大连海事大学学生会：打造“鹏友圈” 成为青年友

坐落在美丽海滨城市大连的大连海事大学，是中国著名的高等航海学府，有“航海家的摇篮”之称。

高校学生会深化改革以来，大连海事大学学生会努力打造校园“鹏友圈”，服务同学成长成才，引导广大同学自觉把个人理想融入为中国梦而奋斗的责任担当之中。

“向下”传递党的声音 “向上”反馈学生意见

“以前一提到理论学习，第一反应就是枯燥、乏味。自从校学生会推出了‘鹏友’系列，理论课大家都抢着上，生怕落下一次。”船舶电气工程学院学生张世豪说。

“育鲲成鹏”是大连海事大学一直秉承的培养理念，“鹏”由此成为学校优秀学子的标志。“鹏友”系列，是针对学生群体而推出的青年喜闻乐见的红色理论品牌。这个系列活动正是由校学生会主席团成员刘可欣和其他学生会成员一起研究推出的。他们结合同学们的不同需求开展了“教授下午茶”“有鹏来”“鹏辈汇”“鹏友说”等“鹏友”系列活动。

在实践过程中，“鹏友”系列活动凭借灵活多样的形式和丰富生动的内容赢得了同学们的认可和喜爱。学生会提前调研学生喜欢的形式和内容，分群体开展活动。同时，每次活动后，还会根据学生提出的意见和建议及时调整，不断完善。

在同学们眼中，“参与感强”是“鹏友”系列活动的主要优势之一。它不仅可以在现场参与，还可以录播，让不能现场参加的学生可以在线上参与。

刘可欣说：“以同学们喜闻乐见的方式，及时向同学们传达党的声音和主张，服务广大同学成长成才，引导广大同学自觉把个人理想融入党和人民的共同奋斗之中，是我们学生会工作人员的重要职责与使命。”

两年来，“有鹏来”读书沙龙活动已举办58期，鉴赏相关著作60余本，线上线下参与人数累计达6000多人次；“教授下午茶”活动也同时开展了28期，线上线下参与人数近3000人次；“鹏友说”“鹏辈汇”也进行了近20期。

除了传递好党的声音以外，校学生会还注重听取、整理同学们普遍需求和现实困难，第一时间反馈给学校有关部门。

比如，在学校后勤集团的大力帮助下，校学生会微信平台的“洗澡预约”“后勤在线保修”“权益问卷”“学费查询”“空课表查询”等功能模块陆续上线。

学生日常生活遇到的问题可以足不出户，通过手机微信客户端直接反映给相关部门，学生会权益部也会及时跟进、协助反馈，真正实现了由过去简单地传递声音到双向沟通的转变。此外，学生会权益部还会定期组织“校领导面对面”“职能部门交流会”等活动，“鹏友圈”越做越好。

探索新模式 提升校院两级学生会“战斗力”

能否在校学生会不设主席、副主席？大连海事大学给出了肯定的答案。

该校学生会规范组织框架，创新性地开始探索“主席团+工作部门”的运行模式，实行轮值制度。

学生会主席团集体负责学生会重大事项，不设主席、副主席，只设执行主席，由主席团轮值担任，负责召集会议、开展日常工作。校学生会主席团成员王嵩说：“实行轮值制度以来，我们主席团形成了集体领导和个人分工负责相结合的工作模式。”

在此基础上，学校明确学院学生会是校级学生会的基层组织，接受校级学生会的指导。这一制度安排加强了两级学生会的工作联动机制，学院学生会充分发挥贴近广大学生的优势，在校级学生会的指导下承办面向全校学生的具体工作项目。

“我们一方面主动跟校学生会沟通和报告工作，另一方面坚持独立自主地解决职责范围内的问题。我们跟校学生会之间开始了真正意义上的互通情报、互相支持和互相监督，这样不仅使学生对学生会事务有更多了解，而且增强了学生们的参与感。”航运经济与管理学院学生会执行主席夏梦思介绍说。

规范召开代表大会 提升了代表履职效力

2018年11月，该校第二十七次学生代表大会召开，常任代表会议制度正式施行。作为学生代表大会闭会期间的常设机构，大会推荐选举产生的22名常任代表组成常任代表会，并设置办公室监督学生会权益部，专门负责提案的收集、整理相关工作。

闭会期间，常任代表深入学生进行走访调研，聚焦校园问题，反映学生诉求，并以提案的形式进行解决。

在此基础上，学生会权益部具体对提案内容进行分类，以工作建议和意见的形式递交学校有关部门，跟进办理进度。之后，再将学校的提案办理意见汇总整理后反馈给提案代表，同时将落实情况提交给常代会办公室，由其向全体代表汇报。

“以前，学生社团活动场地的审批是个‘老大难’问题，学生们需要拿着单子找学院、教学设施管理中心、保卫处、校团委等各个部门，各部门又在不同的地点办公，经常是跑一天都跑不完，现在网上一提交就搞定了。”该校某社团学生说。

在校团委的大力支持下，学生会积极协调沟通学校相关部门，开发并不断优化了学生社团活动申请网络平台，该平台实现了从活动申报、场地申请、宣传审核、指导教师和单位审核到相关职能部门审批的全过程网络化，学生足不出户就可以完成整个活动的审批流程，大大提高了对学生社团活动全程管理与监督的能力。（记者 杨宝光）

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