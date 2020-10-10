原标题：疫情下求学路在何方？留学生们还好吗？

新冠肺炎疫情在全球肆虐，彻底打乱了在读中国留学生的计划和节奏，也给准留学生们带来很多不确定性。

疫情下的求学之路怎么走下去？来看看他们的选择……

第二批中国留学生赴英复学包机出发。(重庆机场集团供图)

网络授课有利有弊

考虑到防疫和交通的诸多限制措施，海外高校纷纷推出网络课程。

留守西班牙马德里的留学生小夏介绍说，他就读的胡安卡洛斯国王大学已关闭了校区，把授课尽可能地安排到网上进行，以减少师生染疫的风险。针对一些学生担忧网课影响成绩的问题，学校也表示，各科目的老师会根据教学内容调整考试和评分方式。

在日本早稻田大学攻读政治研究的悠悠表示，上网课后因为作业增多，反而更忙碌。她最近除了到超市采购外几乎不出门，但是宅家避疫的生活很充实：上课、写论文、找实习、还通过手机和语言学习伴侣练习口语。

比起已在异国安顿下来的留学生们，新生奇安有更多的担忧。她认为网络课堂会影响教学质量，缺乏参与讨论的氛围，也不能为部分科目必需的实地考察提供条件。她说，“最差(的可能性)就是上一个学期的网课，但我还是想能10月份到英国。”

乔治城大学宣布，减免不返校本科生10%的学费，返校生减免20%的住宿和伙食费。(美国《世界日报》/张筠 摄)

被巴黎政治学院录取的宇宏则决定留在中国，因为“即使去到法国，很大概率还是线上授课。”宇宏表示，自己的项目为期两年，因此可以接受远程学习一学期。她指出，参加线上课程也有优势，可以同时在国内实习，实现时间的最大化利用。

在新加坡读书的晶晶也被疫情打乱了留学计划，原定今年6月前往澳大利亚的交流学习取消了，8月开学后在新加坡的课程全部改成线上教学，导师的毕业论文指导也改为线上沟通。晶晶的硕士项目下半程无需再踏入校园，她和一些情况类似的同学做出了回国的决定。

晶晶认为，虽然提前离开校园会觉得留学生活留有遗憾，但是网上学习的课程门类更多，开放的门槛更低，也是一个多学习一些知识和技能的机会。

延迟入学带来变数

在疫情全球蔓延的背景下，延迟入学也成为越来越多留学生的选择。全球高等教育咨询机构QS的调查报告显示，48%受访中国留学生计划推迟到下一年出境留学。

原计划入读芝加哥大学的宋风考虑到疫情影响了短期内的就业形势，他担心这会对今后在美实习及求职带来不利的影响，于是选择延期观望。宋风计划用“间隔年”提升自己，学习一门语言，找两份实习。宋风坦言，看到同学们已经入学，也将比自己早一年进入职场，难免会有一些焦虑心理。此外，“间隔年”的留学生身份较尴尬，已经从原学校毕业，没有学生身份，不好找实习；一年后又要放下工作出国，较难获得一份全职工作。

纽约大学的中国留学生郭子轩因为不喜欢网课的方式，曾在今年年初休学一学期。秋季开学季来临，看到国外的疫情尚未平稳，美国的签证政策又几次变动，他和家人都很担忧。郭子轩无奈地表示，“可能下下个学期都不一定能回去。”为了早些毕业，他又回到电脑前，开始上网课了。

由于申请“间隔年”和远程学习的学生人数众多，哈佛大学秋季学期只有25%申请入住宿舍。(美国《世界日报》/唐嘉丽 摄)

原本在美国读高中的卢锦堂因为疫情的缘故，回到中国。他仍在考虑出国读大学。“今年准备出国留学的学生确实遇到了不小的困难，我希望能够找到一些留学生和专业机构的老师，大家坐下来一起讨论，学生应不应该在这样的情况下出国，”卢锦堂说，“就我个人的意见，如果坚定要出国留学，我会选择再等待一年。”

从事留学咨询的葛老师表示，具体的选择还是要根据个人的留学需要：“如果留学是为了学历提升，我会建议先上online课程；如果学生非常在意上课体验或希望体验异国文化，那么延期入学也是完全没有问题的。”

在南京一所高中负责学生海外留学规划的程妍建议学生利用好上网课和间隔年的这段时间，“提前尝试一些实习来接触社会，或者为未来的研究学习做一些准备，一方面可以减轻压力，另一方面也达到‘磨刀不误砍柴工’的效果。”

教育部疏通求学路

为了切实帮助海外学子解决求学路上的诸多问题，中国教育部近期出台了系列举措，为留学生疏通就读出路，提供更多就学选择：

允许高校在确保教育公平的前提下，通过与境外合作高校签订交换生协议等方式，接收出国留学生先行在国内借读学习；

允许部分中外合作办学机构和项目以及内地(祖国大陆)与港澳台合作办学机构和项目在保证教育公平的前提下，考核招录部分符合特定条件的出国留学生，双向选择，择优录取，为学生提供国内求学机会。

重启中的华盛顿唐人街。 中新社记者 陈孟统 摄

2020年秋季学期，上海纽约大学就将迎来来自纽约大学和纽大阿布扎比校园的约3100名中国学生。他们将与原本上海纽约大学的1700名大学生一同在上海开启新学期。而位于江苏昆山的昆山杜克大学同样将在秋季学期接收约120名杜克大学的学生。

美国康奈尔大学的中国留学生如果无法按时抵达美国，可以申请在清华大学、北京大学、上海交通大学等7所高校借读。学生们将接受“线上+线下”的混合课程，使用本地学校的设施和服务，还可以与康奈尔大学的同辈共同参与课外活动。

同时，为了简化留学回国人员的办事程序，教育部宣布，自2020年11月1日起取消《留学回国人员证明》。自10月1日起，驻外使领馆不再受理开具申请。

疫情下，留学生的海外学习时间被缩短，不少人担心这会影响到学历学位认证。对此，教育部回应称，对留学人员受疫情防控影响无法按时返校而通过在线方式修读部分课程，以及因此导致的其境外停留时间不符合学制要求的情况，不作为影响其学历学位认证结果的因素。

秋招求职季线上线下齐发力成应届生求职常态。(中新视频截图)

此外，教育部还积极推进同海外教育部门、高校的联系，协力解决留学人员学业受阻问题，同时为毕业生提供就业创业支持指导……

这一年，海外学子们经历了不少波折和困难，也遇到很多帮助和感动。希望大家无论身在何地，都要平安健康，都能拥抱梦想。

(参考资料：中国新闻网、中国侨网、欧洲时报、光明日报、羊城晚报等；作者：赵婧竹)

(责编：郝孟佳、杨光宇)