人民网>>教育

孩子教育不能拿“付钱”当“付出”

2020年10月01日09:31  来源：光明日报
 

一段时间以来，孩子因与家长沟通不畅而自杀自残的消息时常见诸报端，引起社会对少年儿童心理健康的重视，也为家长反思自身教育方式敲响了警钟。事实上，一些家长对孩子物质上舍得投入，自认为对孩子“付出”很多，却恰恰忽略了对孩子的教育。

尽可能为孩子提供优厚的物质条件，是一些家庭特别是城市家庭在子女教育上的普遍做法。一些家长忙于工作，无暇陪伴孩子，为了弥补心中的愧疚，便在物质上加倍地补偿孩子，希望通过物质奖励补偿对孩子教育的亏欠，其效果却适得其反。一些孩子的学业表现与家长心理上有距离，有的甚至酿成悲剧。不久前，武汉市某中学一学生因玩扑克被请家长，在挨了母亲几记耳光之后，从楼上跳下，结束了自己14岁的生命。类似的案例既暴露出孩子心理上的脆弱，也暴露出一些家长的共同困惑。

单纯物质上的保障，并不能代替家庭成员的有效沟通，更不是真正有效的家庭教育。这也是一些家长认为自己明明很爱孩子，但孩子却不领情的原因所在。对待少年儿童的教育，家长不能简单地把“付钱”当成“付出”，纵然家长为了孩子的教育，动辄可以将几百万、上千万元资金投向学区房，可以将几十万元资金投向兴趣班，也无法弥补亲子关系上“没有时间”、重说教而少沟通、重批评教育而少平等交流所带来的“心理裂痕”。

少年儿童的成长有其自身规律，一个人从出生到融入社会，如何建立对事物的认知、对价值的判断，是一个不断与外界信息交流反馈的长期过程，作为孩子的“第一任教师”，家长的教育引导不可缺席。应该说，在物质生活已经相当丰富的今天，孩子们的物质生活条件远比父辈优厚，可是由于信息爆炸、观念多元、竞争激烈，今天的孩子所面临的社会压力一点也不亚于父辈。来自家长物质上的付出效果呈现边际递减效应，心理上的正向引导却面临短缺。

相比于“物质抚养”，对孩子的“心理关怀”对家长的要求更高。现实生活当中，很多家长不去摸索孩子的心理成熟规律，不去寻找科学的教育方法，不愿意在这方面花费精力，一些人甚至还奉行“棍棒底下出孝子”的陈旧观念，依着“我们当年就这样”的思维惯性，以为物质上满足了孩子，就可以对孩子指手画脚，这自然不能了解孩子真正的心理需要。

实现良好的“心理抚养”，基础前提是构建良好的亲子关系。归根结底就是六个字：第一是“尊重”，一些家长感慨孩子早早地出现叛逆，却不知作为有意识的生命个体，少年儿童也需要在家庭生活和社会交往中维护自身尊严；第二是“信任”，有效建立与家庭成员、老师、伙伴的信任，对孩子养成稳定的心理具有重要意义；第三是“沟通”，教育绝不是单向的灌输，而是双向的平等对话、良好沟通，是潜移默化的言传身教。培养孩子健康的体魄、健全的人格，是衡量家长教育成功与否的根本所在。（作者：济兼，系媒体评论员）

(责编：王欲然、马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved