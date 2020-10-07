原标题：这里的年轻人有个“书院梦”

提起播雅书院，在贵州的“国学圈”名气不小，它由几位90后年轻人自发创建。创始人石行2015年从贵州民族大学本科毕业后，琢磨着和几位热爱中华优秀传统文化的同伴下乡办书院。谈及初心，石行说：“通过学习习近平总书记关于推进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要论述，我看到创建新型书院大有可为。”

可是，这“书院梦”怎么圆？说来也巧，满腔热忱的年轻人遇上了钟爱传统文化的贵阳市花溪区天鹅村村民。他们将自家依山傍水的宅基地，以资源入股的方式加入书院。就这样，播雅书院在青山绿水间渐渐成型，各种活动纷纷开展，参与的群众越来越多。

“江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北……”每逢节假日，古诗词诵唱声就会从播雅书院传出。社区居民和中小学生在志愿者老师带领下吟诵着，一首质朴古拙的《汉乐府·江南》就这样从线装书上缓缓流入诵唱者的心田。

花溪区自然环境优美，人文底蕴深厚。近年来在这里兴建的贵阳孔学堂，更是贵州省委省政府主导的、对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展的中心，引起学界瞩目，成为贵州文化建设的一道风景。在孔学堂的带动下，花溪区陆续建起了青岩书院、播雅书院、茫父书院、孔子书院、菊林书院等民间书院，创办者既有退休老干部、老教师，也有初入职场的年轻人，还有来自各行各业的志愿者。利用周末假期，一起吟诵经典、研习文化，围绕社会主义核心价值观培养德行，成为一种喜闻乐见的社会教育新形态。

播雅书院汇聚了一批文化教育界专家学者和优秀大学毕业生，探索出“乡村三变+传统书院+活态博物馆+研学基地”的发展路径，吸纳并鼓励村民入股，既可以让农民群众分享固定分红，还能通过书院用工、茶艺、文艺表演、民俗特色店铺、生态餐厅等带动就业，完成了“资源变资产、资金变股金、农民变全域旅游文化从业者”的“乡村三变”。

播雅书院的文化公益课不仅教社区群众诗词歌赋，还有专门的菜园留给居民自己种蔬菜，志愿者教师与社区居民一起下厨房，淘米煮饭、洗菜下锅，自食其力、耕读养德。他们还引进贵州智慧旅游产业联盟的文旅企业发展乡村产业，培育出天然无公害高品质的红花稻，通过提升农业附加值有效推动了当地经济社会发展。

目前，贵州省农业农村厅、贵阳市教育局等部门已将部分乡村振兴、社区文化建设的单体项目，以“政府购买服务”方式，交给像播雅书院这样资质良好、执行力强的民间书院来完成。书院也以此为契机，主动和省社科联等部门合作，进一步提升和规范书院的各项公益活动。

建好一个书院，传承一方文脉，培养一群文化传承人，解决一部分乡村就业，德润一方民众，带动一地和谐发展的愿景，正在像石行这样的年轻人手中实现，他们的“书院梦”也为乡村振兴注入一份文化驱动力。

(责编：陈羽、杨光宇)