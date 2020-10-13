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第十四届iCAN国际创新创业大赛华南赛区总决赛在华南理工大学广州学院举办

2020年10月13日15:20  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月13日电 第十四届iCAN国际创新创业大赛华南赛区总决赛于10月11日在华南理工大学广州学院举行。

华南理工大学广州学院党委书记杜小明表示，学院连续2年承办国际大学生iCAN创新创业大赛，充分体现了来自组委会、华南各高校及各企业的信任与厚爱。长期以来，学院非常重视学生的创新创业教育，构建了“基础实验平台、专业实验平台、实习实训平台和创新创业平台”四位一体的实践育人平台，作为广东省大学生创新创业教育示范学校，学生们在各类科技创新创业竞赛中取得良好佳绩。创新创业教育是深化高等教育教学改革，培养大学生创新精神和实践能力的重要途径，学院将会以此次大赛为契机，进一步加强高科技领域的产学研结合，让大赛真正促进创新实践平台的搭建。

华南理工大学广州学院党委书记杜小明致辞（黄紫莹 摄）

据了解，本次比赛是由教育部创新创业教育指导委员会、教育部创新方法教学指导分委员会、北京大学、iCAN国际联盟、全球华人微纳米分子系统学会联合主办的。共有来自广东、广西、海南的多所高校共111支队伍参加，相较往年增加了约30%。作品涵盖智能家居与装置、智能医疗与保健、智能监测与管理、智能交通与能源、智能娱乐与服务等领域，展现了学科间的交叉与融合，也充分体现了同学们勇于创新的精神，在创新的基础上贴近生活实际，突出了在生活中的应用功能，秉承了大赛提倡的“科技创新创业服务社会，改善人类生活”的宗旨，体现了“传递iCAN理念、激发创新热情、实行精准就业、点燃创业梦想”的精神，倡导了创新创业的文化。 此次大赛挖掘了许多有创意的项目和作品，多位企业评审专家表示收获颇丰。

大赛现场（林沛朗 摄）

(责编：熊旭)
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