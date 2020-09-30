中国人民大学成立评价研究中心 探索新时代教育评价体系

活动现场（中国人民大学供图）

人民网北京9月30日电 29日，深化新时代教育评价改革专家座谈会暨中国人民大学评价研究中心揭牌仪式举行。中国人民大学评价研究中心正式成立，周光礼教授任执行主任。

中国人民大学党委书记靳诺表示，学校有着鲜明的红色基因和优良传统，在人文社会科学领域独树一帜，并且高度重视教育评价的改革发展。学校将以评价研究中心成立为契机，探索建立高等教育评价的中国标准，持续推进“双一流”建设。

“建设高等教育强国需要向世界确立中国标准，需要思考教育评价这把‘刻度尺’怎么选的问题。”中国人民大学校长刘伟在致辞中表示，深化教育评价改革，必须构建具有中国特色的、符合中国国情的教育评价体系。学校在教育评价研究领域持续探索，评价研究中心的成立既是对过去经验成果的总结，又是深入推进教育评价改革、贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神的体现。

中国高等教育学会原会长瞿振元发言指出，中国应当参与到国际教育标准的制定中，教育评价应当在国家治理体系中发挥更大作用。同时，高校内部对“管办评”分离新模式的积极探索对高校治理意义重大。

会上，周光礼介绍了评价研究中心的使命与定位，主要包括：积极参与全球高等教育治理，发出中国声音，确立中国标准；积极参与国家高等教育体系的治理；积极参与高校治理，成为大学内部治理结构关键一环等。

当天，来自北京大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国高等教育学会等高校与组织的专家围绕《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，就我国教育评价的发展历史、经验教训、痛点难点等方面进行了交流与探讨。

(责编：李依环、杨光宇)