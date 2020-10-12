合格家长的成长 从接受孩子的不完美开始

这个寒假，突如其来的新冠肺炎疫情席卷了全球，在家学习的我看着这不完美的世界，感到了很多无奈。和女儿在家中24小时共处，矛盾和摩擦越来越多。一些小问题在积累的过程中，发生了质变，看看别人家的孩子，再看看自己的孩子，内心也有许多不甘。这时候，女儿说，她本来就是不完美的。我在反思自己是不是要求太高了，孩子不管怎样，是否完美，都是我的孩子。几米有本绘本《我不是完美小孩》，精美的绘画，对孩子内心的剖析，深深吸引了我。和女儿在家共读绘本，内心越来越平静。

以下是孩子的感想：

郝完美，小时候很完美，但在成长过程中父母的要求越来越多，她达不到父母的要求，自然就变得不完美了。看着书中的女孩，我不禁感慨万千，每一个人都不完美，也许是身体不好，也许是成绩不佳，又也许不够乖巧，没有人能够做好每一件事，包括你也包括我。

不合群的标签从小便贴在我的身上。人类是群居动物，喜爱与同类待在一起，以求得到肯定，从而获得存在感。我也许就是那个异类，我害怕这种人与人之间的联系，他们像锁链一样缠绕着我，逼我去讨得他人的欢心。这就是合群吗？那么多人喜欢的合群吗？如果有谁不想要跟随着合群，如果不想被约束，就可能被大家排斥，成为边缘人。可是这样的合群又有何快乐可言？我不否定有真实存在的友谊，但虚伪的友谊也有很多，有时我也沉醉在这些无法区分是否真心的友谊中。就比如因为你成绩好，你得到了众多人的青睐，有了自己的朋友，但当你成绩下降，失去利用的价值，会有什么结果呢？

想得到所有人的认可，曾是很多人的梦想吧？将自己打扮一番，努力跟随时代，渴望得到他人的赞扬与羡慕。与此同时你可有过回头看看，这真的是你所爱的吗？还是只是为了几个崇敬的眼神而改变了自己呢？

强迫自己改变，变得更好更讨人喜欢，委屈自己本来的想法与感受，成为合群的优秀孩子，这一切值得吗？表面微笑着，迎合着，转过身去将所有的委屈留给自己。你是个“合群”的人。这是你牺牲自己本心得到的回报，这是你曾经梦寐以求的。你得到了他人的肯定与钦佩，也得到了无形的压力。如果有一点没有做好，也会有人取代你夺得他人的目光。为此你忙碌着做好每一件事，空虚着迷失了那个欢笑着的小孩。

可惜时代变迁着，毫无新意的你终会被他人取代，冷落在一旁。或许是没有对方漂亮，或许是没有对方那么好的性格，或许只是你被嫉妒了，你牺牲的成果没了，哭泣着抱怨着，却无可奈何——最后的你又剩下了什么呢？

与其委屈自己合群，不如静下心来听听自己的想法，你真的很在乎他人的看法和肯定吗？还是自己的爱好更为重要，放下自己对合群的渴望，拿起自己最爱的，你会发现合不合群其实并没有那么重要，做最真实的自己远比这欢乐得多。

朱自清先生在《匆匆》中写道：“但不能平的，为什么偏要白白走这一遭啊”表达了他对已经和将要失去时光的伤感，也坚定了他对好好过这一生，留下“伟迹”的决心。人生苦短，充满未知。何不接受这个不完美的自己，与自己和解，“不白白走这一遭”。

读了女儿对自己心路历程的反思，我很想说，宝贝，你长大了。成长的过程就是接受自己不完美的过程。对家长来说，合格家长的成长之路也是从接受自己的孩子不完美开始的吧。

孙妍

(责编：何淼、熊旭)