“双节”期间学校师生员工非必要不离京

今天是“十一”假期的第一天。在昨天上午召开的北京市第167场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫健委、市商务局、市文旅局、市市场监管局、市疾控中心等多部门发布假期疫情防控举措和健康提示。北京青年报记者从会上了解到，近期本市已将旅游景区、演出场所接待量调至75%，市民和游客游览本市公园、景区等需提前预约。“双节”期间，出入境旅游业务暂不恢复，不接受14天内来自国内中高风险地区人员和入境人员入住酒店和乡村民宿或进入公园、景区游览。

严防疫情输入风险

重点筛查各口岸入境进京人员

在昨日上午的发布会上，市卫健委一级巡视员、新闻发言人高小俊介绍，当前，全球仍处于新冠大流行阶段，境外输入风险随时存在，不排除由病例或者污染物品输入导致本地传播的可能。同时，秋冬季是呼吸道疾病高发季节，存在新冠疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。为有效应对“双节”期间因人员流动性、聚集性增加和境外输入可能出现的疫情反弹风险，引导广大市民有序出游、平安过节，本市已经部署了多项工作。

高小俊介绍，在把好进出京关口、严防疫情输入风险方面，本市将对进出京人员、车辆开展实时监测，及时发布群众出行指引。对风险人员持续开展监测预警，重点筛查经各口岸入境进京人员。民航、铁路、公路客运等部门科学调配运力、动态调控流量，适当控制客座率，严格落实登机登车前和途中的相关防疫措施。继续做好首都机场口岸每日入境人员规模监测调控。加强进京物流通道联防联控，全面监测冷链食品运输企业、人员、车辆。在社区常态化防控方面，也将继续落实核验、登记等措施。

对人员密集区将适时限流

老师和学生非必要不出京

高小俊说，“十一”假期北京将严格落实旅游景区、机场车站、交通枢纽等人流密集区域以及商场超市、批发市场等经营场所疫情防控措施，根据人流量适时采取限流措施，做好环境消杀。同时，加强对冰冻类、冰鲜类食品仓储、运输等湿冷场所的风险防控，严格落实人员进出管理、个人防护、消毒等措施。

此外，酒店、宾馆落实入住人员健康监测制度；按75%限流开放演出场所、娱乐场所、电影院，市、区两级图书馆、博物馆等室内公共场所按照防控指引要求做好接待服务，落实分时段预约限流等措施，加强会展、演出等分时段预约、有序排队和场内外客流疏导。

在等级旅游景区、商业街、网红打卡地等人流易聚集的区域、点位等高风险点将加强排查。各级各类学校坚持现有防控措施不变，本市教育系统师生员工坚持非必要不离京，确需离京的，严格履行报备程序，并做好每日健康监测，及时报告异常情况。

游览公园景区应提前预约

出入境游业务暂时不恢复

在假期旅游方面，市文旅局一级巡视员周卫民介绍，文旅部前期恢复了跨省区市旅游团队业务，近期又将旅游景区接待量由不超过50%调至75%。游客国庆、中秋“双节”期间出游需求增加，全市将采取疫情防控、安全管控、旅游市场秩序整治等十二项措施。周卫民强调，要严格落实限量、预约、错峰，各文旅接待单位严格限量管理、强化分时预约、实现错峰服务。市民和游客游览本市公园、景区、入住乡村民宿、进入图书馆或参观博物馆、美术馆需提前预约，未预约、勿前往。

“双节”期间，全市旅行社及在线旅游企业不接待国内中、高风险地区旅游团队来京旅游，不开展赴京外中、高风险地区的团队旅游及“机票+酒店”业务，不开展赴京外汛情严重区域的团队旅游业务。出入境旅游业务暂不恢复。不接受14天内来自国内中高风险地区人员和入境人员入住酒店和乡村民宿或进入公园、景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需“健康宝”显示未见异常。

医疗机构加强监测8种症状

免费流感疫苗采购增两成

在医疗保障方面，高小俊介绍，本市持续加强早期监测预警，将新冠肺炎、流感纳入常规监测，及时掌握病原体变化。加强各医疗机构发热、腹泻等8种症状监测，对发热患者严格落实“1+3”筛查措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。做好应急队伍、物资、车辆等准备，推进三级综合医院、区域医疗中心和疾控中心装备1小时内核酸快检设备。遇有突发公共卫生事件，立即启动应急响应。

高小俊介绍，目前全市核酸检测实验室已达229所，日检测能力52万份。同时，确定了地坛医院、佑安医院、解放军总医院第五医学中心、中日友好医院、北京小汤山医院为市级定点和后备救治医院。

值得一提的是，本市已于9月25日启动自费流感疫苗接种，免费流感疫苗接种将于10月中旬启动。因疫情防控需要，今年疫苗接种工作全部实施预约接种，本市已在医疗卫生机构中设立了446家免费流感疫苗接种点和480家自费流感疫苗接种点，市卫健委已发布疫苗接种点导航电子地图，市民可就近预约接种。

据高小俊介绍，今年本市采购免费流感疫苗较2019年增加了21%，自费疫苗采购量是去年接种人数的2.1倍，目前疫苗供应充足，截至9月28日，全市累计接种4.9万剂次。

生活必需品市场供应充足

文旅及消费活动丰富多彩

在本市生活必需品市场供应方面 ，北京市商务局副局长、新闻发言人刘梅英介绍，目前本市蔬菜、粮油等生活必需品市场货源充足，供应稳定。

刘梅英透露，近一周（9月23日至9月29日），本市7家批发市场蔬菜日均上市量17863吨，周环比增长29.4%。其中，新发地批发市场蔬菜上市量由9月21日的8050吨增加至9月29日的13100吨；近一周日均上市量11057吨，周环比增长56.9%，近三日每日蔬菜上市量均保持在11000吨以上。此外，猪肉、牛羊肉、鸡蛋交易量均有所增加，市场运行稳定。目前，本市粮油、蔬菜、猪肉、鸡蛋等生活必需品政府储备能够满足应急供应需求。

“十一”假期，丰富多彩的文旅活动和促销活动也将给北京市民带来一场消费盛宴。周卫民介绍，全市将开展四大系列1200多场文旅活动，突出文旅深度融合、线上线下联动、致敬抗疫英雄等特点，包括792场欢度“双节”群众文化系列活动、436场佳作好戏亮相舞台系列活动、30条线路漫步畅游北京系列活动和5大板块动漫北京系列活动。市民可登录市文旅局官网和政务微信公众号，了解“双节”期间各项文化活动的详情。

刘梅英也透露，“双节”期间本市将组织开展一系列促销活动，不断满足人民群众品质消费需求。其中，北京消费季十月主题活动为“国潮京品月”，将以“国潮、国货、国风、国韵”为主线，围绕“京选智造”“京典传承” “京致生活”“京品市集”四个板块，组织全市重点商圈和品牌企业开展百余项促销活动，加大新能源汽车、智能家电、珠宝、美妆等优质产品供给。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟

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