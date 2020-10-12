每个青春期的孩子 都是穿上刺猬外衣的兔子

采访青春期这个选题时亲历了这样一件事：一天，刘子峰的小学同学群里突然出现了一张截图，截图是一名同学发在朋友圈的医院诊断报告，诊断结果是中度抑郁。

截图发出后，群里寂静无声，没人安慰，也没人讨论。

我问刘子峰对这件事的看法，他这样回答我：“我每天都在笑，你猜我开不开心。”见我一愣，马上说：“逗你的，你知不知道‘网抑云’这个梗？我们都是会员。”

上网查了一下，知道了刘子峰所说的那个“梗”是指某个音乐App的评论区中抑郁情绪的发言比较多，很多人认为这些发言多是无病呻吟，故意卖惨装文艺。

“少年不识愁滋味，为赋新词强说愁。”十几岁的孩子哪里知道生活的艰辛和愁苦？！不过，当想起刘子峰说这话时，那种落寞中混杂着他这个年纪不该有的成熟神情时，还是让我心疼了一下。

任性、不讲道理、动不动发脾气、说脏话、不爱学习、说不上几句话就吵、沉迷玩游戏、穿衣打扮另类、脆弱……很多父母提起青春期的孩子都能列出很多，并且会面带恐惧地说：“我太难了！”

那么，青春期的孩子就是那个出难题的吗？

我问一个大家公认的“乖乖女”是怎么控制好情绪的，她回答：“每天晚饭后我父母都会去遛弯，我会用那个时间大喊大叫或者哭一场。”

我又一愣。我问“乖乖女”有没有告诉过父母，“乖乖女”摇头。

每个青春期的孩子都是穿上了刺猬外衣的兔子。他们看起来坚硬、冷漠，似乎时刻作好了攻击的准备，但其实这层带刺外衣包裹着的还是曾经的那个少年，那个柔软的、积极向上的、有爱心、懂礼貌的少年。

专家说青春期的孩子内心充满矛盾，他们既想追求自主独立，又害怕与父母分离，同时在遇到挫折时还期望得到父母的帮助。这种矛盾的心理状态让他们自己也很惶恐，“我到底怎么了？”是他们经常问自己的问题。

刘子峰小学同学那张医院确诊的截图同样也出现在了家长群里，家长们没有孩子们淡定，热烈讨论之后，家长们纷纷担忧起自己的孩子。

“你最近心情咋样？”“有没有特别不开心的事？”“压力大不大？”“周围同学有没有抑郁的？”……刘子峰也被连问了一大堆问题，但是刘子峰都不想回答，“他们瞎担心。”刘子峰说，这些问题都不能解答他自己内心的疑问。

家长不是专家，绝大多数家长无法很好地帮青春期的孩子答疑解惑。但是，在遇到问题前家长们至少可以先心疼一下孩子，然后再发问、沟通、指责，让孩子多感受一些被理解、被接受，然后让他们积攒更多的力量去面对自己的成长问题。

樊未晨

(责编：何淼、熊旭)