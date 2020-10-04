人民网>>教育

海淀名校入驻“回天” 32个教育项目完成近半

2020年10月04日10:04  来源：北京青年报
 
原标题：“三年行动”将收官喜见“睡城”被唤醒

　　清华附小昌平学校天通苑校区的学生校服与清华附小本部一样 摄影/本报记者 郝羿

　　一批新学校陆续获批并开建，家门口的城市森林公园正式开放，养老短板得到提升……2018年8月，《优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划》（以下简称“回天三年行动计划”）发布，学校、医院、道路交通等项目渐次落地。两年多过去，回天地区的堵点陆续通了，环境日渐美了，服务逐步强了，百姓的心气儿也顺了，曾经的“睡城”如今正焕发新的生机。北京青年报记者从北京市发改委了解到，今年作为“回天三年行动计划”的收官之年，再增补回龙观人民法庭、龙域体育公园、天通里下沉广场和公园绿地微提升等项目，重点实施76个项目。

　　教育

　　海淀名校入驻“回天”

　　32个教育项目完成近半

　　去年，清华附小昌平幼儿园正式对外招生，天通苑南街道中心幼儿园、东方剑桥天通东苑幼儿园等12所普惠幼儿园移交使用，每月保教费用由平均3000元左右降至千元以下；清华附小昌平学校天通苑校区（北校区）去年也已建成并开学，现有教学班12个，今年招生270人；人大附中正式进驻“回天”，人大附中昌平学校一期校园今年开学季已正式开启……如今，“在家门口就有好学上”在回天地区已经成为现实。

　　“往年一到开学季，年轻人总是携家带口告别天通苑。今年开学不但没人搬家，反而还有好几位老邻居回来了……”今年开学季，一位住在溪城珑原社区的学生家长对北青报记者感慨道。事实上，“回天”地区还有一大批教育项目即将“上马”：昌平区七里渠两地块规划幼儿园、和谐家园东侧规划幼儿园建设工程项目建议书均已获批；七里渠学校（30班高中及27班九年一贯制）项目建议书已获批，预计2021年完工，建成后将有效补充区域基础教育学位；紫金新干线学校二期建设工程项目建议书也已获批，学校建成后将与紫金新干线学校一期合并，由中国人民大学附属中学承办……

　　目前，首都师范大学附属回龙观育新学校实验楼及配套工程、领秀慧谷小区西侧幼儿园建设工程也都在紧锣密鼓地建设中。市发改委相关负责人介绍，“回天三年行动计划”共安排实施117个项目，其中教育项目32个，总投资约23.1亿元，包括幼儿园20个、中小学12个。截至目前，32个项目中已完成14个、在建16个、待开工2个，完成新增幼儿园学位4020个，小学学位1680个，中学学位360个。

　　绿化

　　上千亩城市森林公园假期开放

　　市民在家门口赏绿

　　枝繁叶茂的树木，遍地盛开的花朵，宽敞的儿童轮滑区，有趣的彩色游乐区……定位为城市森林公园的贺新公园，是北中轴绿楔的重要组成部分。贺新公园东至东小口森林公园，南至东小口沟巡河路，西至建材城东侧路，北至地铁13号线，总占地面积约1060亩，于2019年7月开工建设，今年10月1日正式开园，在这个假期让“回天”人民感受到了家门口别样的美丽。

　　除了贺新公园，今年7月开园的回天地区“网红”东小口城市休闲公园也是人流不断。这座公园位于天通苑、西三旗、回龙观之间，与已建成的东小口森林公园等连在一起，形成了面积达6000亩的大型公园绿地系统，相当于5个景山公园。而在东小口城市休闲公园不远处，去年开园的回龙观体育文化公园北区，也成为周边居民打球、跑步、遛弯儿的好去处……

　　在回龙观体育文化公园南边，文化馆、图书馆、剧场、体育馆等一批文体场馆已经开建；重新改建的天通苑体育馆也于8月底对外开放，并带来了天通苑地区首个室内标准游泳池……除此之外，回天地区养老资源的不足，也随着今年8月昌平区乐心苑颐养中心的营业被填补，这处占地面积约5400平方米的颐养中心可提供100张床位，并设有花园、室外运动康复区、书画室、上网室、娱乐活动室等，能够很好地满足区域养老需求。

　　基建

　　今年重点推进76个项目

　　回天117个项目将全开工

　　为了更扎实地推进“回天三年行动计划”的各项任务和项目实施，市发改委专门下发通知，列出今年将推动建设的“硬核”待办事项：重点推进实施76个项目，其中61个为续建项目复工，15个为新建项目开工。新建项目中，天通中苑10个地下车库、北苑路北延、公园绿地微提升等3个项目已开工；太平庄中街、龙域体育公园等12个项目确保年底前开工。

　　分领域来看，今年76个重点项目包含教育项目18个，医疗卫生项目4个，文化体育设施2个，养老等福利设施2个，交通基础设施22个，市政基础设施15个，园林绿化项目9个，社会管理设施4个。值得一提的是，随着剩余新建项目的开工，“回天三年行动计划”的117个项目将实现全部开工建设。

　　各个建设项目积极推进的同时，作为基层社区治理探索形成的一大共建共治共享的创新模式，“回天有我”同样成效显著。北青报记者从市发改委获悉，对于居民向12345市民服务热线反映的诉求，回天地区各镇街响应率均达100%。以今年6月份为例，各镇街诉求办理情况综合平均分达到95.42。 本组文/本报记者 林艳

　　现场

　　新校区“软硬兼施” 尤其注重体育素养

　　“孩子一直和我说没见过这么大的操场，特别兴奋！”今年9月1日开学首日，站在清华附小昌平学校天通苑校区的操场上，一年级学生家长代表黄庭兴奋地对北青报记者表示，他对于学校的软硬件设施都很满意，对体育核心课程尤为满意，“我也是清华大学毕业的，清华大学的马约翰体育精神大家都很熟悉，像我上学的时候男生要考3000米，这在高校中可能也是第一家，所以孩子学校对体育课程的重视我们也觉得很好。”

　　正如家长的描述，新入驻回天地区的清华附小昌平学校天通苑校区，为家长和孩子们带来了全新的体验。北青报记者当日在现场看到，天通苑校区的学生们上身都穿着清华附小统一的紫丁颜色衬衣，女生们的下装是精致的灰格小礼服裙，男生则是利落的灰色运动短裤。学校灰墙红窗相间的建筑上写着“成志教育，照耀一生”八个大字，这里俨然与清华附小本部风格一致。

　　学校的硬件配备规格也与清华附小本部相当，各类专业教室已有12间，图书馆、创客空间、德育展览空间、公共教学用房一应俱全。在师资力量方面，清华附小昌平学校由清华附小本部共抽调了10多名专业的骨干教师，并招聘了一部分优秀大学毕业生，以提升教师队伍质量。“老师们水平也很高，讲的内容让家长都受益匪浅，包括怎么和孩子交流、怎么揣摩他们的心理，我们都有所收获……”黄庭说。

　　“这所学校与清华附小属于真正的一体化办学，学校所有管理、教研及科研岗位，均由本部派出。” 清华附小昌平学校副校长王君告诉北青报记者，与清华附小本部一样，该校也尤其重视学生的体育素养与健康发展，比如今年一开学，清华附小昌平学校的孩子们就将享受到游泳课程，“在未来的学习中，孩子们每周都会有一天的体育自主选修课。”（林艳）

(责编：温璐、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved