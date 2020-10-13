学生会改革进行时：坚持完善和巩固学生会组织领导体制

学生会组织领导体制是学生会组织顺畅运转的“导航系统”。党的领导决定“航向”，确保学生会工作沿着正确的政治方向，有效融入学校党的建设和思想政治工作体系，服务立德树人根本任务。团的指导校正“航线”，通过具体业务指导，帮助学生会组织和工作始终沿着党指引的方向前进。学生会组织自身领导保证“航速”，通过持续深化改革、加强自身建设，推动学生会组织依法依章程高效运转。

学生会要始终坚持党的领导。学生会是党领导下的主要学生组织，是学校党的建设和思想政治工作体系的有机组成。坚定不移听党话、跟党走，是学生会健康发展的根本保证。落实党委的全面领导，要着力把关定向，强化对学生会的政治引领，抓实学生会思想政治建设、组织建设、队伍建设、作风建设等关键领域，在工作规划、规章制度、人员遴选等重要事项的决策中，学校党委都要起到审核把关的作用。要注重统筹谋划，把学生会建设纳入学校党建工作整体格局，定期研究学生会工作，将其作为为党育人的重要组织载体，在“三全育人”的大思政格局中发挥作用、形成合力。要加强工作保障，构建党委统一领导，党委学工部统筹负责，团委具体指导，宣传、教务、人事、保卫等部门分工合作、协调运行的工作机制，帮助学生会更好发挥学校联系青年学生的桥梁和纽带作用。学生会要自觉坚持党的领导，准确地将党的声音和主张用青年学生乐于接受的方式传递给同学，引导广大同学把个人理想融入到党和人民的共同奋斗之中，把青年学生最广泛最紧密地团结在党的周围。

共青团要切实承担起对学生会的具体指导责任。把学生会交由共青团指导，是党的一份沉甸甸的嘱托。学生群体是青年群体的重要组成部分，共青团要承担起巩固和扩大党执政的青年群众基础的政治责任，加强对学生会的具体指导。要落实党的领导，指导学生会规范运行。学校团委要及时向党委汇报学生会工作重大事项并坚决落实学校党委的有关要求，指导学生会坚持正确的政治方向，聚焦服务同学的职能，优化组织架构和规模，完善组织运行机制；协助学校党委加强对学生会及其工作人员教育管理监督，坚决防止学生会出现脱离同学的功利、庸俗、“小官僚”等倾向。要加强组织指导，建立全面的指导机制。通过团学组织骨干力量交叉任职，探索学生会主席兼任校团委副书记，普遍在学生会工作机构建立团组织等机制，发挥团的主导作用，要明确1名团委专职副书记指导学生会。要强化过程管理，精准指导具体工作。重点完善学生会重大活动的事前审核和事后评估机制，指导学生会加强宣传阵地建设，建立重要信息发布审核机制，审核学生会开展对外联系、使用经费物资等情况，确保学生会日常工作不出偏差。学校团委要主动扛起政治引领的旗帜，指导学生会回归服务同学的本质，让学生会在加强“自转”的同时更好地“公转”，有效提升学生工作整体合力。

学生会要不断加强自身工作机制建设。学生代表大会是学生会的权力机关，承担着修订学生会组织章程、审议学生会组织报告、讨论学生工作重大问题、选举学生会组织领导机构的重要任务。学生会要坚持和完善学代会制度，将其作为深化改革的“牛鼻子”，议好学生会建设与发展的大事要事，将服务同学成长、回应同学诉求、维护同学权益、选拔学生骨干的核心职能落到实处。学生会主席团作为学生会工作领导机构，集体负责学生会日常工作，向代表大会及其常任代表会议或委员会负责并报告工作。院系学生会作为校级学生会的基层组织，接受校级学生会指导，要充分发挥院系学生会贴近广大同学的优势，将触角延伸到广大同学身边，赋予服务同学这一宗旨更深刻的内涵、更具体的内容。学生会要完善议事决策机制，优化日常管理制度，坚持述职评议制度，不断提升运行效能，聚焦主责主业，更好地发挥联系同学、服务同学、引导同学的作用。

学生会要紧跟时代步伐，在党的领导和团的帮助指导下，以抓铁有痕、踏石留印的决心持续将改革向纵深推进，建设政治坚定、砥砺奋进、植根同学、清新阳光的学生组织，以经得起检验的改革成效和全心全意服务同学的工作成效赢得同学信赖、彰显组织价值，引导广大青年学生坚定跟党走、奋进新时代。

本报评论员

(责编：何淼、熊旭)