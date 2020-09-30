原标题：香港新冠肺炎疫情缓和 中小学校全面复课

新华社香港9月29日电 香港新冠肺炎疫情缓和，全港中小学及幼儿园29日全面恢复面授课堂，所有年级的学生可重返校园。

9月29日，在香港荃湾，学生乘坐校车上学。新华社记者 卢炳辉 摄

在防疫常态化下，不少学校均做好防疫措施，要求学生在学校门口量体温和使用酒精消毒液后才进入校园。大批身着整齐校服的学生背着书包、戴好口罩，神采奕奕地上学去。

就读港岛一家小学的刘同学表示，很兴奋可以再见到同学们，大家一起上课和做游戏，不用再隔着电脑见面。其家长刘先生也表示，校方的防疫措施很到位，放心让两个儿子回到学校学习，过正常的群体生活。

9月29日，在香港红磡，家长在和准备坐校车上学的孩子合影。新华社记者 王申 摄

全面复课的首个早上，香港马路上校巴明显增多。特区政府运输署表示，当天上午的交通大致畅顺，公共运输服务基本上能满足需求。运输署也派员到全港各主要公共运输接驳点和学校区实地监察，在有需要时安排加强公共运输服务，或通知警方协助疏导交通。

特区政府教育局局长杨润雄日前在社交网站上表示，同学们重返校园，既有欢乐也有挑战，他呼吁家长多引导、关怀和赞赏子女，可以帮助孩子克服困难，建立积极正面的人生。他也鼓励学生多做运动，大家同心抗疫，除了要做足防疫措施，也要保持强健的体魄。

至于在港求学的跨境学生，他们在疫情下仍未能赴港上课，有学校继续为这些学生安排网上教学，香港新界校长会则安排就读小学的跨境学生于内地参加影响升中派位的考试。

特区政府教育局于8月31日宣布，全港中小学及幼儿园在新学年分两阶段复课。初一、高二、高三、小一、小五、小六及幼儿园大班的学生已率先于9月23日恢复面授课堂。

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