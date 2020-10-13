明年起北京高考英语增加口试，听说机考满分50分

记者从北京教育考试院获悉，根据北京市深化高等学校考试招生制度综合改革实施方案，从2021年起，英语增加口语考试，口语加听力考试共计50分，听说机考今年将首考。

从2018届考生起，北京市高考英语听力分值保持30分不变，与统考笔试分离，实行机考，一年安排两次，在每年12月和次年3月进行，取最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩计入高考总分。从2021年起，高考英语增加口语考试，口语和听力考试共计50分，一年安排两次机考，取两次听说机考最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩计入高考总分，英语科目总分值不变。

北京市中关村中学高三英语教师高飞：

听说能力发展的重要性

鉴于整个社会对英语语言运用能力提出了更高的要求，不同于以往忽略听说，强调语法、词汇、阅读和写作的英语学习模式，现在人们更加意识到英语听说能力发展的重要性。英语学科的核心素养，即语言能力、文化意识、思维品质、学习能力相辅相成、相互促进。其中，“语言能力指在社会情境中，以听、说、读、看、写等方式理解和表达意义的能力，以及在学习和使用语言的过程中形成的语言意识和语感。英语语言能力的提高蕴含文化意识、思维品质和学习能力的提升，有助于学生拓展国际视野和思维方式，开展跨文化交流。”

“听得懂” “说得出”

听力是获取信息的第一能力，不仅有利于说、读、写等技能的发展，还为开展日常交际打下坚实的基础。“听得懂”是提升学习者的感知和理解能力的先决条件。同样的，“说得出”是人际交流的基本方式。口语可以促进学生听力、词汇、阅读、写作和思维能力的发展。听说结合，以听带说是英文学习的重要策略之一。在这样的大环境下，2021年高考的听力口语测试应运而生，是高考的新变化。

面对高考新变如何备考

高考英语听说考试主要考查考生听力理解与口语表达两项语言技能。其中，听力理解属于理解性技能，口语表达属于表达性技能。考生备考时，一方面要注重两项语言技能的专项训练，积极开展听力练习，并在听的过程中培养识别所听材料中的细节、主旨以及意图等内容的意识；敢于开口表达，树立语用意识，努力提高英语口头表达的连贯性与的得体性。另一方面还需将语言的运用视为一个有机的整体，重视听、说两项能力的有益结合。在“听”这一语言输入的过程中积极获取事实信息，并通过“说”这一语言输出的过程恰当地进行口头表达，从而不断完善发展自身的综合语言运用能力。

北京市朝阳区教研中心老师李春芳：

高三生平时除了跟着学校老师教学安排学习备考外，在课后也要加强训练，养成大声朗读的习惯，把听说技能揉进阅读、写作等各类题型中。

英语听说机考具有人机交互的特性，强调表达出完整的句子。考生要在听说准确性方面多下功夫，强化语音、语调、语法的准确性，语言规范正确得体、清晰流畅。

(责编：白宇)