原标题：山里娃也能上好学——一位乡村教师的“十三五”

“唐老师唐老师，我们什么时候再上双师课呀？”新学期伊始，重庆市石柱土家族自治县中益乡小学的青年教师唐大鹏就开始为5G双师课堂做准备。看到他在调试设备，同学们围了过来，眼神里满是期待。

重庆市石柱土家族自治县中益乡小学的同学们在“5G双师课堂”上与重庆人和街小学的老师互动（2019年12月12日摄）。新华社记者王全超 摄

这是在重庆市石柱土家族自治县中益乡小学拍摄的“5G双师课堂”（2019年12月12日摄）。新华社记者 王全超 摄

2019年，重庆人和街小学与中益乡小学搭建了远程学习平台，5G技术将相隔200多公里的两所学校连接在一起：城里的特级教师在一头上课，由高清AI跟踪摄像头对动作进行实时智能识别和捕捉，呈现师生特写、教室全景和板书，另一头的老师负责线下辅助，学生远程同步上课，还能和老师直接互动。“山里的孩子不出校门就能与名师面对面，这在以前是想不到的。”唐大鹏说。

中益乡地处武陵山区，山高沟深、土地贫瘠，是重庆市18个深度贫困乡镇之一。2017年，“95后”唐大鹏从长江师范学院毕业后，来到中益乡小学成为一名乡村全科教师。短短三年间，他见证了许多个“想不到”。

重庆市石柱土家族自治县中益乡小学的同学们搬着小椅子前往操场观看文艺表演。当日，“我的中国梦——文化进万家”中国视协文艺志愿服务小分队走进中益乡小学，为师生们带来精彩的文艺表演（2019年12月12日摄）。新华社记者王全超 摄

“当时全校只有一栋五层教学楼还算像样，教师宿舍老旧，食堂又小又挤……”回忆起刚来学校报到的情景，唐大鹏说自己当时“心凉了一截”。

但变化很快到来。在扶贫配套资金支持下，中益乡小学启动改扩建工程，原先的水泥运动场地铺上了塑胶跑道，孩子们有了自己的足球场、篮球场和崭新的多功能活动室，40多名离校较远的学生还住进了明亮的新宿舍。同学们惊呼“学校变漂亮了”，老百姓也感叹学校是乡上最好的房子、最美的风景。

重庆市石柱土家族自治县中益乡小学的同学们在文艺演出现场与演员互动。当日，“我的中国梦——文化进万家”中国视协文艺志愿服务小分队走进中益乡小学，为师生们带来精彩的文艺表演（2019年12月12日摄）。新华社记者王全超 摄

校园换新颜，书声满山乡。过去这几年，在唐大鹏和同事们的一起努力下，中益乡小学的教学质量越来越好，各项指标名列前茅。村里的孩子们过去走不出大山沟，现在通过参加各种活动，有的去了重庆主城区，有的到过北京，开阔了视野，增长了见识，还捧回好几座奖杯。今年新冠肺炎疫情集中防控期间，老师辅导孩子们在家上起了网课，实现了“停课不停学”。

重庆市石柱土家族自治县中益乡小学学生在食堂排队打饭菜（2020年1月10日摄）。 新华社记者 王全超 摄

去年9月，唐大鹏被派到位于重庆主城区的南坪实验小学跟岗学习。一学期下来，他收获满满：“城里学校有很多教学方法和经验值得借鉴，我要把这些都带回来，再教给山里的孩子们。”

在他的策划下，新学期里，中益乡小学举行了隆重的少先队大队委换届活动，仪式感满满；学校还计划开辟一块菜地，让孩子们体验劳动和收获的快乐。“城里学校有的，我们山区学校一样可以有，让山里娃也能上好学！”唐大鹏说。（新华社记者柯高阳）

重庆市石柱土家族自治县中益乡小学的同学们在老师的带领下练习摆手舞（2020年1月10日摄）。 新华社记者 王全超 摄

(责编：郝孟佳、王政淇)