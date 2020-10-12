中央民族大学校长郭广生：乘风破浪，拥抱美好的明天

人民网北京10月12日电 11日，中央民族大学2020级新生开学典礼，中央民族大学校长郭广生发表了题为《乘风破浪，拥抱美好的明天》的主题讲话，寄语新生：要心中有国家、胸中有理想、肩上有担当、身上有本领，始终践行“美美与共，知行合一”的校训精神，只争朝夕，不负韶华，乘风破浪，拥抱美好的明天。

“同学们，我们正处于一个伟大的时代，未来是属于你们的。”郭广生表示，面对新的征程，希望同学们珍惜大学时光，奋发图强，成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

中央民族大学校长郭广生在2020级新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为郭广生题为《乘风破浪，拥抱美好的明天》的讲话节选——

今天，对中央民族大学而言必将是一个值得载入史册的特殊日子，我们首次通过线上线下相结合的方式举行新生开学典礼。对同学们而言也必将是一个值得铭记一生的特殊日子，经历了疫情的洗礼、跨越了人生的大考，3034名本科生、186名预科生、2599名研究生以及82名留学生从此成为新的“民大人”。受张京泽书记委托，我代表全校各族师生员工，对大家的到来表示最热烈的欢迎！同时，向一路陪伴你们成长成才的父母、老师和亲友们，表示诚挚的问候和衷心的感谢！

中央民族大学是党和国家为解决中国民族问题、促进中华民族大团结、培养各民族干部和高级专门人才而创建的一所特色鲜明的高等学校，是中国共产党独立创办民族高等教育的成功典范。从延安到北京，从革命、建设岁月到改革、发展新时代，学校始终传承红色基因初心不变，担当光荣使命坚定前行。

历经近80年的建设与发展，在党和国家的亲切关怀下，在一代又一代“民大人”的共同努力下，学校先后成为国家“211工程”“985工程”和“双一流”建设高校，已经成为铸牢中华民族共同体意识的重要基地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论研究和民族问题决策咨询的重要基地、传承和弘扬各民族优秀文化的重要基地。明年我们将迎来建校80周年，丰台校区将正式投入使用，海南校区建设正在加快推进，学校的办学条件将全面改善，我们正朝着建设中国特色世界一流大学的目标坚定迈进。

同学们，今年突如其来的新冠疫情打破了我们原本平静祥和的生活。全国各族人民团结一心，众志成城，谱写了一曲曲气壮山河的抗疫赞歌，取得了抗疫斗争的重大战略成果，彰显了中国共产党领导的坚强有力和中国特色社会主义制度的优越性，向世界集中展示了中国道路、中国精神和中国力量。面向未来，当今世界正面临百年未有之大变局，中华民族正处在实现伟大复兴的关键时期。同学们生逢其时，也重任在肩。面对新的征程，希望你们珍惜大学时光，奋发图强，成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

借此机会，我提四点期望和同学们共勉。

第一，心中有国家。爱国，是人世间最深层次、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。我国是一个有着五千多年历史的文明古国，我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的，我们悠久的历史是各民族共同书写的，我们灿烂的文化是各民族共同创造的，我们伟大的精神是各民族共同培育的。我们为生在这样一个伟大的国家而骄傲和自豪。邓小平同志说：“我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民。”我们的名誉校长费孝通先生一生奔走全国各地，深入田间地头，访遍村里乡间，把学问做在了祖国大地上，成为了享誉世界的民族学家、人类学家、社会学家。对于中央民族大学青年学生而言，爱国就是要牢固树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观，铸牢中华民族共同体意识，让青春之花在投身国家发展、服务民族振兴的时代征程中绚丽绽放！

