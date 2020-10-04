原标题：辽东学院：大学食堂自选称重 节俭已成新风尚

“有热菜、小菜、水果等近40个品种，我们可选余地大，根据自身食量就能更好做到光盘。”辽东学院2017级管理学院学生刘雅男表示，自助选餐、自选称重模式在食堂全面推广后，受到大学生的普遍欢迎，这种模式为“每次少取、多次取餐”提供了便利，让节约粮食更加容易操作。

学生们进入自选区，按照指示标识在入口拿好餐具，根据自己的喜好，自行选择食品。选餐结束后，在出口处通过公平秤称重结算，重量精确到克。其中副食1.4元/50g的价格结算，主食0.3元/50g的价格结算。学校后勤服务总公司负责人告诉记者，在传统窗口出售主食时，工作人员也会根据学生的要求调整分量，不够吃还可以再次免费添加。

学校还建立了学生代表定期与后勤人员交流制度。根据学生们提出的合理建议，在制作馒头、切配水果时缩小单品重量，制作100g和50g两种馒头，切配小块的水果，从每一个细节避免浪费。同时，邀请学生们到食堂制作间参观，推出“妈妈的味道”等家乡菜制作互动活动，培养大学生的节俭意识。学校第一食堂负责人告诉记者，以前餐余垃圾大概四大桶，改成自选之后变成了一桶，且大多是麻辣烫、砂锅、拉面的汤汤水水，基本做到了光盘。

秋季开学后，辽东学院掀起了“厉行节约、反对浪费”的热潮。学校第一时间向全校发出倡议，各个食堂竖立起“倡导节约生活，共建绿色校园”签名板。该校还制作了节约粮食公益视频在全校播放，并组织开展线上勤俭节约美德课，从中华民族传统美德入手，鼓励大家积极践行“厉行节约、反对浪费”的社会风尚。

“餐桌文明是校园文明的重要体现，学校在教育宣传和机制建设上做了一些工作，取得了较好效果。”辽东学院党委书记周立说，学校将进一步建立健全制度体系，从节约每一粒粮食、每一度电、每一滴水到勤俭节约办教育，把节约资源的绿色发展理念贯穿到学校办学的各个环节。（本报记者 刘勇）

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