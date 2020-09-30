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大学定制的月饼，学生甜在舌尖暖在心里

刘积舜

2020年09月30日18:00  来源：人民网-教育频道
 

“中午收到月饼好开心，感谢石大给予的温暖！”中秋前夕，中国石油大学（华东）为每位学生发放了4块不同口味的专属定制版月饼，被学生纷纷发到网上晒幸福。无独有偶，山东大学也赶制出6.3万块月饼，每位在校学生一份。鲁东大学自制校徽月饼免费送学生，六色冰皮“颜值在线”……高校发月饼的报道已经刷了屏。

在中秋、国庆前夕给学生发月饼，表达大学对学子的慰问和关心，在这样一个特殊的年份、中秋国庆双庆的特别日子里，表达对学生家人般的温暖情感，彰显高校对学子的人文关怀，传递厚重的大学文化和精神，学生甜在舌尖、暖在心里。

大学为学生发送的月饼，也算是花费了一番心思。中国石油大学（华东）定制的月饼上印有学校标志性雕塑“创造太阳”和学风，分四种不同口味，共计发放10万块。山东大学的月饼设计独特、用料严谨、制作精心，专程送到三地6.3万在校生手中。鲁东大学的月饼包装设计精美，成为校庆珍藏。中国科学技术大学的月饼做成了教科书式包装，同济大学则设计成月饼盲袋，“口味看运气”……

“我的大学终于成为‘别人家的大学’啦！”“虽然没有喝上秋天的第一杯奶茶，但是吃上了秋天的第一块月饼。”学生在调侃中已经被暖到了。他们收到月饼之后的第一件事儿不是吃，而是到网上去晒，到家庭群里去炫耀，到中学同学群里去显摆。

一块小小的月饼，单从饮食的角度，在物质高度发达的今天，谈不上改善生活，学生也不差这一口吃食。但是，从人文和情怀的角度，这却是大学献给学子的一份中秋大礼。他们以此告诉青年学生，学校在关注关心着你们，在想着念着你们。学校更在告诉学生：在经历了疫情考验之后的特殊节日里，亲情和家庭很重要；学校不仅仅在关注你们的学业，也在关注你们的身体和健康。

事实上，月饼的发放不仅仅起到了慰问和关心的作用，它更以长久的力量传递着大学的精神气度。“2010级入学时中秋节学校发了月饼，当时觉得好幸福，直到现在回想起来那种幸福感还很清晰。”月饼的味道让这位“减字木兰”的石大校友念念不忘了十年，月饼给大学生留下了美好体验和长久记忆，传递了大学文化，传承了大学精神。“作为石大学子的母亲，感恩石大的温暖，感谢石大对孩子们的雕刻！孩子加油，将来做一个有用的人，回报石大、回报祖国！”这样的真情告白，让我们为之感动，更意识到一块月饼真的起到了育人的作用。

2020年，这是一个特殊的年份，在新冠肺炎疫情的影响下，大学生经历了多重考验。这个中秋佳节，部分大学生可能难以和家人团聚，尤其是第一次踏入大学的新生，心理上或许会有一些波澜，这个时间节点上的一块月饼，体现了高校的人文关怀。中秋佳节，是万家团圆的日子，“家”的味道浓厚；10月1日，祖国华诞，“国”的情怀深切。中秋、国庆相遇，据说本世纪只有四次，“家”、“国”同一天，“家国同心”的情怀更真挚。

高校发月饼，让学子记住“家”，更希望学子心怀“国”。一个小小的举动，传递了大学“家国同心”的精神，我们不禁为之点赞！

作者系山东省高校网络思想政治工作中心特约研究员、中国石油大学（华东）副研究员

(责编：李依环、熊旭)
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