第二，胸中有理想。理想是力量的泉源、智慧的摇篮、冲锋的战旗、斩棘的利剑。历史和现实都告诉我们，青年一代有理想，国家富强、民族复兴才会有源源不断的动力。周恩来总理从小就树立了“为中华之崛起而读书”的远大理想，一生矢志不渝，追求革命真理，为党和人民事业鞠躬尽瘁。我国第一位获得诺贝尔科学奖项的本土科学家屠呦呦，中学时代就立志学医济世，60多年淡泊名利、潜心钻研，致力于中医药研究实践，研究发现了青蒿素，解决了抗疟治疗失效的世界性难题，为中医药科技创新和人类健康事业做出了巨大贡献。学校2007届毕业生、“全国脱贫攻坚模范”“全国三八红旗手”“中国青年五四奖章”等多项荣誉称号获得者张小娟，主动辞去北京的高薪工作，回到深度贫困的家乡甘肃舟曲县，立志带领家乡父老摆脱贫困，扎根基层10年间，她夜以继日、忘我工作，遍访全县87个贫困村的所有贫困户，奋斗到生命的最后一刻。同学们在确立人生目标的同时，要把个人理想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起，将“小我”融入“大我”，真正在服务祖国、服务人民、服务社会的生动实践中实现人生价值、成就青春梦想。

第三，肩上有担当。每个人都要有自己的担当，青年一代要成长为国家和社会未来的建设者和顶梁柱，肩上承载的不止是一个家庭的未来，更重要的是对祖国前途命运的担当。80年来，学校坚持服务国家战略和民族团结进步事业，培养了近18万名“下得去、留得住、用得上”的各民族优秀人才，他们当中既有学术大师、党政干部，也有业界精英、文艺名家，他们绝大多数扎根边疆、无私奉献，成为民族地区各行各业的中坚和骨干。上世纪50年代，“民大人”就肩负国家重任，克服重重困难，深入边疆和民族地区，完成了民族识别、少数民族社会历史调查、少数民族语言文字调查等“三大任务”，为国家民族团结进步事业奉献了一代“民大人”的青春；在历次党和国家重大活动中，“民大人”从未缺席，出色完成了一次次光荣的任务，向全国人民和国际社会充分展现了中华民族大团结的精神风貌和昂扬奋进的时代精神；面对来势汹汹的新冠疫情，90后援鄂医疗队离开家人逆流而行，把人民的生命安全放在首位，用自己的专业知识，投身到湖北疫情防控工作中，这其中就有你们的学长学姐。无论急难险重，无论风霜寒暑，在党和国家需要的时候，在祖国和人民需要的地方，就有“民大人”的身影和足迹，这就是“民大人”应有的担当。同学们要牢记“民大人”的初心和使命，勇挑时代重任，肩负社会责任，在实现“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的伟大征程中，努力书写无愧于时代、无愧于人民的青春华章。

第四，身上有本领。“打铁还需自身硬”，来到大学学习，同学们就是要练就过硬本领，去适应激烈的社会竞争。蔡元培先生曾说过“大学不是贩卖证书的机关，也不是灌输固定知识的机关”。这就告诉我们，大学不是所谓的“镀金所”，大学文凭更不是所谓的“敲门砖”。来到大学读书，就是要求真学问，练真本领。“学如弓弩，才如箭镞。”学习是成长进步的阶梯，实践是提高本领的途径。“中国核潜艇之父”黄旭华院士曾回忆，当年参与我国第一艘核潜艇研发的团队成员平均年龄不到30岁。面对国外严密的技术封锁，他们在“一穷二白”的基础上起步，自力更生，艰苦奋斗，突破了核潜艇最关键最重大的技术，仅用10年时间就研制出了国外几十年才研制出的核潜艇。面对日趋激烈的竞争，勤于学习、勇于实践、善于创新，不仅是青年学生提高自身素质的必然途径，更是时代赋予青年的历史使命。同学们在掌握扎实专业知识的同时，必须坚持知行合一，注重在实践和创新过程中发现新知、运用真知，在解决实际问题的过程中增强自身能力、增长实干才华，真正为今后报效祖国、实现人生价值打好坚实基础。

同学们，我们正处于一个伟大的时代，未来是属于你们的。48天前，我作为民大新任校长开始履职，正式加入民族教育工作者队伍中来，成为了民大的一名“新生”；今天，你们也成为了民大的一员，即将在这里开启人生新的旅程。在今后的日子里，我愿与大家一起与中央民大共成长、同进步。希望你们能够始终践行“美美与共，知行合一”的校训精神，只争朝夕，不负韶华，乘风破浪，拥抱美好的明天！

加油吧，同学们！奋斗吧，后浪们！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)