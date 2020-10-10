原标题：湖北：推动优秀人才向贫困地区倾斜集聚

图为新闻发布会现场 武一力 摄

“博士服务团”“一村多名大学生”“电子商务精准扶贫领头人培育”……这是湖北助力脱贫攻坚的一系列举措，通过推动优秀人才向贫困地区倾斜集聚，为脱贫提供智力支持。

在湖北省政府新闻办9日召开的发布会上，湖北省委组织部副部长周静表示，村党组织带头人是带领群众脱贫致富奔小康的“领头雁”，培育优秀人才、选好配强村党组织带头人是湖北脱贫攻坚的重要一举。

为此，湖北加强贫困地区领导班子和干部队伍建设，提升贫困地区农村基层党组织组织力，建立村党组织书记县级党委备案管理制度，实施贫困村后备干部培养计划。

据介绍，湖北从县乡机关企事业单位在职干部和退休党员中选拔819名“派聘书记”；培养储备了1万余名后备干部、1.6万余名乡土人才；全覆盖培训4821名贫困村党组织书记；面向全省优秀青年农民招录9337名高职生，实现贫困村“一村多名大学生”全覆盖，使每村常态化储备培养1至2名村党组织书记后备人选，建立乡土人才库和后备力量库；招录1829名选调生，全部安排到贫困村任职2年；从37个贫困县定向招录480名村(社区)干部进入乡镇公务员队伍。

此外，湖北通过实施“博士服务团”“电子商务精准扶贫领头人培育”“艰苦地区专业技术人才奉献岗位”等人才扶贫项目，推动3万余名人才下沉服务；同时，建强基层人才事业平台，为基层人才创新创业提供舞台，共建设人才创新创业梦想小镇、街区、园区266个，人才服务超市121个。(武一力)

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