中国石油大学（华东）校长郝芳：做真学问　真做学问

人民网北京10月12日电 11日，中国石油大学（华东）举行2020级研究生开学典礼，中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳发表了题为《做真学问 真做学问》的主题讲话，寄语新生，要感恩、博学、热爱、奋斗。

“你们也是本世纪20年代的第一批研究生，你们是党和国家寄予厚望的一代；你们也必须是迎接挑战的一代。你们必须迎接信息时代的新挑战。”郝芳表示，希望同学们坚持“四个面向”，即面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，努力产出真正的创新成果，做出实质性贡献。

中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳（学校供图）

以下为郝芳院士题为《做真学问 真做学问》的讲话节选——

金秋十月是收获的季节。美丽校园又迎来了一批优秀的学子。首先，我代表全校师生员工，对进入石大深造的全体新同学们表示衷心的祝贺和热烈的欢迎，向辛勤培育你们的父母和老师表示崇高的敬意！

刚才我认真聆听了三位同学和浩然教授的发言。同学们对加盟石大的荣誉感和不断追求进步的进取心让我感到非常欣慰，浩然教授以亲身的经历讲述成长的历程，展示了一位导师为了学生成长不懈努力、不断探索的决心和行动，让我非常感动。

你们可能是全国开学最晚的一届研究生新生。由于这个“最”字，我要表达两个层次的感谢。一是要感谢基建部门和建设企业的职工，他们抗疫情、战酷暑，加班加点完成了建设任务，使得在座的部分新生成为入住古镇口科教园区的第一批新生，也使得石油大学成为古镇口建设最晚、入住最早的单位。二是要感谢所有研究生新生，你们对学校的暂时困难给予了充分理解。实话实说，学校目前面临着改善办学条件的巨大压力。尽快改善学生学习和生活条件，是全体教职工的最大牵挂。学校已在古镇口获批了近900亩地，将以最快的速度、高质量建设古镇口科教园区，尽最大努力让每一位新同学有更好的学习和生活条件。在明年暑假之前，所有研究生宿舍将完成空调安装，让你们有更好的心情去学习、去奋斗和工作。

今天的开学典礼是石油大学67年办学历史上第一次专门为研究生举行开学典礼，今年也是学校研究生招生首次突破3000人，这充分说明，经过5年的“双一流”建设，学校步入了建设高水平研究型大学的快车道，你们既见证了历史，也开辟了未来。

你们也是本世纪20年代的第一批研究生，你们是党和国家寄予厚望的一代。前不久，国家召开了全国研究生教育工作会，可以说，中华民族从来没有像今天这样迫切需要科技创新，中华民族也从来没有像今天这样有条件通过科技创新实现伟大复兴。研究生是大学科研活动的重要力量，更是未来科技创新的战略人才。因此，党和国家对你们寄予了厚望。

你们也必须是迎接挑战的一代。你们必须迎接信息时代的新挑战，必须迎接新工科和新文科建设的新要求，还必须面对一个现实：今年全国研究生招生总数是30年前（1990年）全国本科生招生人数的3.5倍，可见，高学历不意味着高端人才，更不意味着高水平、有能力。

面对党和国家的期待、时代的召唤和挑战，打好基础，做真学问、真做学问，是研究生成才的根本路径。前段时召开了包括科技界在内的诸多领域专家座谈会，对科技工作提出了“四个面向”的新要求。做真学问，就是要坚持问题和需求导向，坚持“四个面向”，即面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，努力产出真正的创新成果，做出实质性贡献。真做学问，就是要坚持惟真惟实的治学精神。国家一直在倡导“四不唯”，这就要求研究生和导师文章不写半句空，不“玩概念”，不唯论文、不唯奖项，只求进展和实质性贡献。

如何做到做真学问、真做学问？刚才浩然教授的发言对每一位研究生同学都具有极大的启示作用，作为30多年前的老研究生，我有4个最朴素的关键词，与大家分享和共勉。

第一个词：感恩

在座的绝大部分研究生出生、成长于中华民族5000年历史中发展最快、物质生活最丰富的时期，所以我们要感恩伟大的时代。你们中的相当一部分同学来自并不十分富裕的家庭，父母用他们辛勤的劳动把你们培养成为新时代的研究生，所以你们必须感恩父母。当疫情仍然在很多国家肆虐的时候，你们平安、健康地步入校园，开启人生新的征程，我们还必须感恩强大的祖国。我们每天的生活、学习和工作，离不开无数人的默默付出和支持，所以我们应该感恩帮助、支持我们的每一个人。

永怀感恩之心是新时代高端人才的基本道德素质，是生活和工作不如意时保持平常心态、仍然潜心钻研的法宝，是在安逸的生活中不敢懈怠、追求卓越的最大动力。

第二个词：热爱

在座的各位硕士生和博士生都经历了多年的学习，而后选择了今天你所学的专业和研究方向，相信你们都是源自热爱。如果你问几乎所有成功的科学家，包括所有的诺贝尔获奖者，为什么能取得如此辉煌的成就，共同的答案一定包括热爱。

热爱，是做真学问、真做学问的前提。唯有热爱，才能够以苦为乐。我的一个院士朋友，他是地质科学家，多年前他在艰苦的条件下进行野外地质考察，条件之艰苦令当地老乡都觉得心疼，但他本人丝毫不感到苦和累，反而乐在其中，新发现让他产生巨大的成就感和获得感。唯有热爱，才能不为大千世界所动，才能板凳坐得十年冷，取得真正的创新成果。热爱可抵岁月漫长，热爱可挡艰难时光。因此，热爱是成为人才、成就事业的根本动力。

