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校园不是秀场 节约无需“演戏”

乔杉

2020年10月12日08:16  来源：北京青年报
 

国务院教育督导委员会办公室日前发出提示称，《教育系统“制止餐饮浪费 培养节约习惯”行动方案》印发以来，各地各校高度重视，纷纷结合本地本校实际，制定了有针对性、可操作的工作举措，有效制止了校园餐饮浪费现象。但值得注意的是，个别地方和学校认识不准确、理解不到位，出现了要求学生“背诵餐歌打卡”“浪费一粒米做一道选择题”等形式主义做法，亟待认真纠正。

“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”，制止餐饮浪费，培养节约习惯，的确需要从娃娃抓起。一方面，纽扣要从第一粒扣好，人也要从小树立节约意识。另一方面，孩子在许多方面可以成为大人的良师，在现代家庭和社会结构中，孩子的重要性越来越突出，他们的认识和行为也在深深地影响着家庭和社会。在文明城市创建中，类似“小手牵大手”等活动取得的成果就说明了这一点。

现在的问题是，一些地方把“好经”念歪了。很多学校严格管理、科学管理，包括从生产环节抓起，通过精心烹制菜肴、科学制定菜谱等方法，把反浪费落细落实。但也有一些学校做出了小儿科的事情，有的追求形式，为了材料好看，能够应付上级，把孩子当成工具，不问实际结果；有的急于求成，一声令下就要到位；有的胡搅蛮缠，工作不细，方法不当，简单地拿起惩戒的尺子，想要“吓”出一个好习惯。

这些做法，打着创新的幌子，举着重视的旗子，实际上却穿着形式主义的内衣，有的还有着官僚主义的根子。正如“浪费一粒米做一道选择题”，能取得多大的成果，不是形式主义又是什么？这些做法的真正危害，不仅在于狠狠扎下钉子，激发逆反心理，还可能在孩子心中深深地埋下种子，影响他们的健康成长。正如陶行知先生所说，“人人都说小孩小，小孩人小心不小。你若以为小孩小，你比小孩还要小”，孩子们会看不出这是形式主义吗？

针对这个问题，国务院教育督导办提示：制止校园餐饮浪费不能“走偏走样”。这不是要否认教育系统开展“制止餐饮浪费 培养节约习惯”行动的必要性，也不是要否认教育系统前期努力取得的成果，而是要针对出现的问题及时修正。教育无小事，发生在校园里的一切都不是小事，尤其是一些倾向性问题必须引起高度重视。教育也不是易事，不能违背教育规律，尤其是涉及到习惯养成，不能剑走偏锋，不能幻想一蹴而就，而是要有潜移默化的功夫，要有滴水穿石的功力，踏踏实实地去做。

需要指出，类似上述“走偏走样”的做法，不仅存在于校园，在社会上也有不同程度的呈现，有的还十分严重。一段时间以来，媒体报道了不少这样的典型，有的停留于喊口号，有的得意于赶时髦，有的甚至出现了“高级黑”“低级红”。这些做法的根源就在于形式主义，表现为只想投机取巧，不愿脚踏实地，只做表面文章，不愿从细从实，只求雨过地皮湿，不管风过了无痕。至于说层层传递压力，检查考核顶格，唯恐失分被批，不顾用力过猛，同样也是一种形式主义。

校园不是秀场，节约无需“演戏”。教育系统“制止餐饮浪费 培养节约习惯”是一道必答题，答好这道题必须力戒形式主义，必须遵循教育规律，出细活和精活，让勤俭节约成为广大师生内化于心、外化于行的生活习惯和人生态度。

(责编：何淼、熊旭)
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