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中秋节冷知识：曾是果子节、结账日、狂欢夜

2020年10月01日09:28  来源：中国新闻网
 

又是一年中秋节。千家万户团团圆圆，与亲朋好友相聚，温馨又富有人情味儿。

在中国，它是广受欢迎的传统节日，历史悠久。比如，过去在唐代的长安一带，中秋赏月的风俗十分流行，许多文人的名篇中都有咏月的佳句。

不过，抛开吃月饼、赏月赏菊花等耳熟能详的习俗，有关中秋节的一些“知识点”颇为冷门。它有很多“昵称”，在宋代，也是庆祝团圆、尽情欢乐的“不眠之夜”。

中秋节的由来

关于中秋节的起源，有各种不同说法。

例如，有一种说法是，它起源于古代帝王的祭祀活动，“天子春朝日，秋夕月”，夕月就是“祭月”。后来贵族官吏和文人学士也相继仿效，逐步传到民间。

也有的说法认为，中秋节起源和农业生产有关。时至秋天，各种农作物陆续成熟，人们便想着在某一天庆贺丰收，慢慢地中秋便成了节日。

八月节、团圆节……这些也是中秋节的昵称

作为一个历史悠久的节日，中秋节其实还有其他很多名字。比如说，从日期来看，因为这节日在农历八月十五，所以称“八月节”、“八月半”。

一轮圆月，更是中秋节的标志。中秋节的很多习俗活动也围绕着“月”来进行，所以俗称“月节”“月夕”“月亮节”“团圆节”等。

明代刘侗等撰写的《帝京景物略》中说：“八月十五祭月，其饼必圆，分瓜必牙错，瓣刻如莲花。……其有妇归宁者，是日必返夫家，曰团圆节也”。

从时间来说，中秋节正处在仲秋时节，各种瓜果成熟上市，因此也有人叫它“果子节”。

哪些神话传说与这个节日有关？

围绕着中秋节，也有许多很有趣的神话传说。

比较有代表性的，是“嫦娥奔月成仙”。相传，后羿得到一包“不死药”，结果被一个叫逄蒙的人惦记上了，趁后羿不在家来威逼其妻嫦娥。嫦娥不得已吞下“不死药”，飞到月宫。

后来，老百姓纷纷在月下摆设香案，向嫦娥祈求吉祥平安。中秋节拜月的风俗渐渐流传开来。

在月宫中有一只玉兔，据说当时被嫦娥一起带到月宫，制作长生不老的灵药。

“超级大月饼”古已有之

说到中秋节，就不能不提到月饼。现在的月饼有各种创意和花样，从个头上来讲，经常能发现巨型月饼。在古代，也有尺寸颇大的“超级月饼”。

“月饼”一词在南宋吴自牧的《梦梁录》中可见，但那时仅是一种点心食品而已。到后来人们逐渐把赏月与月饼结合在一起，寓意家人团圆。

《帝京景物略》称：“八月十五祭月，其祭果饼必圆。”而且，这个时候的月饼个头也不小，“饼有径二尺者”，相当可观。

“拜月”也有仪式感

某种程度上，中秋节其实是秋季时令习俗的综合。对月亮的朝拜仪式自周朝开始岁时化。

民俗专家萧放表示，拜月是对“月神”的崇拜活动，宋代以后开始流行。拜月仪式大体上是在八月十五晚上，在家或户外设月神牌位，摆上供品如瓜果、月饼等，然后叩拜，祈求福佑。

他提到，唐代尚未见拜月习俗。宋代之时，男女拜月各有不同需求：男子希望科举有好功名，女子则祈求拥有美丽容颜。随着时代演进，明清以后才有“男不拜月，女不祭灶”的说法。

燃灯以助月色

中秋之夜，有燃灯以助月色的风俗，如“灯烛华灿，竟夕乃止”。

北宋《武林旧事》中记载过有关“中秋”节俗，其中有将“一点红”羊皮小水灯放入江中漂流玩耍的活动。它们浮满水面，灿烂如繁星。

而江南一带有制灯船的节俗。此外，有文章说：“广东张灯最盛，各家于节前十几天，就用竹条扎灯笼。做果品、鸟兽、鱼虫形及‘庆贺中秋’等字样……”

这么看来，赏灯可能并不只是元宵节的专利。

狂欢去！这是宋代的“不眠之夜”

拜月之外，人们也乐得在中秋节赏月。尤其文人雅士，此时赏月作诗，别有意趣。

宋朝的中秋节是一个世俗狂欢的节日。往往八月十五还没到，街上许多店铺开始售卖新酿的美酒，人们争相登楼赏月，酌酒高歌。中秋夜，例行的宵禁也被取消，夜市通宵营业，赏月游人络绎不绝。

大文豪苏轼的名作《水调歌头·明月几时有》，开篇序言就说得很明白，“丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇兼怀子由”。

所以，也有人戏称宋代的中秋夜是“不眠之夜”。

也是“结账日”

在古代，中秋还是某些行业店铺算账盘点、给员工结算工资的日子。

《历代社会风俗事物考》中提到，“凡钱债至五月节、八月节，必清结，谓之节关，而中秋视端午尤重。”就是说，有欠别人钱财的，这个时候也应该还上欠款。

总的说来，中秋节的种种习俗，无论是赏花灯、猜灯谜，还是观潮、舞火龙，许多节俗都有十分古老的渊源。

中秋节时圆圆的月饼、月亮，对应了人间团圆，其中蕴含的是人们对故乡、亲人的思念之情，也有期盼未来平安顺遂的美好心愿。 (记者 上官云)

(责编：王欲然、马昌)
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