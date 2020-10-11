上海戏剧学院院长黄昌勇：创造属于上戏人的新传奇

人民网北京10月11日电 10日，上海戏剧学院举行2020年新生开学典礼。上海戏剧学院院长黄昌勇发表了题为《创造属于上戏人的新传奇》的讲话，希望追求艺术的同学不要轻视文化底蕴，要在文化上有更高的要求。

黄昌勇表示，文化课不太优秀的同学，要利用大学宝贵的时间，养成读书及读好书的习惯，训练思考及独立思考的能力，还要勤于动笔，提高书面写作水平，把文化积淀作为与艺术追求同等重要的目标；文化课优秀的同学，还要更上一层楼，同时把艺术技能和本领训练得更好。

上海戏剧学院院长黄昌勇在2020年新生开学典礼上发表讲话（学校供图）

以下为黄昌勇院长《创造属于上戏人的新传奇》主题演讲内容节选——

首先我代表学校，欢迎833名新同学加入上戏大家庭；也代表学校向在网上收看直播的新生家长和各界朋友表示感谢！感谢刚才代表新生发言的新同学，感谢校友代表百忙中抽出时间，来到这里与师弟师妹们一起分享当年在上戏读书时的往事和毕业后的感怀。

按照惯例，往年我们都邀请新生家长参加开学典礼，但今年这个特殊的年份，由于新冠疫情防控的需要，我们只能把家长们“拒之门外”了。不过，我个人认为这或许是一件好事。中国的家长太可爱了，每年的新生报到，在各大院校，家长的一路陪护都是一道别样的风景。今年，在发放录取通知书的时候，我们就要求辅导员和班主任向家长们建议，最好别来，来了也进不了学校大门，但是我看到大部分新生特别是本科新生家长还是来了。我们希望我们的新生，特别是本科新生，从学校不允许家长进校这一刻起，意识到大学生涯的开始，此后的征程都要靠你自己了。

今年我们共有833名新生，本科生550人，硕士生231人，博士生33人，第二学位本科生19人。参加今天开学典礼的还有国际学院留学预科的63名新同学，我们对他们的到来表示欢迎。

每年学工部门都要作新生的大数据分析，这里也给大家报一报本科生的情况。550名本科新生入学，这是上戏本科人数最多的一年。昌林路校区196人，是四个校区新生最多的。电影电视学院有105位新同学，其他院系都没有超过100人，导演系新生最少，只有9人，这可能是今年全中国大学招生人数最少的专业了。除了汉族，还有11个民族的小伙伴来到上戏，电影电视学院今年有一个内蒙古预科班，我们希望能歌善舞的蒙古族同学能够为昌林路这个距离市中心最远的校区带来更多的歌声和欢乐。

今年的新冠疫情，给我们带来了意想不到的艰难。大部分新同学是经过线上视频考试成功入选的；戏文系和电影电视学院的四个专业，采用了按照高考分数直接录取的方式，出乎意料的是，报考这几个专业的同学，高考一本分数线以上的人数远远超过招生计划数，也就是说这四个专业录取的全部都是所在省份一本分数线以上的同学。今年以一本分数线成绩进入上戏的新同学共187人，创历史新高。这证明了上戏这些年的一贯坚守，我们希望追求艺术的同学不要轻视文化底蕴这个基础；同时，也证明有一大批既有艺术追求、艺术天赋，文化课成绩又非常优秀的同学向往着上戏这座艺术殿堂。我们不想看到这样的现象：因为我是艺术生，文化课要求就可以降低一些。恰恰相反，因为有艺术上的追求，在文化上就应该有更高的要求。我希望，文化课不太优秀的同学，利用大学宝贵的时间，争分夺秒，一定要养成读书及读好书的习惯，训练思考及独立思考的能力，还要勤于动笔，提高书面写作水平，把文化积淀作为与艺术追求同等重要的目标；文化课优秀的同学，还要更上一层楼，同时把艺术技能和本领训练得更好。

2020级新同学，特别是00后的本科生，你们经历了人生中的考验，疫情、网课、高考、艺考，这一磨炼相信将让大家终身受益，在走进大学之前，青春人生就已写下了难忘的一页。我相信，这一届同学是最特殊的，因为你们是带着特别的人生体悟走进了大学。

上戏，永远不变的是老师们年复一年的辛勤耕耘，不断变换的，是在每年夏季都会送别一届届毕业生，又在收获的金秋迎来一届届英姿勃发的少年。我们很想知道你们想些什么，对学校有些什么期待。我收到戏文系一位新同学的来信，他说，想知道上戏相比起其他大学的特殊性，与其他大学学习生活不一样的地方；学校会如何引领他们更好地学习。他这样描述，“上戏的生活像天明时分的云翳一样在我的眼前，隐藏在黑暗里却有无限的可能性，我希望能在上戏的生活中让自己成为一个更好的人，更会发现生活美好的人。”

是的，今天很难给同学们一个回答，其实也很难有标准答案，我想大家选择了上戏，就要接受上戏，走进上戏，认同上戏，因为选择，并且是成功的选择，就是自我意识的实现。听说有位来自广州的新同学，通过新概念作文大赛选拔未能出线，结果以高考的高分赢得了录取通知书。北京同类的学校都可以录取，但她说上戏是梦想，就是“爬也要爬到上戏”。我们感谢同学们对上戏的信任，这种信任也会化为动力，让我们的老师更加增添教书育人的责任感和使命感。

一所大学，和我们每一个人一样，有使命也有初心，我们会追问它从何而来。我们不能忘记75年前创校先贤们，在虹口北四川路横浜桥的那一段峥嵘岁月，当年的教学楼和在顶层的剧场至今还默默矗立在那里，每一位上戏人都应该到那里寻访母校当年的踪迹。四个校区、四个中心，戏剧、戏曲、舞蹈、电影、设计、管理，我希望我们的同学不要局限于你所在的专业、院系和校区，要到处走动，关注每个校区的学术和艺术交流的信息，积极参加各类活动，把自己浸润其中，因为所有的艺术都是触类旁通的，你今天的选择很坚定，但也许你听一次大师讲座，看一次高水平演出，选修一门非专业课程，可能就会对自己有新的认知、新的发现、新的惊喜。

目前，学校正在谋划“十四五”期间的发展规划，描画未来五年学校发展的新蓝图，10月下旬要召开首次教育教学大会，目的就是牢牢树立立德树人的教育宗旨，树立一切以学生为中心的办学理念，把提高教育教学质量放在学校工作的首位。教学相长，我们也希望新同学们积极参与到学校的发展中来，关心学校的现状和未来。

我们需要安静地读书，但也一定要抬头看窗外的风景；我们需要在剧场中苦练，但也一定得走出去感受浓郁的生活气息，这就是蒋勋说的品味，也就是艺术的学习和养成，这也许就是上戏这座艺术院校与一般院校的区别和特色所在吧。

在上戏学习、在上海生活，三年、四年，乃至七年、十年，都是短暂的，有的同学毕业后继续留在这个城市工作、打拼，有的会远离、寻找新的希望，但这一时期，一定会成为记忆中永远值得回顾的一段青春人生。

上戏的光荣和梦想就是不断培养出大批高水平的艺术人才，上戏的魅力和色泽也是源源不断在历史和未来交汇中、在中西文化交流碰撞中开拓新未来。上海，是一座传奇的城市，上戏，是一座不断创造传奇的艺术殿堂。我们相信，在座的每一位都会创造属于上戏人的新传奇。

(责编：郝孟佳、杨光宇)