原标题：六十万辍学生劝返后的师资问题更要关注

近日，有媒体援引国新办新闻发布会的消息称，截至今年9月15日，全国辍学的学生已由去年的大约60万人降至目前的2419人。在原先60万的辍学生群体中，建档立卡的学生有20万，现在基本上都已返回学校。

发布会上还介绍了一个青海省的案例。青海某学生辍学，经了解其去了山东青岛。当地派出两名工作人员赶赴青岛劝返，结果该生已去往广东，于是工作人员一路南追，终于在广东一个饭店里找到了辍学学生，晓之以理、动之以情，最终将该生劝返回到青海上学。

在举国上下决胜教育脱贫攻坚战的进程中，上述情况恐怕不是孤案。在仅仅一年多的时间里，成功劝返60万名学生，任务是艰巨的，成就是巨大的。不过，劝返不是目的，劝返后，让辍学的孩子受到有质量的教育，才是目的。因此说，劝返只是万里长征的第一步，后面的“保学”任重而道远。

今年6月份，教育部等10部门发布《关于进一步加强控辍保学工作健全义务教育有保障长效机制的若干意见》。文件突出了几个重点问题的解决：一是切实解决因学习困难而辍学问题，二是切实解决因外出打工而辍学问题，三是切实解决因早婚早育而辍学问题，四是切实解决因信教而辍学问题。针对不同问题提出了不同的应对策略。但无论怎么应对，学生回到学校，进了校门，最终还是要靠老师来教，所以，师资问题是关键。

首先是60万学生短时间内集中劝返，教师的数量够不够？即使以最底线的生师比去衡量，这60万学生也至少需要3万至4万名教师。原有的教师存量足够吗？以四川凉山州为例，当地教师结构性缺编严重，连省内师范院校的实习生也被当作救命稻草。在这种情况下，如果通过整体协调各学段教师配置等仍然不足以解决问题，就必须考虑从外界引入足量的支教教师，哪怕是输血性的支援，也不能让因集中劝返而增加的学生没有老师，或者被迫重回“大班额”。

其次是针对60万情况复杂、基础普遍不好的劝返辍学学生，教师的“能”量够不够？对于这些情况各异、水平参差不齐的学生，教师能不能转变长期应试教育下的“效率”观念，秉持“爱生”理念，关注每一个孩子，尤其注意弱势群体，并熟练运用多种教育教学方式，对劝返辍学学生进行因材施教的有效教育？如果暂时不能，是否可以通过培训、研讨或者交流，给教师们赋能，让他们在教育这群“特殊”学生的过程中，转变自己的教育理念，锻炼自己的教育本领。相信这些一点也不比晓之以理、动之以情的劝返工作简单。

辍学学生劝返回来了，更重要的还在后头。他们绝不应在学校里挨到甚至混到毕业，而是应该真正接受有质量的教育，而这一切都只能依靠老师。也只有依靠足量而又有“能”量的好老师，劝返回来的孩子，才能真正拥有一个好的教育给予的美好结局。

（作者：肖罗，系教育研究者）

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