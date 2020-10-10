教学“活起来”“动起来”“火起来”怎样实现：来一场新课堂革命

原标题：来一场新课堂革命

习近平总书记指出，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。作为关键课程的重要一环，新时代高校思政课应在教学方法改革、师资队伍建设、课程集群建设三个方面持续推动守正创新，在增强思想性、理论性和亲和力、针对性上下功夫，全面做好立德树人工作。

高校应结合自身的培养目标、发展定位、办学特色、优良传统，在思政课建设上推陈出新，与时俱进。让理论教学活起来。创新思政课教学方法，要善于运用启发方式，尊重和激发学生学习的主体性、能动性和积极性，引导学生发现问题、分析问题、思考问题，有效改变传统课堂缺自学、缺研讨，用少数同学互动代替多数同学回答、用老师的思维代替学生思考的被动接受状态，真正让学生开动脑筋、迸发火花，生成思想。让实践教学动起来。要充分发挥本地独特的区位和资源优势，挖掘思政课特有的实践元素，进而打造富有地方特色的品牌项目和活动，有计划地组织学生深入农村、企业、社区、红色教育基地、改革开放前沿地区开展社会实践调查，进而实现与理论教学的同进互补，使学生真心喜爱、终身受益。让网络教学火起来。思政课要站在新时代的历史方位，进行一场新媒体、新技术、信息化的课堂革命，扩大辐射面，增强活泼性，融入学生日常生活，真正实现思政课“无时不在”“无处不在”，最大限度发挥育人作用。

习近平总书记强调，办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。一支可信可敬可靠、乐为敢为有为的思政课教师队伍是塑造学生品格、品行、品位的“大先生”，是思政课建设的关键所在。开启“加速度”，选优配齐。数量充足的思政课教师队伍是高质量打造新时代思政课的重要前提和基本要求。高校应从思政课教师队伍建设的源头出发，将选优配齐的任务放在首位。强化“大练兵”，建强创优。培养一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的好老师，是思政课建设的当务之急。一方面，加强示范引领，发挥高校思政课“名师工作室”的作用，引导思政课教师学名师、当名师；另一方面，开展技能培训，提升教学技能。用好“指挥棒”，激励保障。建立高校党委书记、校长联系马克思主义学院、思政课教师制度，高校领导既要与思政课教师共同“备”思政课、集体“研”思政课，还要全面“听”思政课、协助“讲”思政课，有的放矢地建立思政课教师发展的坚强领导保障。

习近平总书记指出，要完善课程体系，解决好各类课程和思政课相互配合的问题，鼓励教学名师到思政课堂上讲课。因此，高校要以提高思政课建设质量为根，打造根深枝叶茂的思政课程建设集群，实现全员、全过程、全方位育人。打造多学科同向育人的思政课程集群。高校应切实提高思政课必修课建设质量，形成具有学校特色的“必修课+选修课+课程思政”铸魂育人课程集群。思政课选修课是思政课必修课的有效拓展，其形式灵活多样，内容也更为丰富，可以采取多学科同向育人的理念建设思政课选修课。长春理工大学作为具有鲜明光电特色的省属重点大学，创新推出以追光逐梦为主题的“学习筑梦”思政课选修课程，不同领域专家齐聚思政课堂，实现多学科育人同向发力，成为深受学生欢迎的“爆款课”，入选教育部“一省一策思政课”集体行动项目。打造大中小一体化的思政课程集群。高校应充分发挥马克思主义学院及思政课的辐射带动作用，通过大中小学结对共建，搭建思政课一体化的教研平台，形成大格局的思政课程集群，推动思政课建设内涵式发展。

（作者：杨玉新，系长春理工大学党委书记）

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