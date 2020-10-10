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北京物资学院：强化校企合作 创新发展模式

2020年10月10日14:49  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月10日电 9日，北京物资学院和中铁快运股份有限公司战略合作协议签署仪式举行。北京物资学院委书记王文举表示，学校已经确立了建设有特色高水平应用型大学的发展目标和方向，要把校企合作作为学校转型发展的重要路径，要强化校企合作，创新发展模式。

王文举说，北京物资学院在校企合作方面进行了大量努力和尝试，形成了成熟的合作模式和较强的合作基础。学校一定会集聚最优势的资源，选派最优秀的老师和学生参与到校企合作中。

北京物资学院对外合作办主任王成林表示，目前，学校正在探索有特色高水平应用大学的建设路径，并通过校企合作将优质的产业资源转化为高质量教学资源，解决以往教育资源配置渠道单一、优质资源不足的问题。

王成林说，本次校企合作与以前最大的区别是，第一，改变了培养模式。采取校企合作培养方式，学生在企业至少半年的实习实践，所有的学位论文选题都来源于实践。

第二，改变了培养方案的设计。构建以职业胜任为导向的培养方案框架，培养过程融入企业元素。

第三，全面实施双导师制。通过企业家指导将培养学生的综合能力，提高其就业能力，并增加了就业机会，有利于解决学生的就业问题。

目前，学校已经有一百六十余家签约企业，基本能够实现对学校全部专业教学的覆盖。企业家导师将全方位地融入到学生的培养过程中，通过开展企业家课堂、专题讲座等形式参与专业教学工作，而且会贯穿式的参与学生的论文开题、撰写和答辩指导，同时还将依托企业资源为学生提供良好的实践教学条件，共同培养专业化人才。

未来，北京物资学院将全面打通学校和企业之间资源沟通渠道，真正实现融合式发展，以学生实习、教师挂职锻炼、专家团咨询等方式全面植入学校智力资源，通过课题研究、企业职工培训等方式做好企业培训；通过联合编写案例、聘请企业专家导师等形式将产业资源转变为教学资源。

 

 

 

 

 

问：两边的领导表示今后还将加强合作，请问今后的计划将围绕哪些方面展开？

答：后续的合作我们将全面的打通学校和企业之间资源沟通渠道，真正实现融合式发展，以学生实习、教师挂职锻炼、专家团咨询等方式全面植入学校智力资源，通过课题研究、企业职工培训等方式做好企业培训；通过联合编写案例、聘请企业专家导师等形式将产业资源转变为教学资源。近期将开展面向企业的十四五规划研究和编制工作，并启动面向中铁快运公司管理人员的全面培训工作。

(责编：郝孟佳、白宇)
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