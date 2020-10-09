这些重要信息，请未就业高校毕业生收！

为拓宽未就业高校毕业生求职登记渠道，人力资源和社会保障部近日开通未就业高校毕业生求职登记小程序，为2020届未就业高校毕业生和往届未就业高校毕业生搭建方便快捷的就业服务对接平台。

据人社部相关负责人介绍，求职登记小程序在“高校毕业生就业服务平台”“中国公共招聘网”“中国国家人才网”“就业在线”，均设有登记入口，同时支持通过微信、支付宝等APP扫描二维码进行登记。

暂时还未就业的高校毕业生可通过上述渠道，在线登记个人情况、求职意向和就业服务需求。公共就业人才服务机构将与登记高校毕业生进行联系，根据需求提供有针对性的就业服务。

据了解，为向高校毕业生提供不间断常态化就业服务，人社部已于9月1日上线“高校毕业生就业服务平台”，整合全国服务资源，为高校毕业生和用人单位搭建起对接通道。

“就业在线”平台官网也于9月1日至10月30日推出高校毕业生就业服务专场活动，携手多家世界500强企业，助力高校毕业生精准、高质量就业。

第八届大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动同样正在进行中。这期间，人社部计划在部分高校较多的城市、就业压力大的三四线城市、“三区三州”深度贫困地区城市举办50场全国性或区域性巡回招聘会。整个专场活动将持续到11月15日。（记者姜琳）

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