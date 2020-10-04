面临高三首次月考 做好复习计划最重要

开学准备

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我是一名高三学生，马上就要面临首次高三月考了，心里好紧张。怎样才能够让自己安心，从首次月考中有收获呢？

专家观点

北京五中高三班主任朱群英：面对即将到来的高三首次月考，首先在考前要用平常心对待，就像平时的每一次小测验一样，要相信自己认真准备了，肯定能考出真实水平。还要做好复习计划，从现在到高考有许多需要完成的事情，但这绝不是在一天两天里能完成的，整理出所有你想要完成的事情，分成几个月来完成，然后最近的一个月里的任务分成4周，再把最近一周里的分成7天，这样每天能完成自己计划的内容，按部就班复习就会让自己安心。但需要注意的是，制订计划主要是为了对自己的学习有个指导作用，而不是给自己上一个枷锁，计划也可以根据自己的学习情况实时调整。

同时，自己觉得有些焦虑时，不用跟自己说我很焦虑，需要调整。适度焦虑可以有，与其想着让自己不焦虑了再去学习，不如就去看看自己计划里的事有哪些是不用特别专注就可以完成的，先去完成这些事，当你的精力放在做事上的时候，焦虑自然就得到了缓解。如果还没有列好计划，也可以找一张白纸，在上面写上你想要复习学科的任意一个能想到的概念（定理、公式、现象、词语等知识点），然后再继续写出由这个知识点联想到的其他的知识点，一则可以帮助你缓解焦虑的情绪，二则练习了你的知识提取过程，经常练习能让你答题速度变快。

此外，考试期间记得考一科忘一科，不要去跟同学对答案，无论上一科考得好与不好，沉浸其中都会给下一科带来一定程度的影响。自己要了解到，到高考之前还有很多次的机会可以去练习这一点，一定要把握好，不纠结于已经完成的考试，认真准备下一科考试，让自己着眼于能够做的事情而不是改变不了的事实。

在所有学科考试都已经完成之后，自己可以分析每一个学科的答题情况，把前面考试时不确定的，没有时间去做的题重新再做一遍，看看你在放松状态下能否完成，从而确定是知识点的问题还是应考心理的问题。准确诊断有利于接下来计划的调整，任何没有对自己准确诊断的计划都是无效的计划，往往容易让自己陷入伪勤奋状态。

请记住，对于一艘没有航向的船而言，任何的风向都是逆风。考试在它结束的那一刻起，就已经是过去式了。对于平时的每一次考试来说，卷面都一定比分数更重要，纠结于分数而忽视对卷面的分析绝对是本末倒置的行为，徒增无效的焦虑而已。不看绝对分数，看相对位置，主要看看自己此次考试的相对位置如何，跟自己的预期有没有差距？有多大差距？为了达到自己的预期位置，需要付出哪些努力？每个学科的发展空间有多大？最近发展区是哪里？如果你自己分析不出来的话，可以找相应的任课老师聊一聊，获得一些科学的建议。 文/本报记者 武文娟

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(责编：牛镛)