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英国大学疫情防控措施升级 学生被隔离出现不同程度心理问题

2020年10月09日08:53  来源：环球网
 
原标题：英国大学疫情防控措施升级 学生被隔离出现不同程度心理问题

　　据英国《卫报》10月7日报道，近日，英国高校已经在开始处罚校园中那些违反疫情防控规定的学生行为。据《卫报》透露，不少大学生向记者反映，由于大学的管控措施，他们现在面临着心理健康方面的一些问题。

　　萨姆·波特（Sam Potter）目前是伯明翰大学的一名医学生新生，从他入校开始学习的第一天起，保安人员就在他的公寓中巡逻。此外，保安人员如果发现有疑似学生违反防控规定，他们还可以使用钥匙随意进出学生公寓。

　　萨姆告诉记者：“我们收到了公寓管理层的邮件通知，邮件中提到如果发现我们在公寓中有六人以上聚众行为，他们就会通知学校，而我们很有可能就会被开除，但我觉得这似乎只是一种‘恐吓’手段。”

　　今年20岁的萨姆表示，他其实也没有责怪学校目前做出的管控行为，他理解这是当前必须要采取的措施，但是他却对无法帮助那些陷入困境的同学感到沮丧。“我朋友现在也没办法与室友相处，现在她的大部分时间都是独自在房间里待着，也是无所事事的状态。但是现在如果你想帮助某人的话，其实也会很麻烦。”

　　他还提到，现在就是对着电脑屏幕上课却要交纳每学年9000英镑的学费。

　　伯明翰大学音乐系大三学生Eleanor准备回家，因为她的所有课程都已经改成了在线课程。然而，她却仍然需要支付学生公寓的租金。她称，“本来是通知我们之后的课程是在线课程和线下课程结合的方式，但是在我第二节线下课程结束的前一晚，才通知我们现在课程已经都改成了在线状态。我现在需要支付每月500英镑的公寓租金，但其实房间都是空置着的状态。我觉得被误导了，现在想找承租人都找不到了。”

　　此外，她和室友在对待疫情防控措施的态度上也有一定“摩擦”，这也是她决定搬家的重要原因。Eleanor说：“我考虑过留下来，但受感染的学生人数一直在上升，我室友现在去其他大学考察了，而且她也不打算接受隔离措施。”

　　来自牛津布鲁克斯大学的建筑系大一新生卡里斯（Carys）向记者表示：“我们很多人都觉得现在这就像监狱一样。大家整天都被困在房间里。我刚回家了一周，我觉得我真的需要离开学校了。”

　　卡里斯在上大学之前就有抑郁和焦虑的问题，她的心理健康问题在她入校之前其实已经好转。但是在大学时，她感觉到自己像是在不断“往下滑”，因此她决定回家。卡里斯目前正在考虑退学，或者休学一年。

　　卡里斯称，“我一直在跑步，经常去健身房，这对我缓解情绪有很大帮助。平时我一般起床就会积极准备计划新的一天，但是现在新的一天也只是在我房间里活动。我现在觉得自己的付出和收获根本不成正比。”

　　佩妮·史密斯（Penny Smith）三周前送儿子入读诺森比亚大学，然而，现在她又将孩子接回家了。

　　佩妮·史密斯和她的家人现在越来越担心儿子的心理状况。高校关于新冠疫情的措施不免让学生孤立并产生焦虑情绪，佩妮的儿子也同样面临这些心理问题，并且似乎情况还在进一步恶化。如今，由于大学系统遭受到一定的网络攻击，他还并未注册为学生学籍，这也意味着他无法获得学校在线学习资源支持，而且现在也无事可做。

　　在新生周中，佩妮·史密斯的儿子参加了线上活动，但他也没有收到课程表。

　　史密斯称：“我们通过电子邮件联系了他的一位导师，的确得到了很善意的回复，但是说实话也挺杂乱的，现在感觉学校除了保安，都没有老师来帮助我们。”

　　据悉，史密斯的儿子已经在家隔离了14天，如今也不确定他是否会重返大学。(环球网报道 记者 吴婷)

(责编：郝孟佳、王政淇)
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