人民网>>教育>>滚动新闻

每个青春期的孩子 都是穿上刺猬外衣的兔子

2020年10月12日08:27  来源：中国青年报
 

采访青春期这个选题时亲历了这样一件事：一天，刘子峰的小学同学群里突然出现了一张截图，截图是一名同学发在朋友圈的医院诊断报告，诊断结果是中度抑郁。

截图发出后，群里寂静无声，没人安慰，也没人讨论。

我问刘子峰对这件事的看法，他这样回答我：“我每天都在笑，你猜我开不开心。”见我一愣，马上说：“逗你的，你知不知道‘网抑云’这个梗？我们都是会员。”

上网查了一下，知道了刘子峰所说的那个“梗”是指某个音乐App的评论区中抑郁情绪的发言比较多，很多人认为这些发言多是无病呻吟，故意卖惨装文艺。

“少年不识愁滋味，为赋新词强说愁。”十几岁的孩子哪里知道生活的艰辛和愁苦？！不过，当想起刘子峰说这话时，那种落寞中混杂着他这个年纪不该有的成熟神情时，还是让我心疼了一下。

任性、不讲道理、动不动发脾气、说脏话、不爱学习、说不上几句话就吵、沉迷玩游戏、穿衣打扮另类、脆弱……很多父母提起青春期的孩子都能列出很多，并且会面带恐惧地说：“我太难了！”

那么，青春期的孩子就是那个出难题的吗？

我问一个大家公认的“乖乖女”是怎么控制好情绪的，她回答：“每天晚饭后我父母都会去遛弯，我会用那个时间大喊大叫或者哭一场。”

我又一愣。我问“乖乖女”有没有告诉过父母，“乖乖女”摇头。

每个青春期的孩子都是穿上了刺猬外衣的兔子。他们看起来坚硬、冷漠，似乎时刻作好了攻击的准备，但其实这层带刺外衣包裹着的还是曾经的那个少年，那个柔软的、积极向上的、有爱心、懂礼貌的少年。

专家说青春期的孩子内心充满矛盾，他们既想追求自主独立，又害怕与父母分离，同时在遇到挫折时还期望得到父母的帮助。这种矛盾的心理状态让他们自己也很惶恐，“我到底怎么了？”是他们经常问自己的问题。

刘子峰小学同学那张医院确诊的截图同样也出现在了家长群里，家长们没有孩子们淡定，热烈讨论之后，家长们纷纷担忧起自己的孩子。

“你最近心情咋样？”“有没有特别不开心的事？”“压力大不大？”“周围同学有没有抑郁的？”……刘子峰也被连问了一大堆问题，但是刘子峰都不想回答，“他们瞎担心。”刘子峰说，这些问题都不能解答他自己内心的疑问。

家长不是专家，绝大多数家长无法很好地帮青春期的孩子答疑解惑。但是，在遇到问题前家长们至少可以先心疼一下孩子，然后再发问、沟通、指责，让孩子多感受一些被理解、被接受，然后让他们积攒更多的力量去面对自己的成长问题。

樊未晨

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved