护理教育必须培养高层次有前瞻性的领军人才

医药卫生体制改革的不断深化，健康中国建设的加快推进，人民群众对高质量健康服务的日益增长，都对卫生健康人才队伍建设提出了更高的要求。特别是经历了新冠肺炎疫情以后，社会各界更加关注我国医务人员队伍建设状况，也引发了对医学教育更加深刻反思。我国护理教育面临怎样的机遇与挑战？需要怎样的眼界和思维才能完成护理教育的使命？如何做才能创新护理教育实践，提升护理学科人才素养，实现护理教育新发展？在近期举办的协和护理教育新百年研讨会上，中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰、中华护理学会理事长吴欣娟等专家从不同角度分享了对护理行业发展的思考和见解。

护理人力资源不足，护士受教育水平有待提高

今年世界卫生日的主题是支持护士和助产士，世界卫生组织也在这一天发布了有史以来第一份《世界护理状况报告》，报告指出，2013-2018年，全球护理人员增加了470万人，但是目前仍然存在590万人的缺口，特别是低收入经济体、乡镇、低层级医疗机构面临护士缺口问题尤为突出。因此，世界卫生组织呼吁各国高度重视护理人士短缺的问题。

护士数量不足、分布不均的现象在我国也较为突出。中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰在分析我国护理人力资源现状时指出，在发达国家，每千人人口的护士比例占到10/1000-15/1000，而在我国只有2.7/1000，护理人力资源明显不足。此外，我国护士受教育程度也偏低，护士中，学历为大专的占49%，本科占21%，硕士占0.2%；而美国注册护士中，研究生比例是19%。因此，王辰提出，“想要中国人民受到和发达国家人民相仿的护理照护，就必须有人为护理界发展去思考、谋划、呼吁和行动。”

中华护理学会理事长吴欣娟指出，护士是健康中国建设的主力军，在预防、治疗、康复和健康促进方面都起着重要作用。当前，我国老年护理护服务需求、慢病防治需求、妇幼保健服务需求、终末期患者安宁疗护需求、人民群众预防保健需求、应对突发公共卫生事件及各种自然灾害等都对护士行业提出了新挑战。

吴欣娟认为，要培养满足社会需求的护理人才必须加大护理专业人才供给，同时在教育中注重救死扶伤的道术、心中有爱的仁术、知识扎实的学术、本领过硬的技术、方法科学的艺术这五个方面的培养。她说：“要培养学生有救急扶伤的人道主义精神，有仁爱怜悯之心；要培养学生有严谨的治学态度，脚踏实地学习知识，严格遵守学术道德规范，自觉鄙视科研不端的行为；要让学生早接触临床，多接触临床，培养学生分析判断处理问题的应变能力；沟通技巧与人文关怀能力的培养，也要融入教学中。”

吴欣娟表示，随着新时代的发展，护理学科也要追求教学方法的艺术，培养优秀的护理人，离不开高质量教学，因此教育要在方法上做到与时俱进，兼顾科学性与艺术性，将现代信息技术融入护理教育中，提升课堂教学效果和吸引力，要制定规范的培养方案，“适合不同层次的学生，注重课堂上与学生的互动，在互动中激发学生的学习兴趣”。

培养护理领军人才至关重要

王辰认为，护理教育需要培养真正的领军人才。他说，南丁格尔是一个让“护理”成为“学”的人，她把护理教育从过去“师带徒”式的半工学教育，变成了规范教育。南丁格尔提出了护理精神的深刻内涵，即爱、人道、照护。在她之后，护理就被被赋予了精神、文化、业务和行动的含义。“护理学界必须有一批真正高层次的人才，他们可以担当护理学界的领袖，他们既有高度的文化素养和悲悯情怀，又能够做学问，知道学术体系如何发展，知道在新的历史阶段护理如何跟医疗、民生、经济发展以及社会进步和文明水平的提高相结合。这样的人就是护理学界的领军人才。”王辰说。

王辰介绍，协和护理教育已有百年历史。协和的护理教育着重于精英教育和护理领军人才教育，在此基础上还适时增加了与国际比肩的硕士和博士教育。在王辰看来，国际间的交流必须充分强调，“我们必须站在各个民族先进文化积淀的基础上去成就中国特色，而不是对别的国家先进方面视而不见。高度重视国际合作是必须的，所以协和与世界卫生组织合作，2010年建立了护理政策制定与质量管理合作中心。”

王辰同时郑重提醒，“任何一个学校，如果生源出了问题，要比师资出问题更为严重。”他说，“教育第一要素是要让大家清晰地看到教育的结果是什么，也就是说，教育的第一要素是灿烂受教育者的职业前景，所以，全社会和护理学界必须为护士们规划出美好的多层次的职业前景，这是必须做的。”

王辰指出，“护理是一个非常有时代性的、担负着重大使命的职业，承担这样的使命，必须要有洞悉性，能够看到护理面临的问题，同时还要具备前瞻性，具有远见，能看到护理学的未来。”因此，他再三强调，培养护理领军人才至关重要。“任何学界如果没有一批有思想的人、肯干的人、勇担使命的人是不行的。护理学界尤其要有领军人才。此外，还要设计好护理多层次的教育，设计好不同层次护理人员的职业发展，使中国护理学界进步和发展能够适应中国社会发展的步伐，能够承担社会、民族、国家、人类对护理的期望，完成护理学界的使命”。

立足中国大地办教育

国家卫生健康委副主任曾益新表示，王辰院长提到培养护理界领军人才特别重要，他说：“一个好的领军人才可以带动一个学科的发展，可以引领一个地区的发展。在培养创新人才职能定位上做更多的思考和探索，对整个中国护理事业的发展都很有意义。”

对正在跨入护理新百年的协和护理教育，曾益新提出三点期望：一要充分发挥好协和专家学者荟萃优势和作用，为建立健全医学人才使用激励机制献计献策，为国家谋划好未来中国医学教育发展道路。要根据国家发展的健康需求和经济社会的发展趋势，紧密对接国家战略需求，协助国家做好对医学教育工作的顶层设计和前瞻性的布局，推动全社会关爱关心医护人员，促进医护人员职业发展，保障医护人员合理待遇，共同营造良好的社会氛围。

二要充分发挥“国家队”的作用，率先示范引领中国的医学教育改革，以国办文件为指导思想，立足中国大地办教育，探索既符合中国国情又和国际做法有机衔接的人才培养机制，尤其要按照国办文件精神推动建立以品德、能力、业绩为导向，以社会和业内认可为医学人才的评价机制，发挥引领示范作用，带动全国的医学教育改革发展。

三要充分发挥优良传统，精耕细作培养更多高质量的新时代医学人才。质量是医学教育的生命线，要建立立德树人的根本任务，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，培养德才兼备的人才，要全面提高教师教书育人的能力，加强师德师风建设，要进一步优化人才培养结构，加大全科、儿科紧缺专业人才供给，脚踏实地为社会培养更多的高质量医学人才。

记者 夏瑾

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