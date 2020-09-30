追寻现代语文教育的“初心”

近年来，语文日益受到学生和家长重视，而作文更是衡量学生语文水平的关键。作文本应是学生表情达意的一种手段，具有个人化的特点，然而在标准化考试面前，无论是教师还是学生都希望掌握一套行之有效、能取得高分的写作方法，这是导致“套路文”层出不穷的原因之一。这样的写作不仅导致学生丧失了对作文的兴趣，仅仅把它当成完成任务、拿高分的工具，也导致学生语言表达能力不能得到充分锻炼。如何找到个性表达与作文达标之间的平衡点，是一个值得深入讨论的话题。我们不妨追寻现代语文教育的“初心”，看看叶圣陶先生怎么说。

叶圣陶先生写于近一个世纪前的《作文论》，是一本平实朴素的小书，却代表了现代语文教育在其起点之处所怀有的理想。他在这本书中提出，作文无非是将自己“充实”“合理”“完好”的思想与情感，以适当的方式写成文字。思想、情感与表达，既是构成文章的基本要素，也是评判文章的主要标准。思想重在求真启智，各人的思考与判断可以有不同的面相和理路；情感重在深切感人，个体的性情和感会也有不同的质地与色彩；至于语言的组织，更是千变万化，有着多种多样的可能，由此也就显露出写作者各自的个性与才情。如果说“文”是人心中绽放的花朵，那绚烂多姿显然是它的本然。写作有其规律和章法，但不存在固定的样式和定规。这是绝大多数人的共识。然而，在考试作文中，最多出现的，却正是格式化、套路化甚至“模板化”的写作。这些作文看起来“规矩”“整齐”“平稳”，但空泛的观点与浮泛的情感，经不起推敲，更不耐细读。这一类为数众多、绵绵不绝、看似“合格”的作文，或许说明我们的考试以至教育现实，存在着需要改进的空间。

应该说，不论是中考作文还是高考作文，都有自身的特殊性——它在命题、体式、篇幅和写作时间等方面都有着严格规定，是一种“考试”驱动的写作。这些特殊之处正是导致作文产生格式、套路的原因。

然而，承认中高考作文的特殊性，绝不意味着认同它背离写作的一般规律。查阅一些高考语文试题作文部分的“评分细则”不难发现，虽然它们各有侧重，表述不同，但无论是评判审题立意是否深刻、妥当、鲜明，论述是否深入、周密、充分，还是推敲叙述描写是否切题、生动、感人，语言是否流畅、准确、精到，共同的基础仍是对文章思想、情感与表达这三个基本要素的考察。

作文教学与学习不能过于功利化，语文学习的意义也远不止是完成一次成功的写作。《大学》有言：“物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。”受学之期有尽，教学之道长存。教育的本质是“立人”，考试也终究是对人的考察。我们希望学生们的作文应该有深刻的思想、严谨的逻辑、生动的叙述、真切动人的情感、精彩纷呈的语言，归根结底，是因为我们希望这篇文章的写作者——年轻的一代既有深刻的理性，也有充沛的感性，既善于独立思考，也敢于自我表达，既是优秀传统文化的继承者，也是未来先进文化的创造者。

（作者系人民教育出版社中学语文室副编审）

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