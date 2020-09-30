高校“资源环境扶贫联盟”成立

教育部发展规划司副巡视员晁桂明、中国地质大学（北京）校长孙友宏共同启动联盟（屈元英/摄）

人民网北京9月30日电 今天，高校“资源环境扶贫联盟”（下称“联盟”）成立大会暨生态扶贫主题研讨会在中国地质大学（北京）举行。联盟由中国地质大学（北京）、北京科技大学、中国矿业大学（北京）、中国石油大学（北京）、东北大学、华东理工大学、中国矿业大学、河海大学、中国地质大学（武汉）、青海大学等10所高校共同发起，旨在充分发挥资源环境类高校的学科优势，开展高校组团式的扶贫协作模式。

据悉，本次大会审议通过了《高校资源环境扶贫联盟章程》，通过了联盟理事长、副理事长、秘书长名单。联盟办事机构秘书处设于地大北京，理事会为最高决策机构，中国地质大学（北京）校长孙友宏担任理事长。

教育部发展规划司副巡视员晁桂明指出，高校资源环境扶贫联盟的成立，标志着资源环境类高校在进一步聚集和发挥学科优势，推进高校组团式扶贫，实现优势互补、合力攻坚，更好服务脱贫攻坚国家重大战略上迈出了新的步伐。联盟汇聚了国内在资源环境学科领域具有重要影响力的高校，希望今后进一步强化责任担当；加强协作配合，提升帮扶合力；发挥联盟优势，培育特色项目。

中国地质大学（北京）校长孙友宏表示，一直以来，学校始终注重发挥在脱贫攻坚中的重要作用，积极探索具有“高校品牌”的特色扶贫路径。联盟成立后，学校将认真履行牵头职责，与兄弟高校打造合作扶贫典范，提升联盟工作成效和影响，创建深度融合大扶贫格局，共同探索组团式扶贫的新模式，在生态扶贫领域贡献高校智慧和力量。

生态扶贫主题研讨会上，中国矿业大学（北京）教授黄占斌、中国地质大学（武汉）珠宝学院院长杨明星、中国地质大学（北京）教授白中科等专家代表，分别作了《矿山生态修复的土壤治理与扶贫思考》《珍稀资源在扶贫攻坚中的关键作用》《生态扶贫的根基与助力——以资源型城市为例》专题报告。（李依环 谭艳敏）

(责编：李依环、杨光宇)