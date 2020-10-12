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2020大学校长“开学第一课”

北京理工大学校长张军：承八秩精神，续时代华章

2020年10月12日10:38  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月12日电 10日，北京理工大学举行2020级本科生开学典礼，北京理工大学校长张军院士发表了题为《承八秩精神，续时代华章》的主题讲话，勉励新生立志立德，苦干实干；学精学深，笃实求是；创新创造，敢为人先；时代担当，不辱使命。

“作为新时代青年，与国家同楫同舟，与时代同向同行是的前进方向，‘胸怀壮志，明德精工，创新包容，时代担当’是你们的成功密码。”张军表示，红色，是北理工育人的鲜亮底色；报国，是北理工兴学的核心使命；创新，是北理工发展的动力源泉。

北京理工大学校长张军在2020级本科生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为张军院士题为《承八秩精神，续时代华章》的讲话节选——

金秋时节，硕果飘香。今天，我们在这里隆重举行2020级本科新生开学典礼。此时此刻，相信告别中学生涯，步入大学殿堂的同学们憧憬已久，期待已久。五湖四海为一志、天南地北共此时。北京理工大学迎来了来自全国各地的3928名本科新生，你们当中年纪最小的特立书院学生张良秀只有14岁，有140余人次高考单科满分，还有来自61个国家的202名留学生通过线上线下报到，愿你们在北理工成长成才；精工书院的韩重华、睿信书院的孟一丁、求是书院的郭婧怡、明德书院的胡术桐等20位同学的生日就在今天，祝你们生日快乐。在此，我代表赵长禄书记，代表北京理工大学全体师生员工，向新同学们表示衷心的祝贺，欢迎你们，新一代的北理人！

2020年是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情肆虐全球，世界各国人民守望相助、共克时艰，推动构建人类卫生健康共同体，展现出人类在重大灾难面前的巨大勇气、坚定决心。14亿中国人民同舟共济、众志成城，取得了抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类与疾病斗争史上的奇迹。在这场保卫人民生命安全和身体健康的严峻战役中，我们忘不了白衣为甲、逆行出征的医护人员，争分夺秒、奋力攻关的科研人员，不辞辛劳、默默奉献的志愿者等等，千千万万个平凡英雄，汇聚成战胜疫情的强大力量。对于同学们来说，你们也是这段特殊历史的见证者和亲历者，以“十年磨一剑、一朝试锋芒”的毅力与实力，克服疫情带来的影响，取得了优异的成绩。你们的到来，为北京理工大学注入了新的活力和生机！

半个月前，学校成功举办了建校80周年纪念大会。从延安走来的一代代北理人，栉风沐雨、砥砺前行，走出了一条中国共产党创办和领导中国特色高等教育的“红色育人路”，一条矢志国防、服务战略的“强军报国路”，一条开放包容、交叉融合的“创新发展路”，以实干笃行的精神在建设中国特色世界一流大学的进程中书写“奋进之笔”。

红色，是北理工育人的鲜亮底色。从诞生于延安烽火到奋进新时代，我们先后培养了一批批“革命通材，业务专家”、新中国第一代“红色国防工程师”，一代代学子成长为领军领导人才，“延安根、军工魂”是北理工永恒不变的红色基因。80年春华秋实，伴随着我国高等教育事业发展，北理工始终坚持为党育人、为国育才，在“红色育人路”上传承延安精神，坚守育人初心。

报国，是北理工兴学的核心使命。作为新中国第一所国防工业院校、首批进入“211工程”、“985工程”和“双一流”建设A类行列高校，拱卫国家安全是北理工与生俱来的使命。无论是广场阅兵还是沙场点兵，学校参与研制的装备数量和深度均位居全国高校首位。80年矢志不渝，伴随着我国国防事业发展，北理工始终坚持服务国家重大战略需求，在“强军报国路”上贡献尖端成果，锻造国之利器。

创新，是北理工发展的动力源泉。从研制新中国第一个大型天象仪、第一枚二级探空火箭、第一辆轻型坦克……，到新时代在新能源汽车、复杂信息系统、数字孪生技术等方面走在全国前列，改革创新始终是推动北理工发展的不竭动力。80年勇攀高峰，伴随着我国科技事业发展，北理工始终坚持瞄准世界科技前沿，在“创新发展路”上坚持守正出新、扛起责任担当。

当前，我们正处于世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。希望你们抓住机遇，修身立德、厚学笃行，以全新的视野、过硬的本领，肩负起新时代历史使命。借此机会，我想送给同学们几句话。

一是立志立德，苦干实干。建校80周年纪念晚会“火红的新年”节目，讲述了新中国炸药制造工艺学科奠基人，我校周发岐教授的事迹。他早年赴法勤工俭学，获博士学位后毅然回国，着眼国家战略急需，知难而上，带领团队攻坚克难、负重致远，筹建新中国第一个火炸药专业，为我国含能材料学科发展壮大奠定了坚实基础。同学们，希望你们以周发岐先生为榜样，与历史同步伐、与时代共命运，做胸怀壮志、爱国奋斗的新时代青年。

二是学精学深，笃实求是。你们在校园早读时，或许会遇到一位白发苍苍的老先生，他就是我国宽束电子光学理论的开拓者与奠基人，周立伟院士。上世纪六十年代，他被推荐赴苏留学，在苏期间坚守国家急需专业方向，孤独求索、精深求是，去过最多的地方就是列宁格勒谢德林图书馆和苏联科学院图书馆。学成归来的周立伟在国家“一穷二白”的情况下，攻克“夜视”技术难题，为我国微光夜视领域创新发展奠定基础。同学们，希望你们以周立伟先生为榜样，守正致远、精益求精，做明德精工、执着追梦的新时代青年。

三是创新创造，敢为人先。“我们要在宇宙空间占一个位置”，是“拓天之路”上北理人的雄音伟志。相信大家对“神舟”飞船与“天宫一号”交会对接印象深刻，这其中，离不开我校国家“杰青”崔嵬教授的贡献。从1994年进入北理工求学至今，崔嵬在毛二可院士创新团队带领下，瞄准“卡脖子”关键核心技术，走前人没走过的路，干前人没干成的事，勇于创新，技术成果应用于国家重大工程，终获2019年国家技术发明二等奖。同学们，希望你们向崔嵬教授学习，开拓进取、团结协作，做创新包容、笃实力行的新时代青年。

四是时代担当，不辱使命。一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。自然科学院时期，我校教师乐天宇带领教员发现南泥湾，支撑边区生产建设。被誉为“中国枪王”的朵英贤院士，担任多型枪械的技术总负责人，成果作为主要装备列装部队。国产某轻型坦克发动机总设计师刘福水教授，倾其一生攻关军用车辆动力瓶颈，为维护国家安全作出突出贡献……一代代北理人勇挑重担、不辱使命，用实际行动谱写和平与发展的篇章。同学们，希望你们接过前辈的接力棒，做勇于奉献、堪当大任的新时代青年。

今年是全面建成小康社会收官之年，80岁的北理工在此时，遇见了18岁的你们。作为新时代青年，与国家同楫同舟,与时代同向同行是你们的前进方向，“胸怀壮志，明德精工，创新包容，时代担当”是你们的成功密码。我期待20年后，百年校庆之时，你们意气风发，在人民最需要的地方建功立业；30年后，本世纪中叶，中国建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家之时，你们以更加饱满的热情和昂扬的姿态，在各自的岗位上，为实现中华民族伟大复兴、构建人类命运共同体贡献力量，成为引领时代的中流砥柱、民族复兴的坚实脊梁！

最后，祝大家开学愉快！

谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、何淼)
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