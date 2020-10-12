清华大学毕业生出国留学比例逐年下降

清华大学供图

本报讯（记者 叶雨婷）记者从清华大学获悉，在近日举行的清华大学研究生教育改革发展大会上，校长邱勇作了题为《全面深化研究生教育改革全面提升高层次人才培养能力的主旨报告》。其中提到，清华研究生毕业后，更多将人生和事业寄托在祖国大地，国内研究生培养水平和吸引力显著提升。毕业生出国留学比例逐年下降，2019年清华大学出国深造的研究生占比8.4%，本科生占比24.6%。

清华大学方面发布的数据显示：经过不断探索和实践，毕业生在充分就业的基础上，赴党政机关、骨干企业、与院系人才培养目标相一致的用人单位等国家发展建设主战场的就业比例显著上升，近5年前往重点单位的就业比例已提升到八成。值得注意的是，清华大学毕业生京外就业比例连续8年超五成。

一直以来，清华大学签约毕业生中赴国有企业就业人数比例保持高位，近年来超过三分之一。聚焦解决关键核心技术“卡脖子”问题，与哈电、中船、航发等近百家国有大中型企业密切合作，每年输送1000余名毕业生。

近年来，随着国内高校和科研院所综合实力的上升，以及国家经济社会发展过程中对毕业生的吸引和凝聚，清华大学越来越多毕业生选择留在国内继续深造和就业。近5年来，清华大学毕业生的出国深造比例为16.3%。

(责编：何淼、熊旭)