明显不足，“互联网+教育”需要进一步探索有效模式。

办学体系相对封闭。学校与外部社会缺乏协同机制，教育供给相对不足，学校购买教育服务的准入标准和权责机制不够健全，社会多元主体参与教育的积极性有待进一步激发，“互联网+教育”新业态的质量监管目前还处于真空地带。

终身教育制度尚不完善。我国终身教育取得了明显进展，但终身学习理念尚未普及，经费投入不足，师资力量不强，学分银行和资格框架还不健全，缺乏法律法规的规范和地方配套落实措施，教育、人社、行业协会之间的关系尚未完全理顺，还不能很好地适应产业结构升级和人力资源转型。

创新教师培养计划、重视隐私保护和算法伦理——

未来教育将给生活带来哪些影响

将智能学习环境列入教育领域的新基建重点工程，推动教育信息化建设转型升级，支撑引领未来教育发展。一是加快建设教育专网，以中国教育和科研计算机网（CERNET）为依托，面向各级各类学校建设教育专网，在农村学校优先部署5G网络，支撑在线教育和智能教育的规模化应用。二是构建“人工智能+教育”大平台，以省级单位为试点，利用人工智能技术整合区域教育公共服务平台和资源平台，逐步实现标准互认、数据共享和业务协同，更好地满足人民群众的多样化教育需求。三是创新投资模式，通过减免税收、增加补助等政策支持，吸引社会力量参与教育信息化投资，推动建设模式从单一政府财政投资向多元化投融资转型。四是利用新基建带动教育新业态，将新型基础设施建设与新型教育模式、新型学校形态、新型服务业态进行有效对接，发挥“一张白纸好作画”的独特优势，在欠发达地区率先开展“互联网+教育”“智能+教育”试点，优先利用信息化手段推动农村教育转型，使处境不利学生也能享受到高质量教育。

加大教育数据开放共享力度，推动教育数据标准化建设，发挥大数据驱动教育改革创新的巨大潜力。一是大力推动教育数据开放共享，教育行政部门要依法依规发布基础性教育数据，建立国家教育数据开放平台，优先向教育科研机构共享教育信息和统计数据，引导行业协会、社会组织、科技企业等主动开放数据。二是加快建立教育数据标准体系，引导教育机构、科研机构、行业企业等多方主体参与，共同编制教育教学各领域的细化数据标准，包括指标口径、分类目录、数据质量、安全保密等关键共性标准，促进人工智能和大数据在教育领域的深化应用。优先与“一带一路”沿线国家签署标准互认协议，提升中国在教育数据标准体系中的话语权。三是高度重视隐私保护和算法伦理，建立教育数据安全管理制度和风险防控机制，采用数据隔离、数据加密、行为审计、第三方认证等方式保障教育数据安全，提高教育算法透明度，切实保障师生知情权，避免出现算法偏见和算法歧视。四是加快教育数据的法规制度建设，界定师生信息采集应用的范围和方式，明确相关主体的权利、责任和义务，加强对数据泄露、数据滥用、侵犯个人隐私等行为的管理和惩戒。

推进教育服务供给社会化，大力支持学校购买教育服务，努力满足人民群众的多样化、高质量教育需求。一是扩大优质教育资源供给，鼓励引导社会力量将先进教育理念转化为优质教育资源、学习支持服务和智能教育平台，通过互联网提供特色教育服务，依托社会机构建立实践教育基地和体验式学习基地，推动校内外的教育场景互联，构建全社会协同育人新格局。二是积极培育教育服务新业态，加大财政投入力度，以市场化手段优化教育资源配置，根据未来教育发展态势更新政府购买服务指导性目录，进一步放开教育服务市场准入，支持符合条件的新型教育服务纳入学校教育体系，培育一批具有良好社会信誉、自主品牌优势和核心竞争力的教育机构。三是支持学校购买教育服务，全面落实学校办学自主权，设立专项经费，完善制度体系，规范采购流程，鼓励有条件的地方探索学校购买教育服务的有效模式，积极推进第三方评价，加强学校购买教育服务的绩效管理。四是完善监管机制，建立教育服务供给的质量评价标准，健全准入、退出和动态管理机制，加大对师资、课程、教学、资源、平台等方面的审核力度，坚决打击损害师生合法权益的行为。

完善终身教育制度体系，建立国家资历框架和学习成果认证制度，构建各级各类教育衔接沟通的“立交桥”。一是加快完善终身教育法规，推进《终身教育法》起草以及《职业教育法》《高等教育法》等相关法律修订，建立政府主导、多部门配合、全社会参与的运行机制，健全终身教育经费保障机制、跨部门协同机制和支持激励机制，为构建终身学习立交桥提供制度保障。二是推进国家资历框架建设，加强职业教育与普通教育、学历教育与非学历教育、职前教育与职后教育沟通衔接，研制各类学习成果认证标准、转换路径和实施办法，推广普及个人学分银行账户，率先实现普通教育、职业教育与继续教育相互之间的学分互认，积极探索人工智能、大数据、区块链等新技术在学分银行中的创新应用，为学习者提供智能化和个性化服务。

创新教师培养计划，推动教师资格认证的社会化，打造一支面向未来的高素质教师队伍。一是完善教师教育的课程设置，增加智能教育、在线教学、跨学科教学等方面的课程比重，与互联网企业联合建立师训基地，加强新技术条件下人机协同、双师课堂、多师协同等方面的专业能力培养。二是引导师范院校形成差异化的教师培养方案，主动对接社会分工和产业结构调整，重点加强全科教师、STEM教师、“双师型”教师培养，探索开展学情分析师、教学设计师、学习指导师、情感引导师等新型教师培养。三是推动师资认证社会化，畅通高新科技、传统文化、艺术创意等专业人才从事教育工作的渠道，成立第三方教师资格认证机构，健全教师资格认证的监管机制，把好教师入口关。

中国教育科学研究院课题组

(责编：何淼、熊旭)