原标题：“三年行动”将收官喜见“睡城”被唤醒

清华附小昌平学校天通苑校区的学生校服与清华附小本部一样 摄影/本报记者 郝羿

一批新学校陆续获批并开建，家门口的城市森林公园正式开放，养老短板得到提升……2018年8月，《优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划》（以下简称“回天三年行动计划”）发布，学校、医院、道路交通等项目渐次落地。两年多过去，回天地区的堵点陆续通了，环境日渐美了，服务逐步强了，百姓的心气儿也顺了，曾经的“睡城”如今正焕发新的生机。北京青年报记者从北京市发改委了解到，今年作为“回天三年行动计划”的收官之年，再增补回龙观人民法庭、龙域体育公园、天通里下沉广场和公园绿地微提升等项目，重点实施76个项目。

教育

海淀名校入驻“回天”

32个教育项目完成近半

去年，清华附小昌平幼儿园正式对外招生，天通苑南街道中心幼儿园、东方剑桥天通东苑幼儿园等12所普惠幼儿园移交使用，每月保教费用由平均3000元左右降至千元以下；清华附小昌平学校天通苑校区（北校区）去年也已建成并开学，现有教学班12个，今年招生270人；人大附中正式进驻“回天”，人大附中昌平学校一期校园今年开学季已正式开启……如今，“在家门口就有好学上”在回天地区已经成为现实。

“往年一到开学季，年轻人总是携家带口告别天通苑。今年开学不但没人搬家，反而还有好几位老邻居回来了……”今年开学季，一位住在溪城珑原社区的学生家长对北青报记者感慨道。事实上，“回天”地区还有一大批教育项目即将“上马”：昌平区七里渠两地块规划幼儿园、和谐家园东侧规划幼儿园建设工程项目建议书均已获批；七里渠学校（30班高中及27班九年一贯制）项目建议书已获批，预计2021年完工，建成后将有效补充区域基础教育学位；紫金新干线学校二期建设工程项目建议书也已获批，学校建成后将与紫金新干线学校一期合并，由中国人民大学附属中学承办……

目前，首都师范大学附属回龙观育新学校实验楼及配套工程、领秀慧谷小区西侧幼儿园建设工程也都在紧锣密鼓地建设中。市发改委相关负责人介绍，“回天三年行动计划”共安排实施117个项目，其中教育项目32个，总投资约23.1亿元，包括幼儿园20个、中小学12个。截至目前，32个项目中已完成14个、在建16个、待开工2个，完成新增幼儿园学位4020个，小学学位1680个，中学学位360个。

绿化

上千亩城市森林公园假期开放

市民在家门口赏绿

枝繁叶茂的树木，遍地盛开的花朵，宽敞的儿童轮滑区，有趣的彩色游乐区……定位为城市森林公园的贺新公园，是北中轴绿楔的重要组成部分。贺新公园东至东小口森林公园，南至东小口沟巡河路，西至建材城东侧路，北至地铁13号线，总占地面积约1060亩，于2019年7月开工建设，今年10月1日正式开园，在这个假期让“回天”人民感受到了家门口别样的美丽。

除了贺新公园，今年7月开园的回天地区“网红”东小口城市休闲公园也是人流不断。这座公园位于天通苑、西三旗、回龙观之间，与已建成的东小口森林公园等连在一起，形成了面积达6000亩的大型公园绿地系统，相当于5个景山公园。而在东小口城市休闲公园不远处，去年开园的回龙观体育文化公园北区，也成为周边居民打球、跑步、遛弯儿的好去处……

在回龙观体育文化公园南边，文化馆、图书馆、剧场、体育馆等一批文体场馆已经开建；重新改建的天通苑体育馆也于8月底对外开放，并带来了天通苑地区首个室内标准游泳池……除此之外，回天地区养老资源的不足，也随着今年8月昌平区乐心苑颐养中心的营业被填补，这处占地面积约5400平方米的颐养中心可提供100张床位，并设有花园、室外运动康复区、书画室、上网室、娱乐活动室等，能够很好地满足区域养老需求。

基建

今年重点推进76个项目

回天117个项目将全开工

为了更扎实地推进“回天三年行动计划”的各项任务和项目实施，市发改委专门下发通知，列出今年将推动建设的“硬核”待办事项：重点推进实施76个项目，其中61个为续建项目复工，15个为新建项目开工。新建项目中，天通中苑10个地下车库、北苑路北延、公园绿地微提升等3个项目已开工；太平庄中街、龙域体育公园等12个项目确保年底前开工。

分领域来看，今年76个重点项目包含教育项目18个，医疗卫生项目4个，文化体育设施2个，养老等福利设施2个，交通基础设施22个，市政基础设施15个，园林绿化项目9个，社会管理设施4个。值得一提的是，随着剩余新建项目的开工，“回天三年行动计划”的117个项目将实现全部开工建设。

各个建设项目积极推进的同时，作为基层社区治理探索形成的一大共建共治共享的创新模式，“回天有我”同样成效显著。北青报记者从市发改委获悉，对于居民向12345市民服务热线反映的诉求，回天地区各镇街响应率均达100%。以今年6月份为例，各镇街诉求办理情况综合平均分达到95.42。 本组文/本报记者 林艳

现场

新校区“软硬兼施” 尤其注重体育素养

“孩子一直和我说没见过这么大的操场，特别兴奋！”今年9月1日开学首日，站在清华附小昌平学校天通苑校区的操场上，一年级学生家长代表黄庭兴奋地对北青报记者表示，他对于学校的软硬件设施都很满意，对体育核心课程尤为满意，“我也是清华大学毕业的，清华大学的马约翰体育精神大家都很熟悉，像我上学的时候男生要考3000米，这在高校中可能也是第一家，所以孩子学校对体育课程的重视我们也觉得很好。”

正如家长的描述，新入驻回天地区的清华附小昌平学校天通苑校区，为家长和孩子们带来了全新的体验。北青报记者当日在现场看到，天通苑校区的学生们上身都穿着清华附小统一的紫丁颜色衬衣，女生们的下装是精致的灰格小礼服裙，男生则是利落的灰色运动短裤。学校灰墙红窗相间的建筑上写着“成志教育，照耀一生”八个大字，这里俨然与清华附小本部风格一致。

学校的硬件配备规格也与清华附小本部相当，各类专业教室已有12间，图书馆、创客空间、德育展览空间、公共教学用房一应俱全。在师资力量方面，清华附小昌平学校由清华附小本部共抽调了10多名专业的骨干教师，并招聘了一部分优秀大学毕业生，以提升教师队伍质量。“老师们水平也很高，讲的内容让家长都受益匪浅，包括怎么和孩子交流、怎么揣摩他们的心理，我们都有所收获……”黄庭说。

“这所学校与清华附小属于真正的一体化办学，学校所有管理、教研及科研岗位，均由本部派出。” 清华附小昌平学校副校长王君告诉北青报记者，与清华附小本部一样，该校也尤其重视学生的体育素养与健康发展，比如今年一开学，清华附小昌平学校的孩子们就将享受到游泳课程，“在未来的学习中，孩子们每周都会有一天的体育自主选修课。”（林艳）

(责编：温璐、杨光宇)