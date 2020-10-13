人民网>>教育>>滚动新闻

没个智能机，没法做家长

2020年10月13日08:15  来源：北京青年报
 

我，还是我自己吗？还是，我已经成为了我的智能机？

高一新生的娃开学没几天，我手机上的相关APP就已经下了三四五六七八个。

除了常规“霸机”的QQ和微信外，军训云观摩和互动留言要去“校内外”，学校活动直播要蹲“哔哩哔哩”，校园一卡通充值查询要下“某某银行”，云家长会偶尔会用到“双钉”……有一个“某某和教育”，开学初就已按通知部署下好，只是目前还没正式启用，所以也不知道人家的主打功能是什么。

有妈妈在私聊小群里发牢骚：“这个‘某某和教育’到底是干啥的？我都下五次了还没下好，真是超级躁狂……”

各方面精通的家长开始热心“科普”：“是成绩‘小黑板’啦，它顶替了初中时用的‘智X网’……”

“什么？‘和教育’是看成绩的啊，那我不下载岂不是成绩看不了吗？”

“当然，所以你拼了老命也得把它弄好……而且它跟‘校信通’是配套CP，两个最好都有。”

乖乖……牢骚满腹的妈妈，去拼老命下她的第六遍“和教育”了。

牢骚会传染，话说自从新下了这N款APP后，我那部日趋老迈的“隔代机”动不动就卡屏退屏，有时耗尽“一亿光年”的耐心都打不开一个文件包。手机内存的捉襟见肘让我开始权衡利弊，然后忍痛割爱地卸载我的修图必备某秀秀，听音乐的酷某某，追国产剧韩剧日剧泰剧美剧各种剧的多个观剧（影）APP。还有一些其他款的APP，在不能挂钩娃的学习后也必须无关紧要地靠后，“谢谢”啦——卸载起来没商量。

然而，卸载了一些APP后，我的手机依然运行缓慢，还是动不动就提醒内存不足，在逼我甩大招吗……看来，需要换部大容量（内存）的手机了。

群内吐槽我那被各种APP绑架运行缓慢的手机，又感叹我现在换手机的先决条件不再是品牌和美貌程度，而是要内存足够大，大到程序进程一开启就如在草原上策马奔腾一般。

有位妈妈笑我像个痴婆：“光内存大有什么用，你家的4G（网）换5G（网）了吗？告诉你，我感觉现在的4G已经被降G了，我的大内存机也比以往运行缓慢了。你最好先去开通5G（网），再去换部5G的大内存机，然后才能实现你的草原策马，哈哈……”

群内一串“哈哈哈”，经常小透明的D妈妈却幽幽慨叹：“我感觉，内存大不大倒是次要，主要的是，现在没部智能机都没法做家长了……”

既出此言，必有苦衷。

D妈妈说自己是个特别想戒掉智能机的人，然而在这个孩子上学也需要各种“云”的时代，她的每一次戒机行动都是在走行为艺术——理想开端，最后破“戒”扑街。

她很怀念以前的单纯时光，那时候还在用功能机（只能打电话，发短信），她有大把的时间可以去做一些喜欢做的事。可自从“改朝换代”地用上智能机后，她大把的时间都贡献给了QQ、微信、微博，某宝……忙得不亦乐乎。然而，随着越来越多的APP走进她的手机和生活，带她体验了丰富的快餐文化之后，她的空虚感反而越来越强烈。

就像平时，大家有事就在手机上发发信息甩甩表情包，没事就互不打扰各自手机网络遨游。而那些连发信息和甩表情包都省略的朋友，貌似渐行渐远地淡出了大家的视线，绝迹朋友圈，无从知晓TA们到底在哪里独自偷欢。

苦恼的D妈妈觉得自己应该走出智能机的牢笼，去寻找一个跟手机无关的爱好。比如跑步、瑜伽、看纸质书，还有其他一些实实在在的精彩。所以，她戒微博，戒抖音，戒淘宝，各种戒。但打脸的现实却是，她没法戒掉那些和娃息息相关的APP，不然家长就没法当……

多么痛的领悟！

而空虚之外的那些因智能而起的颈肩腰背疼，同样让她“痛”不欲生，忍不住发出来自灵魂的拷问：“作为一个人，每天都这样时髦地痛苦着，是真气呀！我，还是我自己吗？还是，我已经成为了我的智能机？”

智能时代的通病，让群内瞬间安静。就在大家沉默无言的时候，级部大群里有位“奶奶家长”在求助：“哪位爸爸妈妈教教我怎么下这些东西（APP）啊？我搞不动（懂）啊……”

这位奶奶家长，我印象深刻。每次大群里有话题和消息发出时，她都积极又热情地“鼓掌”“献花”发表感言。上次有家长翻录了一段军训视频发群里，奶奶连连赞叹：“有气垫（势），有气垫（势）……”此“气垫”非彼“气垫”，想想奶奶的老眼昏花外加手机按键太小操作不熟练，算是“白”得情有可原。但这满屏的“白字”啊，居然让我莫名心酸。

奶奶继续求助，顺便还把自己求助的原因做了详解：“各种原因……我孙子的爸爸妈妈管不上孙子的学习……平时都是我带孙子……我可以管孙子的吃喝，但学习上的事我总是拎不清……这次孙子升入高中，我为了孙子才把我的老年机换成这部新（智能）手机……现在要下这么多东西（APP），我不会弄啊……我孙子住校，要周五才能回来……”

都是一个战壕里的家长，何须多言。热心的家长们开始“手把手”地教奶奶怎么下那些APP。等“奶奶家长”搞定那些APP，有位家长忍不住调侃：“看看我们群里的，不管是爸爸家长，妈妈家长，还是爷爷奶奶家长，其实我们都不算长啊，只有智能手机才是家里的一家之长……”

这也是来自生活的深切感悟。想想我们的学习、工作和生活，我们真的很难离开我们的手机了呢。那么，在这被智能绑架着的时代，我们大概都在时髦地前行着，也时髦地痛苦着……

◎菟丝花

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved