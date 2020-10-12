人民网>>教育>>滚动新闻

合格家长的成长 从接受孩子的不完美开始

2020年10月12日08:26  来源：中国青年报
 

这个寒假，突如其来的新冠肺炎疫情席卷了全球，在家学习的我看着这不完美的世界，感到了很多无奈。和女儿在家中24小时共处，矛盾和摩擦越来越多。一些小问题在积累的过程中，发生了质变，看看别人家的孩子，再看看自己的孩子，内心也有许多不甘。这时候，女儿说，她本来就是不完美的。我在反思自己是不是要求太高了，孩子不管怎样，是否完美，都是我的孩子。几米有本绘本《我不是完美小孩》，精美的绘画，对孩子内心的剖析，深深吸引了我。和女儿在家共读绘本，内心越来越平静。

以下是孩子的感想：

郝完美，小时候很完美，但在成长过程中父母的要求越来越多，她达不到父母的要求，自然就变得不完美了。看着书中的女孩，我不禁感慨万千，每一个人都不完美，也许是身体不好，也许是成绩不佳，又也许不够乖巧，没有人能够做好每一件事，包括你也包括我。

不合群的标签从小便贴在我的身上。人类是群居动物，喜爱与同类待在一起，以求得到肯定，从而获得存在感。我也许就是那个异类，我害怕这种人与人之间的联系，他们像锁链一样缠绕着我，逼我去讨得他人的欢心。这就是合群吗？那么多人喜欢的合群吗？如果有谁不想要跟随着合群，如果不想被约束，就可能被大家排斥，成为边缘人。可是这样的合群又有何快乐可言？我不否定有真实存在的友谊，但虚伪的友谊也有很多，有时我也沉醉在这些无法区分是否真心的友谊中。就比如因为你成绩好，你得到了众多人的青睐，有了自己的朋友，但当你成绩下降，失去利用的价值，会有什么结果呢？

想得到所有人的认可，曾是很多人的梦想吧？将自己打扮一番，努力跟随时代，渴望得到他人的赞扬与羡慕。与此同时你可有过回头看看，这真的是你所爱的吗？还是只是为了几个崇敬的眼神而改变了自己呢？

强迫自己改变，变得更好更讨人喜欢，委屈自己本来的想法与感受，成为合群的优秀孩子，这一切值得吗？表面微笑着，迎合着，转过身去将所有的委屈留给自己。你是个“合群”的人。这是你牺牲自己本心得到的回报，这是你曾经梦寐以求的。你得到了他人的肯定与钦佩，也得到了无形的压力。如果有一点没有做好，也会有人取代你夺得他人的目光。为此你忙碌着做好每一件事，空虚着迷失了那个欢笑着的小孩。

可惜时代变迁着，毫无新意的你终会被他人取代，冷落在一旁。或许是没有对方漂亮，或许是没有对方那么好的性格，或许只是你被嫉妒了，你牺牲的成果没了，哭泣着抱怨着，却无可奈何——最后的你又剩下了什么呢？

与其委屈自己合群，不如静下心来听听自己的想法，你真的很在乎他人的看法和肯定吗？还是自己的爱好更为重要，放下自己对合群的渴望，拿起自己最爱的，你会发现合不合群其实并没有那么重要，做最真实的自己远比这欢乐得多。

朱自清先生在《匆匆》中写道：“但不能平的，为什么偏要白白走这一遭啊”表达了他对已经和将要失去时光的伤感，也坚定了他对好好过这一生，留下“伟迹”的决心。人生苦短，充满未知。何不接受这个不完美的自己，与自己和解，“不白白走这一遭”。

读了女儿对自己心路历程的反思，我很想说，宝贝，你长大了。成长的过程就是接受自己不完美的过程。对家长来说，合格家长的成长之路也是从接受自己的孩子不完美开始的吧。

孙妍

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved