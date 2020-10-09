原标题：宿管阿姨陪考 初会职称一次性通过

近日，浙江万里学院的一名宿管阿姨陪学生参加初级会计职称考试一次性通过，被网友称为“最牛陪考”。10月8日，北京青年报记者获悉，这名阿姨年近50岁，2017年通过自考获得了高中文凭，今年7月又拿下了成人大专文凭。去年，得知有学生因初级会计职称考试没通过沮丧时，为鼓励学生，她报名陪考，利用大半年业余时间看书、刷题、上网课，今年一次性通过了考试。

为鼓励学生报名陪考

年近50岁的宿管阿姨怎么会想到考会计初级职称呢？这还要从“陪考”说起。10月8日，裘阿姨告诉北青报记者，她在学生公寓当宿管，去年5月的会计初级职称考试过后，她发现一名同学心情不太好，接连几天都比较沮丧，就主动开口询问。原来，那名同学是因会计初级职称考试差一分没通过而情绪低落。“当时我就鼓励她，‘这有什么难的，只要用心复习明年一定可以过，不要灰心。’同学说，‘阿姨你也可以报名试试’，我当时就答应了说陪她一起考！”

会计初级职称考试要求报名者需要有高中学历，裘阿姨刚好也符合条件。裘阿姨称，她从2015年开始到浙江万里学院当宿管，很喜欢学校的学习环境和氛围，公司也很鼓励员工学习，在这样的条件下，原本只有初中文凭的她也下定了决心要提升自己的学历。“2017年，我就通过成人自考拿到了高中文凭，后来又报了成人大专的工商管理专业，今年7月份也拿下了大专文凭。我想用自己的行动告诉同学们，年龄和学历都不是问题，只要想做，就能成功！”

热心同学赠送备考资料

为了履行陪考的约定，去年11月，裘阿姨就报名会计初级职称考试了。她认真地戴起了老花镜，跟着同学一起看书、刷题、做笔记，利用下班时间上网课，把重点内容截图保存。一段时间下来，裘阿姨已经写了好几本笔记，手机里也存了好几百张网课截图笔记。今年8月底9月初，终于迎来了这场备战已久的考试，裘阿姨一次性通过了，成为同学们眼中的“学霸”阿姨。

当然，“学霸”阿姨也有遇到困难的时候。她告诉北青报记者，会计对她来说是完全陌生的学科，一开始学起来特别难。很多热心同学给她送来了自己用过的备考资料。“她们都很支持我，这个给我一点资料，那个送我一点，我再自己买一些复习材料和习题，这样就开始复习了。学生们还给我推荐了网上免费的公开课，我下班了就跟着网课学。”

去年寒假前，裘阿姨经常在学校和同学们一起学习，互相交流，有不懂的地方还能问同学。后来因为疫情，学生延迟返校，裘阿姨就在家一个人备考。

“模拟考没考过这么高分”

裘阿姨告诉北青报记者，因为疫情，原本在5月份的考试推迟到8月、9月，考题相比往年也进行了改革。

裘阿姨说，一起上网课的学生们考后也在讨论，今年的一些考题考查了冷门的知识点，而她跟着网课进行了系统的学习，复习的知识点很广。“我们的考试是机考，我平时对电脑操作不陌生，考前也有过两次模拟考。考前感觉经济法基础学起来容易一点，因为计算没有初级会计实务繁琐，但最后考试成绩出来，是初级会计实务分数高一点，76分，经济法基础是72分。不过这个成绩都比我模拟考分数高，我从没考过这么高的。”

谈及通过初级会计职称考试后是否考虑从事相关专业的工作，裘阿姨称，暂时没有这个打算。“我很喜欢现在的工作，对现在的公司和工作都很满意，我考大专、考初级会计也不是为了换工作。以前我们没有这个条件学习，现在有这个条件重新学习，就要活到老学到老。对此，公司领导也很支持。我们其他的后勤阿姨也都很上进，有的考了营养师，有的跟着中医学养生、理疗，只是大家学习的领域不一样。”

文/本报记者 戴幼卿

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