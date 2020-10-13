北京三年新增9万学前教育学位

十三五期间，北京市通过多种渠道增加学前教育学位，提升幼儿园普惠率，基本形成“广覆盖、保基本、有质量”的全市学前教育体系。在第三期“学前教育行动计划”收官之年，全市三年内共通过新建、改建、扩建幼儿园403所，完成新增学位9万个。截至2020年8月底，全市已完成学前教育普惠率达到80%以上的目标。

全市三年中新建、改建403所幼儿园

丰台第五幼儿园华润城园、北京市丰台区嘉园第一幼儿园承办亚林西配套幼儿园、北京市丰台区群英幼儿园南华园、丰台区群英幼儿园怡和园、丰台区魏各庄幼儿园……今年新学期，丰台区又有多所幼儿园开学招生，增加了上千个优质的学前教育学位。与丰台区一样，通州区等部分区在新的学期也都通过多种渠道增加学前教育学位，让适龄儿童能够就近就便入园。

“今年群英幼儿园怡和园开始招生了，等我们家孩子一年以后上幼儿园就不愁了。”家住大红门街道石榴庄地区怡和世家小区的张女士说，这么好的优质园到小区里来真是给他们解决了一件大实事。北京青年报记者了解到，为增加学前学位，“十三五”期间，本市实现了第二期学前计划和第三期学前计划的无缝衔接，通过扶持新建、改建、扩建、以租代建、举办社区办园点等方式，内外挖潜、公民并举，不断扩增学前教育学位资源。比如，小区配套幼儿园也被纳入本市治理范围，三年里，全市共梳理排查521所教育部门接收办园和358所居住区配套幼儿园建设移交台账。截至2020年8月底，358所居住区配套幼儿园已有259所建成并移交属地教育部门办园，完成比例为72.3%，未移交项目主要有60个在建、21个竣工待交付和2个未开工项目。521所教育部门接收幼儿园已有470所举办公办园或委托举办普惠性幼儿园，转普惠完成比例为90.2%。2018年至今，全市共通过新建、改建、扩建403所幼儿园，完成新增9万个学位的任务。

学前教育财政投入额度与占比“双增长”

北京青年报记者还了解到，为增加学位，提高普惠率。本市不断完善学前教育保障机制，在财政上不断加大投入。市财政局、市教委于2017年设立了学前教育专项转移支付资金，2018年至2020年共安排110亿元。市区两级财政持续加大学前教育经费投入，学前教育财政投入在额度与占比方面呈现“双增长”态势。

在具体扶持与保障政策上，市级财政通过提供1000元/生·月生均定额补助、10000元/生一次性扩学位补助、5元/天·平方米租金补助、3000元/生“转普”一次性奖励的方式，支持机关部门、部队、企事业单位、社会团体、个人面向社会提供普惠性学前教育服务，支持普惠性幼儿园提高办园质量。

今年初疫情发生后，市教委更是与多部门联动，及时研究出台了一系列扶持幼儿园平稳发展的政策，向普惠园一次性拨付2020年1月至6月生均定额补助，减轻运转压力；对符合条件且有意愿由非普惠性幼儿园转为普惠园的，市级财政也按标准自2020年1月拨付生均定额补助。截至3月底，全市幼儿园生均定额补助全部预拨到位，共拨付876家普惠园10.7亿元。

全市学前教育普惠率达80%以上

学前教育的质量提升，是学前教育工作的“重中之重”。北京市明确了“市级统筹、区级主责、街道（乡镇）参与”管理体制和学前教育工作分级责任制，将各类型幼儿园纳入动态监管范围。执行民办园年检制度，区教委依法依规对民办幼儿园在财务、收费、教育教学、招生、安全等方面进行年检，对存在违法违规行为的园所依法处理。将民办园纳入专职督查和办园质量督导评估范围，评价标准、评价要求与公办园一视同仁。

