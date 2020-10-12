天津大学宣怀学院：在课堂里设计未来

天津大学宣怀学院的学生正在进行结课项目路演。天津大学供图

作为中国高校创新创业教育改革发展“探索者”的天津大学宣怀学院，近日宣布将启动一项“新工科创业计划”。据介绍，该计划将搭建跨学院、跨学科的项目团队平台，邀请全校优秀本硕博学生共同参与，打造科技创新产品，在项目实践中提升解决实际问题的能力。

“你是否能想象，在粉红色的海洋里畅游，在儿时的秋千上撷取一缕记忆？随着时代的快速发展，越来越多的人处于心理亚健康状态，而在Mr.right的帮助下，我们每个人都可以拥有独一无二的AI心理医生……”这是天津大学宣怀学院首届求是英才班大二学生的专业核心课程——《IDBE项目1 基础与技巧》的结课项目路演。前诺基亚研究院首席设计师也是台下的听众。

与传统的理论授课和作业汇报不同，这门别开生面的课程拥有一整套全新的课程内容和教学体系，既没有固定的教材，也没有选定的作业题目。在上述课程中，学生需要做的，就是预测并设计未来5-20年可能出现的产品。

让课堂充满想象力，正是天津大学宣怀学院近年来探索创新创业教育有效模式的重要方式。2015年，天津大学成立了以学校创校人盛宣怀命名的这座创新创业学院，旨在打造成为中国高校创新创业教育改革发展的“实验区”。

作为天津大学新工科教育的“试验田”，宣怀学院2015年开始开设工商管理（创新创业方向）双学位，面向天津大学全校大二学生招生，目前已有182名学生拿到了双学位。2018年学院启动教育部首批国家级新工科研究与实践立项项目——求是英才班，借鉴斯坦福大学、麻省理工学院等世界顶尖高校的创新办学实践，由国内外一流大学协同参与建设，毕业生授予双学士学位。

在这里的课堂上，学生需要在项目过程中自主学习所需要的知识，包括3D打印技术、视频采集与编辑、传感器原件应用、产品全案设计等。

为了帮助学生天马行空的梦想成真，这里还组建了一支汇集来自美国宾夕法尼亚大学在内的国外高校、国内高校、企业优质师资专兼结合的创新创业师资队伍。在任课教师和创业导师的指导下，每个学生需要完成调研和产品原型机模型制作，撰写包含项目工作报告、行业分析报告、英文商业计划书和产品设计说明在内的《项目报告书》，最后在不同专业的老师和各个领域的企业家评审下，进行多媒体及视频产品成果展示，完成小组项目最终路演。

更有趣的是，学生们还可以在手动学习实验室中进行“乐高认真玩”创新体验教学、在原型机实验室中进行3D打印模型制作，实地进入中小企业跟创始人面对面沟通交流，参加IDBE LAB夏令营集中项目制学习等。

宣怀学院相关负责人表示，希望能通过不一样的教学模式培养出具备设计思维、创新意识和创业能力的创新创业领军人才。“从课堂里，我能感知世界正在发生的技术变化，能了解世界先进的企业到底什么样。”求是英才班首届学生庄雯茜认为自己在这里获得的不只是知识，而是一种不断创新的状态。（记者 胡春艳）

(责编：实习生（谢怡君）、何淼)