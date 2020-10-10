@考研人 2021年考研今起报名 这些信息请注意

资料图：2020年全国硕士研究生招生考试举行，考生在清华大学考点前排队入场（何康/摄）

人民网北京10月10日电（李依环）今日起至10月31日，全国硕士研究生招生考试开始正式报名，每天9:00-22:00，考生可登录网上报名平台填报报名信息。报名期间，考生可自行修改或重新填报信息，但一位考生只能保留一条有效报名信息。此外，此前预报名成功后，报名数据仍然有效，不需要在正式报名阶段再次报名。

初试时间为12月26日至28日

考研报名包括网上报名和网上确认（现场确认）两个阶段，考前还需在规定时间内下载打印准考证。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行网上报名，并在网上或到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息，同时按规定缴纳报考费。

网上确认（现场确认）时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。教育部要求各地各招生单位统筹做好疫情防控常态化条件下的研究生考试招生工作，鼓励有条件的省份积极推广网上报名确认工作。

2021年全国硕士研究生初试时间安排（人民网制图）

日前，教育部发布《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》（下称《规定》），明确2021年全国硕士研究生招生考试初试时间为2020年12月26日至27日，超过3小时的考试科目在12月28日进行。考生可在12月19日至12月28日期间，登录“研招网”自行下载打印《准考证》。考生凭《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。

学术学位类按学科门类分别划线

根据《规定》，2021年起，将全面推进经济类专业学位和学术学位分类考试改革试点，经济类综合能力考试科目将由教育部考试中心统一命题，供金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等6个经济类专业学位选用，招生单位要统筹考虑本单位实际情况自主选择使用。

同时，2021年硕士研究生考试将进一步推进科学精准划线。原则上学术学位类按学科门类分别划线，专业学位类按专业学位类别分别划线。其中，工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理、审计等7个专业学位将根据实际情况分开划线，不再统一划线。

(责编：李依环、岳弘彬)