同时，在学前教育师资培养上也下大力气，通过拓宽幼儿园教师引入渠道，支持通过政府购买服务等多种方式补充师资，制定学前教育全员培训规划，健全分层、分类及重点项目相结合的培训机制，完成对各类型幼儿园教师的全员培训。明确普惠性幼儿园用于人员经费支出比例占保教费收入和财政生均定额补助收入之和的比例原则上不低于70%，推动非教育部门办的普惠性幼儿园逐步提升教师工资待遇。本市还组建市区两级101人专职督查队伍、188人兼职督查队伍，建立督查工作机制，对各类型幼儿园进行全覆盖的日常巡检。

“截至2020年8月底，全市有普惠性幼儿园1685所，涉及在园幼儿约43.5万人，全市已完成《第三期行动计划》中所提出的学前教育普惠率达到80%以上的发展目标。”北京市教委相关负责人介绍，下一步：本市拟将阶段工作重点放在保学位、强管理、提质量方面，继续不断完善学前教育公共服务体系。继续完善学前教育普惠发展保障制度，进一步完善市区财政扶持政策，确保普惠性幼儿园健康可持续发展。启动全市学前教育质量提升行动计划和“十四五”规划的研究制定工作，积极谋划保障学前教育实现优质发展的工作规划与相关配套政策体系。

文/本报记者 武文娟

现场

京味儿幼儿园入驻大红门街道

自制教具、布置教室……坐落于丰台区大红门街道的北京市丰台区群英幼儿园怡和园的教职工们正在紧锣密鼓地为幼儿园的开园做着最后准备。“目前已经完成招生工作，预计11月初，我们将有第一批小班的小朋友，踏入崭新的幼儿园。”群英幼儿园书记园长范建华告诉北京青年报记者，这所新建的小区配套幼儿园，在满额后将为该地区提供360个左右的学前教育学位，全园共设12个教学班，有效缓解了小区及周边小区“入园难”的问题。

走进崭新的群英幼儿园怡和园，浓郁的传统京剧文化韵味扑面而来。随处可见孩子们喜欢的卡通京剧人物小玩偶摆件、京剧脸谱、传统节日、二十四节气吊饰等，班级门的设计也都充满了京剧元素，使幼儿能够看到、摸到，感受到京剧艺术的魅力。“这样的设计与幼儿园的园所文化教育理念保持一致，也与群英幼儿园十多年深厚的京剧特色教育一脉相承。未来，孩子们的作品将会呈现在园所的班级和环境之中。”据悉，群英幼儿园从2009年开始致力于传统文化京剧教育的研究，走出了一条“植根传统文化之壤 创建精品特色之园”的办园之路。

北青报记者注意到，群英幼儿园怡和园的环境不仅与京剧特色相融合，幼儿园中的科技味道也十足。北青报记者走进幼儿园的公共游戏区域，一个京剧贵妃头冠造型出现在眼前。孩子们可通过触摸、声控等科学探索，变换头冠上的花纹颜色，非常有趣。“这也是幼儿园将科学教育与传统文化互相融合，结合传统文化特色，让孩子在科学互动游戏中体验感受传统文化”。

范建华还向北青报记者介绍，群英幼儿园作为一所北京市市级示范幼儿园，京剧特色突显，未来，群英洋桥园会将优质的京剧教育资源和文化辐射到群英怡和园中，每周都有京剧教育课程，有来自北京京剧院等专业老师对孩子们进行艺术的熏陶，使孩子在感受、体验、熏陶中身心和谐全面富有个性地发展。

群英幼儿园怡和园不仅在幼儿园的特色上与群英幼儿园洋桥园体现出传承和发扬，在师资配置方面，群英幼儿园采取母体输出的方式，精心选派出了十几位有经验、经过系统培训的教职工团队为孩子、家长们服务。范建华园长介绍，群英幼儿园的所有园所都是一体化办园，三个园所的管理、教学，均采取一致的标准，又各有优势和特色。幼儿园树立“温暖、祥和、自然、开放”的办园理念，坚持普惠优质、精品特色、根植传统、面向国际，打造现代化传统特色教育品牌园。文/本报记者 武文娟

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