同学们可能会问，如何真正热爱你的专业和研究方向？这需要我们不断地追求、不断地探索，发现学科之美。我有一位数学学部的院士朋友，在他眼中，复杂公式中的每一个符号都是一个悦动的音符。在很多国内外地质学家的眼中，每一块石头都有着一个美丽的传说和动人的画卷。希望所有研究生同学能够通过研究生阶段更加努力的学习，发现所在学科之美，更加热爱所学的专业和研究方向，并以此作为自己在本领域不断进取、取得成功的不竭动力。

第三个词：博学

在座的很多是博士生，但目前很多博士确实专而不博。在技术创新日新月异、多学科综合交叉迭代发展的新时代，学者不仅要专而且要博。因为，博学是成就事业的最基本要求。所谓博学就是要通过认真的学习，广泛的调研，真正把握所在学科领域的学术前沿，这叫顶天。大家要努力面向世界前沿，通过认真阅读文献，参加学术会议，真正把握学术前沿，发现学术前沿真正的科学问题，产出原创成果，实现顶天。博学还要求大家学习和发现企业、经济社会发展面临的问题，找到真正的问题，努力解决问题，面向社会需求，才能立地。大家不仅要学习所在学科的知识，还要学习相关学科的知识，特别是要学习信息技术，了解新的技术对传统学科的强化和升级，推动真正通过学科融合，实现跨界创新，产出原创成果。希望理工科的学生多学些文学和艺术知识，这会使你们的生活更加丰富；更希望理工科学生多学些逻辑、辩证法、心理学，这会使你们的思维更加敏捷、思想更加深刻，从而获得在复杂的现象当中发现背后真正的关键因素和关键答案的能力。浩然教授刚才提到，要增加人文情怀和做人的温度，因此，还希望大家多学些语言、演讲方面的知识，这会使你们能更好地表达和沟通。浩然教授是语言方面的专家，我也替在座的同学们提个请求，请毛教授多给大家开设课程，我有时间也去好好学习！

新的时代是要求学科融合的时代，是要求跨界创新的时代，人文社科学科的学生也需要更多地借鉴理工科的成果、严密的科学逻辑和思想。学校一直努力推动学科融合，通过大项目实现“石油+”大数据、人工智能、物联网和新材料，也正在加紧推进管理和人文社科学科的建设。学校将开设更多的人文课程来滋养我们的理工科学生，也努力通过学科融合使学校的管理和人文社科学科更加具有特色。

第四个词：奋斗

中国社科院调查发现，我国80%左右的大学生和86%的职场人，有懈怠和拖延症，我们必须引以为戒。懒惰和懈怠可以毁掉一个人的所有天赋和机遇。成功没有捷径，不懈奋斗是成为人才、成就事业的唯一路径。毛浩然教授刚才从一个非常新颖有创意的视角解释了“5+2”（5个工作日加2个休息日）和“白加黑”（白天加晚上），我认为还有一个解释，就是要求我们每个人全身心的投入、更加努力的工作。坦率的讲，所有成功人士几乎都是“5+2”和“白加黑”的工作。一个单位的壮大和发展需要所有职工的奋斗，以奋斗为本、长期艰苦奋斗的文化是华为之所以伟大主要原因之一。

在物质生活日益丰富的今天，奋斗精神显得尤其重要。幸福的人生一定是奋斗的人生，新时代也只能是奋斗者的时代。前不久，国家表彰的抗疫英雄都是奋斗者的楷模，国家历代杰出的科学家都是奋斗的榜样。我们很多校友都是经过不懈奋斗成为了国家优秀人才，去年我拜访了我校78级自动化专业校友辛毅中将，他读大学本科时，勤奋学习，努力拼搏，不满足于自己专业所学的知识，又自学了国外大学的英文版大学物理和高等数学。后来，作为非数学专业的他，以优异的成绩考上了北京航空航天大学应用数学专业博士。毕业后，他又被钱学森老前辈亲自面试招进了研究所。他的同事告诉我他几乎花了比别人多一倍的时间和精力用于学习和工作，这就是奋斗的人生。让我印象最深刻的是，作为一名中将，仍然对学科前沿具有清晰的把握，体现了他不断奋斗、不断学习的可贵精神。也正是他的勤奋、执着和奋斗，使他成为唯一一位从我校走出的共和国中将。

你们当中有的很早就成为了石大的学生，有的是新石大人。我2017年来学校工作后，认真学习了石油大学的历史，被石油大学艰辛的历程、卓越的贡献深深感动。我用了很长时间来总结石油大学发展的经验、教训和展示的精神，把石大精神概括为“家国同心的担当精神、艰苦奋斗的无畏精神、惟真惟实的治学精神、追求卓越的进取精神”。我们头顶的星空有两颗反映石大人卓越贡献和艰辛历史的行星，分别是以我校老校长名字命名的“杨光华星”和以我校杰出校友命名的“王德民星”。在灿烂的星空中，这两颗行星永恒遨游，向世人展示了石大人做真学问、真做学问，立德、立业、立功的轨迹。

同学们，无论你们是何时成为石油大学的学子，你们将终生伴有“石大人”的符号，我相信只要你们传承和弘扬石大精神，就一定能够做到做真学问、真做学问，成为石大的骄傲，成为建设祖国的栋梁之才！

最后，祝愿同学们学有所成，走向卓越！谢谢大家！

(责编：实习生（谢怡君）、何淼)